Možná už nebude chodit. Pejskař má po pádu větve v parku poraněnou páteř

  8:53
Vážné zranění utrpěl mladý muž, na něhož v brněnském parku Lužánky spadla minulou středu těžká a poměrně mohutná větev. Neštěstí se stalo zrovna v momentě, kdy venčil psa. Kriminalisté čekají, až se jeho zdravotní stav zlepší natolik, že bude schopen vypovídat. Případ vyšetřují jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Zpod větve jasanu museli muži pomoct hasiči, následně si ho převzali záchranáři, kteří jej po ošetření převezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno. Podle informací iDNES.cz ještě není z nejhoršího venku. Má poraněnou páteř a hrozí mu, že skončí na vozíku.

Svědectví vážně zraněného mladíka považují kriminalisté pro vyšetřování události za zásadní. „Čekáme, až bude jeho výslech možný,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Na pejskaře spadla v brněnském parku Lužánky větev a vážně jej zranila. Pracovníci zeleně po incidentu odstraňují další dřeviny v okolí. (31. července 2025)
Na mladého muže spadla ve středu v podvečer v brněnském parku Lužánky při venčení psa mohutná větev a vážně jej zranila.
Zároveň vyzývají svědky, kteří pád větve viděli, aby se jim ozvali na tísňovou linku 158. S některými lidmi už mluvili.

„Při prověřování budou hrát roli také znalecké posudky z oblastí zdravotnictví a dendrologie,“ řekl Šváb. Odborníci mají pomoct upřesnit stav spadlé větve před jejím pádem i rozsah zranění, která mladík utrpěl.

Vážně zraněný pejskař v brněnském parku. Trefila ho padající větev, prý se na ní houpal

O stromy se v lužáneckém parku starají pracovníci příspěvkové organizace Veřejná zeleň města Brna (VZMB), která pochybení ve správě zeleně odmítá. „Každý týden do parku chodím a vizuálně pozoruji, zda se něco nezhoršuje. Stromy kontrolujeme i s panem ředitelem a arboristy,“ zdůraznila Marie Gogová z VZMB, která má ve správě právě Lužánky. Minulý týden měla dovolenou, v parku prováděla kontrolu osobně naposledy před jejím začátkem.

Organizace podle ní předala kriminalistům informace prostřednictvím dopisu. „Případ je ve stádiu vyšetřování. Nemáme žádné stanovisko,“ reagovala Gogová na dotaz iDNES.cz ohledně možného provinění ze strany VZMB.

Na turistický vláček v Moravském krasu spadl strom. Cestovalo v něm 14 lidí

Pracovníci organizace včetně ředitele Jozefa Kasaly krátce po nešťastné události mluvili na základě údajného svědectví od lidí o tom, že se muž na větvi houpal, utrhla se pod ním a na zemi jej zavalila. Nicméně vzhledem k tomu, že spadla z výšky, kam běžný člověk nevyleze, je tato verze krajně nepravděpodobná, respektive vyloučená.

Už krátce po neštěstí se správce parku pustil do likvidace jasanu. V tu dobu přitom kriminalisté ještě nemuseli mít sesbírané veškeré důkazy. Pokácet museli také minimálně jeden vysoký starý smrk. V lokalitě odstraňovali také suché větve.

Vážně zraněný pejskař v brněnském parku. Trefila ho padající větev, prý se na ní houpal

Možná už nebude chodit. Pejskař má po pádu větve v parku poraněnou páteř

