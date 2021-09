Za papežem Františkem na vlastní pěst, klidně i na kole. Pozor na opatření

Tisíce poutníků míří každoročně 15. září do Šaštína, aby tam uctili sochu Sedmibolestné Panny Marie, hlavní patronky Slovenska. Na jednom z tamních nejvýznamnějších poutních míst už příští středu odslouží mši papež František.



A na výjimečnou bohoslužbu se chystá i spousta věřících z české strany hranice, přestože jim návštěvu komplikují složitá opatření související s epidemiologickou situací.



„Máme ještě v živé paměti papežskou návštěvu v Brně, takže je to pro nás srdeční záležitost,“ říká mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová. Podle ní se z Brna chystají do nedalekého Šaštína oba biskupové, jak diecézní Vojtěch Cikrle, tak pomocný Pavel Konzbul.

Jiné výjezdy ale biskupství neorganizuje. „Jednotlivé farnosti si cestu řeší samostatně. Někde se chystají autem, někde vypravují zájezd,“ podotýká Jandlová.

Třeba brněnská cestovní kancelář CK Hladký poveze na Slovensko věřící v autobuse.



„Pojme 58 lidí a už je plný. Zájem o cestu na papežskou mši je opravdu velký. Naplnili bychom klidně další autobus, ovšem pravidla pro cestování na Slovensko jsou přísná a na přípravu už je příliš málo času,“ říká za cestovní kancelář Jarmila Hladká.

Do Bratislavy František dorazí v neděli, druhý den se setká s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Poté přeletí do Košic, odtud se vydá do Prešova a cestu završí právě v Šaštíně, jen patnáct kilometrů od hranic s jižní Moravou. Aby se lidé mohli bohoslužby zúčastnit, musí se registrovat na webu navstevapapeza.sk.

Hromadné poutě nebudou kvůli opatřením

Původně se očekávalo, že na mši dorazí 350 tisíc lidí. Jenže do konce minulého týdne se na ni přihlásilo jen 35 tisíc zájemců, z toho 1 400 ze zahraničí.



Co musí splnit návštěvník papežské mše v Šaštíně Nutná je registrace na mši na webu navstevapapeza.sk .

. K cestě na Slovensko je potřeba plně ukončené očkování . To lze prokázat covid pasem nebo národním certifikátem s QR kódem.

. To lze prokázat covid pasem nebo národním certifikátem s QR kódem. Všichni ostatní musí po příjezdu na Slovensko do karantény , kterou lze ukončit negativním PCR testem nejdříve pět dní po příjezdu .

, kterou lze ukončit negativním PCR testem nejdříve . Pro všechny cesty na Slovensko s výjimkou tranzitu je také povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice .

. Neočkovaní budou mít při papežské návštěvě vyhrazené zvláštní sektory.

I proto Konference biskupů Slovenska podmínky rozvolnila. Kromě plně očkovaných se nově můžou registrovat i ti, kteří se prokážou potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus nebo o prodělání nemoci covid-19.

Jenže ani toto rozvolnění zřejmě výrazně vyšším počtům nakonec nepomůže. Slovensko totiž při vstupu do země až na výjimky vyžaduje karanténu od cestujících, kteří nebyli plně očkováni proti covidu-19. Dvoutýdenní izolaci lze zkrátit obdržením negativního výsledku laboratorního testu na koronavirus, který ovšem lze podstoupit nejdříve pátý den karantény.

I proto jednotlivé farnosti nechaly rozhodnutí o cestě na Slovensko čistě na svých věřících.



„Domluvili jsme se, že hromadnou pouť dělat nebudeme. Při současných pravidlech je těžké něco organizovat,“ říká farář z Lanžhota na Břeclavsku Robert Prodělal.

Z jeho obce je to do Šaštína zhruba dvacet kilometrů a pohodlně se tam dá dostat i na kole, čehož někteří z farníků podle informací MF DNES také využijí.

Mše s odkazem na tornádo

Velmi osobní vazbu mají na papežskou návštěvu věřící z Moravské Nové Vsi. Na pódiu, na němž otec František odslouží mši, bude totiž stát kříž, jehož srdce tvoří trámy ze zdejšího kostela poničeného tornádem.



Jak upozorňuje farář Marián Kalina, pro zdejší věřící je velmi vzácnou příležitostí vidět hlavu církve stát na pódiu, které zdobí něco od nich. „Do Šaštína se tedy chystají věřící z celé naší farnosti, ale také z okolí. Vím o lidech z Hodonína i z Břeclavi,“ potvrzuje Kalina.

Liturgický prostor v okolí šaštínské baziliky už se připravuje. Kříž, který má pódiu dominovat, ozdobí fragmenty některých trámů. Na nich je vidět, že byly živelnou pohromou násilně rozštěpeny. „Dvojitý kříž ze dřeva a kovu má svou symboliku. Problémy a starosti po celém světě jsou mnohem širší a přesahují náš region. Právě proto je samotný dřevěný kříž menší a přesahuje ho větší – kovový,“ vysvětlil pro Radio Proglas architekt Michal Bogár.

Kolik lidí uvidí „tornádový“ kříž osobně, se ukáže příští týden. Podle lanžhotského faráře Prodělala ale hodně lidí spíše zůstane u televize.



„Je to pohodlnější, hlavně pro ty starší, a člověk je vlastně přítomen všemu. Na místě by možná stál někde na okraji a svatého otce viděl jen z dálky,“ přemítá o důvodech.

Pandemie covidu podle něj věřící trochu navykla na to, že mše se dá absolvovat i prostřednictvím médií.



„Když bylo nejhůř, i u nás jsme měli mši online. Doba nás trochu posunula do virtuálního prostoru. Třebaže osobní kontakt je nenahraditelný, přijali jsme, že i virtuální mše je jednou z možností. Už to lidem není tolik proti srsti jako dříve,“ uzavírá kněz.