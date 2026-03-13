Přes park autem. Do Lužánek se dál jezdí navzdory zákazu, zátaras nemá zámek

Premium

Fotogalerie 8

Část politiků v Brně řeší problém, kdy někteří řidiči z auty jezdí přímo do největšího městského parku Lužánky. Jeden ze sloupků totiž lze odstranit. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Karolína Kučerová
  9:00
Jedním z nejoblíbenějších míst k rekreaci v centru Brna je největší městský park Lužánky. Kromě všudypřítomné zeleně se v něm nachází i řada hřišť, včetně těch pro děti. A právě okolo nich se podle návštěvníků v poslední době opět prohání nepřiměřené množství aut, která tam nemají co dělat.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„I přes vyznačený zákaz vjezdu do parku je zde poměrně velký provoz. Bohužel se stává, že z pohledu chodců je rychlost nepřiměřená. Je jen otázkou času, kdy zde auto někoho srazí, ať už chodce, děti přebíhající silnici, nebo třeba domácího mazlíčka,“ stěžovala si před pár týdny v otevřeném dopise zastupitelům Kateřina Pechová.

Podobnou situaci řešilo město již před třemi lety, kdy po naléhání lidí umístilo na příjezdové cesty sloupky. V případě, že někdo získal povolení k vjezdu, což jsou zpravidla údržbáři či správci a zaměstnanci střediska volného času, sportovních areálů a restaurací, které se v parku nacházejí, obdržel i klíč, díky němuž mohl dát sloupky pryč.

Když tu ještě sloupek chyběl, zastavil jsem jednoho řidiče, který do parku chtěl vjet. Povolení neměl. Prý míří na trénink a nebude přece na šest hodin platit stání vedle v modré zóně a tahat těžkou tašku.

Adam Zemek (Piráti)brněnský zastupitel

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Zbrojovka, Vlněna, Malá Amerika... Jak se proměnily brněnské brownfieldy

Rozsáhlá továrna Zbrojovky v brněnských Zábrdovicích proslula výrobou zbraní,...

Slavná minulost, často ponurá současnost, světlá budoucnost. Tato charakteristika spojuje brněnské brownfieldy, tedy opuštěné plochy, které už neplní původní účel a čekají na nové využití. Redakce...

Přes park autem. Do Lužánek se dál jezdí navzdory zákazu, zátaras nemá zámek

Premium
Část politiků v Brně řeší problém, kdy někteří řidiči z auty jezdí přímo do...

Jedním z nejoblíbenějších míst k rekreaci v centru Brna je největší městský park Lužánky. Kromě všudypřítomné zeleně se v něm nachází i řada hřišť, včetně těch pro děti. A právě okolo nich se podle...

13. března 2026

Pořadatelé vánočních trhů v Brně se neshodnou. Politici řešení odložili až za volby

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle. (21....

Stejný start, jednotnou propagaci a společnou dramaturgii programu chce prosadit ředitelka Turistického informačního centra Brna (TIC) Jana Janulíková pro pořádání oblíbených vánočních trhů....

13. března 2026  5:40

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

12. března 2026  13:25,  aktualizováno  19:52

České publikum je nejnáročnější, v zahraničí stačí méně, líčí šéf slavného cirkusu

Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty. Na...

Už 75 let brázdí slavný Cirkus Humberto Českou republiku i Evropu. Letošní sezonu nyní odstartoval v Brně. Stany a maringotky přijely na konci února na jih města do Komárova. Známý cirkus patří mezi...

12. března 2026  17:36

Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu

Jugoslávská ulice je paralelní cestou s ulicí Merhautovou, která navazuje na...

Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za tramvají po Merhautově. Radnice Brna-sever proto plánuje její zjednosměrnění. Opatření má zpomalit...

12. března 2026  5:51,  aktualizováno  15:07

Hasiči vyjeli k požáru odpadu. Našli muže, který patrně uhořel při pálení klestí

Ilustrační snímek

Hasiči u obce Prace na Brněnsku našli ve čtvrtek mrtvolu muže, na místo přitom původně jeli kvůli požáru odpadu. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie. Požár je bez materiální škody, jeho příčinu...

12. března 2026  14:27

Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne

Brněnský gólman Aleš Stezka sleduje kotouč v utkání předkola play off proti...

Hokejisté Komety jedou na doraz. Tři formace, obří minutáž klíčových hráčů a nulová produktivita útočníků. Brno doplácí na úzký kádr a z domácí výhody v předkole play off vytěžilo jen jeden vítězný...

12. března 2026  14:12

Saltem přes kapotu a střechu až na zem. Policie ukázala záběry nehod s motorkáři

Policie upozorňuje na více motorkářů na silnicích, zveřejnila videa z nehod

Videa srážek motorkářů z automobily zveřejnili jihomoravští policisté jako varování s přicházející motorkářskou sezonou. Jen za první březnový týden se v Česku staly čtyři nehody, při nichž zemřeli...

12. března 2026  12:21

OBRAZEM: Žal a zmar. Takhle vypadá místo, kde se v létě bude hrát opět první liga

Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

Jako žalostný a naprosto nedůstojný vypadá jediný městský fotbalový stadion v Brně. Střídají se na něm dva druholigové kluby Zbrojovka a Artis. První z nich má v tuto chvíli takřka jistotu, že v létě...

12. března 2026  11:09

Kousek kostela doma? Ikonu Pálavy ničí i turisté, oprava je v nedohlednu

Premium
Díky neobvykle tuhým mrazům zamrzla hladina novomlýnských nádrží natolik, že...

Díry ve střeše, rozmáčená podlaha a nezvaní zvědavci, kteří se do něj opakovaně vloupávají. Ikonický kostel svatého Linharta na ostrůvku ve Věstonické nádrži pod Pálavou už roky postupně chátrá...

11. března 2026  17:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Před derby pokrývá sedačky mech. Brněnské kluby chtějí po městu opravy stadionu

Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

Brněnské fotbalové kluby Artis i Zbrojovka společně žádají po vedení města, aby politici zchátralou ShipEx Arenu v Srbské ulici nechali co nejdříve opravit. Radní pro sport na výzvy reagoval...

11. března 2026  15:14

Fotbalový influencer nikdy nebudu! Brňan Langer nyní bere kameru a biohackuje se

Štěpán Langer (na míči) ve své premiéře v dresu Zbrojovky Brno proti Příbrami.

Ještě na podzim hrál se Sigmou evropské poháry, v zimě ale změnil adresu a posílil ambiciózní Zbrojovku Brno. Záložník Štěpán Langer v rozhovoru otevřeně popisuje zákulisí přestupu, náročnost trenéra...

11. března 2026  12:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.