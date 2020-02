Park pro místní má nahradit parkoviště. Nesmysl, zlobí se v Lednici

„Zřízení takového parkoviště by jistě bylo nemalým zásahem do mikroklimatu v této části Lednice. Hovoří se přitom o více než stovce parkovacích míst. V době, kdy oteplování klimatu vede mnoho měst a obcí k výsadbě stromů a ploch zeleně, tak Lednice bude zřizovat parkoviště a kácet vzrostlou a s prostorem dávno spjatou a sžitou zeleň?“ zlobí se na Facebooku například obyvatelka Lednice Irena Lucká.

Přitom právě ona zeleň je podle ní na Lednici unikátní. A i když není přímo v zámeckém parku, patří také do světového odkazu, kterého si cení i UNESCO.

Záměr obce zřídit v místě parkoviště vyvolal u lidí z Lednice obrovské rozhořčení. Shodují se, že obci chybí zázemí, kde by se mohly venku potkávat matky s dětmi, kde by si mohli na lavičce popovídat důchodci. Někde mimo davy turistů.

„Přiznejme si, kolika z nás se chce do parku v hlavní sezoně?“ shodují se s tím, že parčík by si zasloužil spíš vylepšení a přidání laviček než přestavbu na parkovací areál.

„Absolutní nesmysl cpát parkoviště mezi dvě školy a školku, do míst, kde denně prochází spousta z nás. Takový nápad nemůže být myšlen vážně, je to úplně mimo zdravý rozum,“ vyjádřila svůj názor i další Ledničanka Lucie Cabalová.

Rozčilení obyvatelé obce hovoří i o sepsání petice. Podobně jako tomu bylo před pár lety, kdy na jiné zelené ploše – loukách na okraji obce – chtěl soukromý investor budovat fotbalgolfové hřiště. Tehdy odpor lidí z obce zapůsobil natolik, že z projektu sešlo.

Nových stromů bude víc než pokácených, tvrdí starosta

Starosta Lednice Libor Kabát současný humbuk kolem chystaného parkoviště nechápe. Ve stávajícím územním plánu je podle něj toto místo pro parkování vyčleněné.

„Jiné plochy, kde bychom parkoviště mohli budovat, nemáme,“ říká. Podle něj bylo dřív k dispozici alespoň sousední škvárové hřiště – to ale obec zatravnila a plánuje na něm postavit třeba dětské hřiště. A parkovací plochy ve městě, kam každoročně přijíždí statisíce turistů, prostě chybí.

Obec léta usilovala o zbudování záchytného parkoviště na silnici směrem od sousedního Podivína. Status obce zařazené na seznam UNESCO a ležící v přírodní rezervaci ale výstavbu zkomplikoval, podobně jako řadu jiných stavebních projektů, k nimž se musí vyjadřovat památkáři, ochránci přírody a řada dalších odborníků.

Kdy a zda vůbec se změní v parkoviště zmiňovaný park, je podle starosty ještě předčasné říkat. „Zatím prověřujeme, je-li to vůbec stavebně průchozí,“ naznačuje Kabát, že celý záměr ještě mohou shodit úřady, které se k němu musí vyjádřit.

Pokud se stavět bude, měla by zůstat zeleň co nejvíc zachována. „Uznáváme, že to místo je parkového charakteru, chceme ho co nejméně degradovat. Zůstane například zachován trávník a budou se sázet nové stromy. Jejich počet by byl ve finále vyšší než těch, které by bylo třeba kvůli vjezdu kácet,“ popisuje starosta.

Místa pro auta hledají i v okolí

Faktem je, že problémy s tím, kam nasměrovat auta návštěvníků, nemá jen Lednice. Řeší je všechny obce Lednicko-valtického areálu, Mikulovska a Pálavy.

Například Valtice už mají vytipované dva pozemky, kde by záchytné parkoviště mohly stavět a kde by mohli auta odstavit návštěvníci vinařských a kulturních akcí.

Zatím nejdále je v přípravě nového parkování Mikulov. Tady má vzniknout záchytné parkoviště v lokalitě Na Hradbách. „Finalizuje se projekt a bavíme se o finanční náročnosti 27 milionů korun, což není málo,“ uvedl starosta Mikulova Rostislav Koštial.

Parkoviště má ulevit od aut zejména historickému centru, kam se během turistické sezony snaží řidiči vjíždět ve snaze najít parkovací místo.