Boj o zeleň u brněnské hvězdárny. Firma chce v místě vstupu do parku komerci

Oldřich Haluza
  10:02
Téměř 30 let trvá ambiciózní vize na rozšíření parku Kraví hora v Brně. Má se protáhnout přes takzvané likusáky a zahrádky až dolů k Žižkově ulici do oblasti Veveří, kde byl nakreslen hlavní vstup. Tato plocha byla v územním plánu roky vymezena jako zeleň. Její vlastník – developerská firma Frama – však žádá o změnu využití na komerční občanské vybavení. Tím by se rozplynul sen o vytvoření nástupu do zelené oázy.

V případě, že by ke změně využití došlo, by totiž byla povolena stavba domu s kancelářemi i byty, a to s výškou až 22 metrů.

Plochu ve vrchní části Žižkovy mezi Stavební fakultou VUT a nedávno vytvořeným parkem Kadetka řeší aktuálně projednávaná změna územního plánu, jež je součástí velkého balíku úprav tohoto dokumentu. Jejich prověření schválili brněnští zastupitelé loni v listopadu.

V případě této parcely jde o vlastní a povinný podnět ze strany města, které tak muselo učinit poté, co firma loni uspěla se žalobou proti magistrátu. Vadilo jí, že se dostatečně nevypořádal s jejími námitkami proti tomu, že byl pozemek opět zařazen do zeleně.

V místě, kde je plánován vstup do rozšířeného brněnského parku Kraví hora, stojí přízemní sídlo developerské firmy Frama. Ta chce změnu v územním plánu, která by umožnila postavit až 22 metrů vysokou budovu s kancelářemi a byty. To by sen o vytvoření zelené oázy nabořilo. (březen 2026)
Brněnský park na Kraví hoře se rozšíří zhruba o osm tisíc metrů čtverečních. (2022)
V areálu VUT na Kraví hoře v Brně nyní stojí nízké domky. Podle nového návrhu územního plánu je má v budoucnu nahradit nemocnice. (2021)
V místě, kde je plánován vstup do rozšířeného brněnského parku Kraví hora, stojí přízemní sídlo developerské firmy Frama. Ta žádá o změnu v územním plánu, která by jí umožnila postavit až 22 metrů vysokou budovu s kancelářemi a byty. To by sen o vytvoření zelené oázy nabořilo.
14 fotografií

Soud vymezení této parcely v územním plánu jako zeleň zrušil, protože podle něj město nezvládlo vyargumentovat, proč ji tam chce. Magistrát se odkazoval mimo jiné na stejné funkční využití jako v předchozím územním plánu i na to, že pozemek je součástí rozsáhlého území pro park.

„Změnou územního plánu bude zrušená plocha doplněna, ovšem o jakou funkční plochu půjde, nelze v tuto chvíli předjímat,“ podotýká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Na stole jsou dvě možnosti prověřované pracovníky Kanceláře architekta města Brna: opětovné vrácení zeleně, nebo komerční občanské vybavení požadované firmou.

Lidé se bojí o park na Kraví hoře. Developer chce změnu územního plánu

Ta danou plochu vlastní a má tam přízemní sídlo. Aktuální záležitost odmítla komentovat. „V současnosti nejsme definitivně rozhodnuti ohledně budoucího využití předmětných pozemků, z tohoto důvodu se nelze blíže vyjádřit,“ uvedl Martin Janošek, jednatel Framy.

Ta o změnu územního plánu ze zeleně na plochu umožňující postavit dům s byty a kancelářemi žádala už před třinácti lety. Po několika měsících od snahy ustoupila, protože narazila na odpor lidí z Kraví hory, kteří se postavili proti i za pomoci petice.

Park podporují místní i radnice

A odmítají také současné snahy o úpravu plochy. „Jakékoliv části Kraví hory, která by se měla zastavět, je škoda. Je to unikátní oblast blízko centra a měla by být prostě věnována jen zeleni, ne nějaké až 22 metrů vysoké tuctové soukromé budově, kterých je po Brně dost,“ zdůrazňuje předseda Občanského sdružení Masarykova čtvrť Michal Závodský.

Negativní postoj zaujala i radnice Brna-střed prostřednictvím usnesení radních. Při případném dalším projednávání úpravy přistoupí k dalším krokům. „Vznik parku celoměstského významu na Kraví Hoře je záměrem, který s městem sledujeme dlouhodobě. Území navrhované změny při ulici Žižkova bylo pro park chráněno kontinuálně už od roku 1982 územním plánem a od roku 1994 stavební uzávěrou,“ oznamuje starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS).

Umělci bojují proti rozšíření parku na Kraví hoře, bojí se o své ateliéry

Podle něj je prostor mezi stavební fakultou a Gymnáziem Matyáše Lercha jedinou možností propojení rozšířeného parku s obytným územím oblasti Veveří. „Navrhované komerční občanské vybavení pak není vhodné ani z hlediska charakteru okolí tvořeného městskou zelení a areály škol,“ dodává Mencl.

Pokud by firma s požadavkem uspěla, dostal by plán na vytvoření hlavního nástupu do nového parku z oblasti Veveří zásadní trhlinu. „Byl by to signál, že Kraví hora není pro vedení Brna tak důležitá a klidně ji nechá kousek po kousku rozporcovat pro soukromé zájmy,“ prohlašuje Závodský.

O část zeleně, alespoň tedy v územním plánu, už přitom Kraví hora nedávno přišla. V nové verzi dokumentu totiž není vedená jako zelená plocha blízká parcela Vojenského výzkumného ústavu (VVÚ), která se nachází nad stavební fakultou. K nelibosti místních se z ní stala občanská vybavenost, instituce tam chystá přístavbu laboratoří.

