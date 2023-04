Paraglidista na Znojemsku uvázl na stromě, pomoc si zavolal přes aplikaci

„V sobotu odpoledne vyslalo naše operačního středisko jednotky ze stanice Znojmo a jednotku dobrovolných hasičů z obce Slup na záchranu osoby z výšky mezi obcemi Derflice a Načeratice. Paraglidista byl zachycen v koruně stromu zhruba ve výšce šesti metrů,“ uvedl tiskový mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.

Lezci ze stanice Znojmo se k muži přiblížili a pomocí lanové techniky ho bezpečně spustili na zem, kde si pacienta převzala do své péče záchranná služba. Poté hasiči pomohli s transportem do vrtulníku a pacient byl ve vážném stavu transportován do nemocnice.

„Zajímavostí bylo, že si muž zavolal sám o pomoc přes aplikaci Záchranka, tím celou situaci ulehčil, protože jsme znali jeho přesnou polohu,“ dodal Komosný.