Při návštěvě papeže Slováci vztyčí kříž z trámů kostela zničeného tornádem

Papež František má v září sloužit bohoslužbu v Šaštíně nedaleko jihomoravských hranic. A firma, která vyhrála veřejnou soutěž na přípravu pódia pro Svatého otce, navrhla umístění kříže z území zničeného tornádem.

„Jako symbol, že s boží pomocí dáme vše znovu do pořádku,“ podotýká farář z Moravské Nové Vsi Marián Kalina.



Podle něj se papež o dění na jižní Moravě postižené tornádem osobně zajímá, modlí se za ni a nechal ji pozdravovat při veřejné audienci.

„Snažíme se domluvit, aby na pódiu byl i trámek, který by Svatý otec požehnal, a my jej pak zabudovali do nového krovu kostela,“ prozradil Kalina s tím, že podoba krovu ještě není známá. „Musíme nejdřív sehnat architekta, který nám ho navrhne a nakreslí, protože před 250 lety, kdy se kostel stavěl, žádné plány nebyly,“ podotkl farář.



Celkové škody na kostele odhadl na desítky milionů korun. Nyní se pomalu rozjíždí proces jeho obnovy.

„Oprava je legislativně náročná, protože se jedná o kulturní památku. Musí se k tomu vyjádřit statik, stavební úřad i úřad památkové péče. Už jsme toto kolečko začali a úřady se nám snaží vyjít vstříc, aby to bylo co nejrychlejší. Pokud to dobře půjde a na něčem se to nezasekne, tak bychom mohli ještě tento rok zahájit stavbu, za což bych byl šťastný,“ uvedl Kalina.

Ten se na papežovu návštěvu osobně chystá. „Pokud nebudou zavřené hranice, určitě tam budu. I další lidé odsud a z okolí se do Šaštína chystají, mnozí z nich na kolech, protože je to opravdu blízko,“ sdělil.