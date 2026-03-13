Přes park autem. Do Lužánek se dál jezdí navzdory zákazu, zátaras nemá zámek

„I přes vyznačený zákaz vjezdu do parku je zde poměrně velký provoz. Bohužel se stává, že z pohledu chodců je rychlost nepřiměřená. Je jen otázkou času, kdy zde auto někoho srazí, ať už chodce, děti přebíhající silnici, nebo třeba domácího mazlíčka,“ stěžovala si před pár týdny v otevřeném dopise zastupitelům Kateřina Pechová.
Podobnou situaci řešilo město již před třemi lety, kdy po naléhání lidí umístilo na příjezdové cesty sloupky. V případě, že někdo získal povolení k vjezdu, což jsou zpravidla údržbáři či správci a zaměstnanci střediska volného času, sportovních areálů a restaurací, které se v parku nacházejí, obdržel i klíč, díky němuž mohl dát sloupky pryč.
Když tu ještě sloupek chyběl, zastavil jsem jednoho řidiče, který do parku chtěl vjet. Povolení neměl. Prý míří na trénink a nebude přece na šest hodin platit stání vedle v modré zóně a tahat těžkou tašku.