Frama u soudu označila tento dvojí metr, kdy pozemek VVÚ město ze zeleně vypustilo a její ne, za diskriminační. Také v jejím případě by šlo o narovnání reálného stavu, kdy pozemek používá ke svému podnikání.

Umělci vyhráli boj o zanedbané zkušebny a ateliéry. Brno jim je opraví

Na stranu směrem k Veveří se park na Kraví hoře poprvé rozšíří nejspíš v létě. Přidá se do něj malý kus v podobě volné plochy na místě tří loni zbouraných likusáků neboli nevzhledných přízemních domků v sousedství hvězdárny. „Místo se nyní zaselo a čekáme, až se zeleň uchytí. Následně se odstraní plot a plocha se stane součástí parku,“ přibližuje Poňuchálek.

Dva likusáky magistrát loni opravil. Zbylých více než patnáct domků vlastní VUT, jež jejich odstranění ani prodej městu neplánuje. Právě tento areál se nachází v místě plánovaného velkého parku, uskutečnění letitého plánu je tak dál v nedohlednu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15

Jawa 1000

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....

Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány...

Brno vybudovalo na nové náplavce prostory pro kavárnu. Být tam ale nemůže

Brno vybudovalo na nové náplavce prostory pro kavárnu, ta ale stále nefunguje a...

Spousta lidí se v těchto teplých dnech v Brně prochází po loni v létě otevřené náplavce kolem řeky Svratky. Jenže žádnou kávu, limonádu nebo něco na zub si tady nekoupí, přestože objekt k tomu určený...

Boj o zeleň u brněnské hvězdárny. Firma chce v místě vstupu do parku komerci

V místě, kde je plánován vstup do rozšířeného brněnského parku Kraví hora,...

Téměř 30 let trvá ambiciózní vize na rozšíření parku Kraví hora v Brně. Má se protáhnout přes takzvané likusáky a zahrádky až dolů k Žižkově ulici do oblasti Veveří, kde byl nakreslen hlavní vstup....

9. března 2026  10:02

Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče

Eva Pavlová bude mít novou motorku Triumph Trident 660

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...

9. března 2026

Obchody v centru Znojma živoří, problémy navíc prohloubila oprava náměstí

Oprava náměstí Svobody ve Znojmě komplikuje život místním obchodníkům. (únor...

Podnikatele v centru Znojma trápí úbytek zákazníků a nízké tržby. Umocnilo se to ještě před časem, kdy odstartovala rekonstrukce tamního náměstí Svobody. Radnice slibuje, že chce do budoucna zlepšit...

8. března 2026  13:19

Opavští si udrželi třetí místo ve druhé lize, čtvrtý Artis udolal béčko Baníku

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý...

7. března 2026  16:40,  aktualizováno  18:18

OBRAZEM: Adrenalinová show, nablýskané stroje. Motosalon má i zónu pro ženy

Na brněnském výstavišti se koná do neděle veletrh motocyklistů a čtyřkolek...

Až 70 tisíc návštěvníků očekávají pořadatelé letošního Motosalonu. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se koná na brněnském výstavišti do neděle. Velkou novinkou je zóna pro motorkářky a ženy, které chtějí...

7. března 2026

Školačky našly naditou peněženku a odnesly ji na služebnu. Mazec, pronesl strážník

Poctivé školačky přinesly na služebnu nalezenou peněženku plnou bankovek

Správně nastavené hodnoty mají dvě dívky, které přišly v úterý na služebnu městské policie v Křenové ulici v centru Brna. Strážníkům přinesly naditou peněženku, kterou objevily chvíli předtím na...

7. března 2026

Zábranský po základní části: V play off rozhoduje, kdo nechá na ledě život

Kometa Brno si výhrou 5:4 na d Olomoucí v posledním kole základní části...

Hokejisté Komety zakončili základní část extraligy páteční výhrou 5:4 nad Olomoucí a v předkole play off narazí na České Budějovice. Obránce Libor Zábranský mladší se v posledním kole trefil dvakrát,...

7. března 2026  9:59

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

VIDEO: Řidiči riskantně předjížděli kamion na plné čáře, přistihl je policejní dron

Pět řidičů předjíždělo kamion přes plnou čáru, usvědčil je dron

Plná čára, nepřehledný úsek v kopci ani poměrně rušný provoz nezabránily pětici šoférů v nebezpečném manévru mezi Archlebovem a Strážovicemi na Hodonínsku. Rozhodli se předjíždět těžký nákladní...

6. března 2026  15:14

Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy

Prezident Petr Pavel se na Motosalonu podepisoval svým fanouškům.

Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...

6. března 2026  9:51,  aktualizováno  14:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kvůli čínským e-shopům chtěli zavřít. Šéfy Ptákovin ale obměkčila vlna solidarity

Krámek s žertovnými předměty, suvenýry a maskami má skvělé umístění v samotném...

Kvůli levným čínským e-shopům zvažovali konec. Kultovní obchod „Unikátní hračky-rarity u orloje“ na náměstí Svobody v Brně však nakonec nezanikne. Manžele Gregorovy dojala nečekaná vlna solidarity,...

6. března 2026  14:36

Střelák hostil i císaře, esenbáci tam rozháněli máničky. Teď poslouží Melodce

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. Na...

Jedinečný genius loci měla, má a zdá se, že i bude mít hospoda zvaná Na Střeláku v brněnských Pisárkách. Tento pátek tam už vyprodaným předkoncertem hardrockové hudby i s brněnskou legendou Paramba...

6. března 2026  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.