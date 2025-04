„Kříž je symbol vítězství, provází při mši svaté každého kněze. Svatý otec dostal jeden malý, dřevěný. A pak ještě jeden, který jej provázel při velkém setkání na Slovensku v Šaštíně,“ vzpomíná pro iDNES.cz kněz Marián Kalina, který donedávna působil právě v tornádem poničené farnosti v Moravské Nové Vsi. Papež František v pondělí ráno po těžké nemoci zemřel ve věku 88 let.

Sadu malých křížků přivezl papeži k požehnání jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Šlo o hromadné setkání, měl na nás jen krátkou chvilku, aby nás pozdravil. Neměli jsme ani pár minut na rozhovor. Ale bylo to silné setkání, když se potkáte s papežem, i když jen krátce. Jsem rád, že zrovna s takovým papežem jsem si mohl podat ruku a předat mu dar, který pro mne byl symbolicky hodně důležitý,“ zavzpomínal Grolich pro ČTK.

Poničený kostel v Moravské Nové Vsi se stal jedním ze symbolů zkázy v obci. Stál uprostřed rozvalin bez střechy, stromy kolem byly bez listů. Z jeho pozůstalých střešních trámů později vznikly asi dvaceticentimetrové dřevěné kříže a právě jeden z nich předal hejtman papeži Františkovi. Další kříže papež požehnal, pět z nich Grolich následně předal představitelům Mikulčic, Hrušek, Lužic, Moravské Nové Vsi a Hodonína, tedy obcí, které byly tornádem nejvíce zasaženy.

S velkým křížem na setkání s věřícími v září 2021 ve slovenském Šaštíně to ovšem bylo komplikovanější. Původně umělci plánovali vytvořit několikametrový kříž pouze z trámů zničeného kostela. Měl stát provizorně přichycený na pódiu, z nějž papež mluvil k věřícím. Jenže kvůli bezpečnosti se nakonec plány změnily.

„Cítil jsem, že jsem pro něj partnerem“

„Papežská návštěva vyžaduje spoustu dokonalých věcí, co se týká bezpečnosti. Ale trámy byly v kostele dlouho, nikdo nevěděl, jak moc se do nich pouštěl třeba červotoč. Aby nedošlo k neštěstí, které už by nešlo nikdy vrátit, plány se změnily. A kříž pak umělci vyrobili z hliníku, ovšem jeho srdce tvořily právě trámky z našeho kostela,“ vysvětluje Kalina.

„Pro nás to byla veliká čest. Svatý otec se přes své kanály vždycky dozví o událostech ve světě. Zvlášť za ty bolestné věci se pak modlí. Už jen to, že na nás papež myslí, že za nás prosí a modlí se, to bylo něco velmi silného. O to více jsme hned na podzim po tornádu prožívali papežovu fyzickou blízkost na setkání na Slovensku,“ vyzdvihuje Kalina.

Část farníků z jižní Moravy do nedalekého Šaštína zamířila třeba pěšky nebo na kole. Kalina tam putoval přes Piešťany, protože vyzvedával svou maminku. „Mohl jsem se se svatým otcem papežem Františkem i osobně setkat. Přestože jsme spolu nehovořili jen mezi čtyřma očima, vnímal jsem z něj upřímný zájem. Díval se zpříma do očí, cítil jsem z něj, že jsem pro něj partnerem, kterému ruku podává,“ říká kněz.

Právě upřímnost a prožívání každého okamžiku na papeži Františkovi Kalinu oslovovala nejvíce. „Často se věřících ptával, jestli pomáhají jednotlivcům a lidem v nouzi, na okraji společnosti. Ale nestačilo mu, když lidé odpovídali, že pomáhají. Říkal jim, že almužnu nemají po potřebných házet, ale ty potřebné chytit za ruku, vložit do ní, co chtějí. A podívat se jim při tom do očí. To je přesně to, co vyjadřuje, jak svatý otec ke svému poslání přistupoval,“ zamýšlí se jihomoravský kněz.

Kostel už je opravený

„Je to něco krásného, silného a pro papeže Františka to bylo velmi charakteristické. Byl vždy přítomný v každém okamžiku. Dával kousíček svého srdce každému. A přál si, aby tak činili i ostatní,“ míní Kalina.

Ještě v pondělí ráno Kalina odsloužil dvě bohoslužby. V té době o úmrtí papeže nevěděl. „A tak jsem v při mši prosil Pána, aby nás vedl v jednotě i s naším papežem Františkem. Ale už to vlastně nebyla pravda. Teď až do doby, než budeme znát nového papeže a jeho jméno, které si zvolí, tuto část liturgického textu budu vynechávat. Zádušní mši jsem svolal na své nové farnosti hned na úterý,“ dodává Kalina.

Ještě než Kalina převzal farnost v Drnovicích na Vyškovsku, práce na kostele v Moravské Nové Vsi skončily, hotové už je i osvětlení. „Jsem rád, že jsem svému nástupci už mohl předat kostel opravený. Jediné, co zbývá dokončit, je prostranství kolem kostela,“ dodává Kalina.