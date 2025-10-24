Papež podepsal blahořečení českých kněží popravených v Babických procesech

Autor: ,
  13:30
Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, popravených na základě vykonstruovaných procesů za komunistického režimu. Nyní jsou církví oficiálně prohlášeni za mučedníky. Slavnost blahořečení se bude konat pravděpodobně v polovině roku 2026 v Brně, proces dosud trvá přes 20 let.
Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola.

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola. | foto: Biskupství brněnské

Cedule na babické faře připomíná faráře Drbolu. V sousední škole (vpravo) byli...
Jan Bula, farář v Rokytnici
Václav Drbola, farář v Babicích
František Pařil, farář v Horním Újezdě
7 fotografií

O uznání mučednictví Jana Buly a Václava Drboly informuje také web Vatican News. Inicioval jej bývalý brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po podpisu dokumentů papežem nyní začínají přípravy na samotnou slavnost blahořečení, která by se měla uskutečnit v Brně.

„Termín slavnosti zatím nemáme potvrzen, ale předpokládáme jeho zveřejnění v řádu několika týdnů. Půjde o akci, na které očekáváme účast mnoha tisíc věřících nejen z jižní Moravy a Vysočiny, ale i z celé České republiky. Rozsahem i významem půjde opravdu o mimořádnou akci pro českou církev,“ uvedl brněnský biskup Pavel Konzbul.

Kněží seděli v době vražd ve vězení. Přesto je za ně komunisté popravili

Katoličtí kněží Bula a Drbola figurovali v takzvaném babickém procesu. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím proti katolické církvi. Drbola je rodák ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou. Oba byli popraveni oběšením v Jihlavě.

„Páter Drbola byl dopraven do vyšetřovací vazby jihlavské Bezpečnosti a podroben mučení. Vyšetřovatelé jej potřebovali přinutit k absurdním přiznáním účasti na skutku, o kterém se dozvěděl teprve při výsleších. Nesmyslná obvinění vykreslovala pátera Drbolu jako ideového vůdce ilegální skupiny v Babicích,“ popsala historička Ústavu pro studium totalitních režimů Markéta Doležalová.

Na blahoslavení čeká na 20 českých osobností

Proces blahořečení v důsledku znamená důkladný průzkum života a skutků kandidáta, zejména hledání důkazů o jeho ctnostech, hrdinství nebo zázracích. Je předstupněm k uznání člověka za svatého.

„Seznámil jsem se s řadou dokumentů, které svědčily o životě obou těchto mladých kněží, četl jsem dopisy Jana Buly z cely smrti a dlouho přemýšlel nad tím, jakou úzkost museli prožívat, jaké bezpráví a jakou bolest vytrpěli. A přesto stáli pevně, věrní hodnotám, kterým zasvětili svůj život, a dokázali odpustit svým vrahům. Jsou to jednoznačně vzory, od kterých se i dnes můžeme učit,“ řekl Konzbul.

Během procesu, vedoucího k podepsání dokumentu o blahořečení, se shromažďují dopisy z pozůstalosti, úřední dokumenty, výpovědi svědků a všechny další dostupné prameny dokumentující život kandidáta.

„Rozhodnutí pak vyslovuje papežská Kongregace (od roku 2022 Dikasterium) pro blahořečení a svatořečení ve Vatikánu,“ popsal vedoucí diecézního procesu blahořečení Karel Orlita.

V uplynulých třiceti letech už bylo blahoslaveno několik osobností spojených s českými zeměmi. Například v roce 2014 dvě řádové sestry zavražděné nacisty Marie Restituta a Marie Antonína Kratochvílová nebo 14 františkánů z Prahy, zabitých v únoru 1611 davem v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze. Už o deset let dříve byl blahoslaven i poslední český král a rakousko-uherský císař Karel I.

Augustiniáni lákají do Prahy papeže Lva XIV. na blahořečení svého představeného

Na blahoslavení čekají přibližně dvě desítky osobností českého katolického života, z toho velká část obětí totalitních režimů 20. století, tedy s podobným osudem jako měli Jan Bula a Václav Drbola.

Nejčastěji se mluví o kardinálu Josefu Beranovi či knězi Josefu Toufarovi, proces ale začal i u několika řádových sester či řeholnic.

V roce 1995 papež Jan Pavel II. svatořečil dvě osobnosti spojené s českými zeměmi. Středověkou šlechtičnu Zdislavu, která mimo jiné založila špitál a věnovala se nemocným, a kněze Jan Sarkandera, zabitého v neklidné době českého stavovského povstání a považovaného katolíky za patrona ochrany zpovědního tajemství.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Šperky jsou populární investice. Máte je navíc fyzicky u sebe, říká klenotník

Když se oženil s dcerou zlatníka, jeho život dostal úplně nový směr. Nakonec brněnský klenotník Michal Hegr zůstal v oboru už třicet let. Za tu dobu si u zákazníků dokázal vybudovat oblibu i důvěru,...

23. října 2025

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Premium

Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce...

23. října 2025

