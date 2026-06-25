Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Z výběhu v brněnské zoo utekla panda červená. Nechytejte ji, volejte nám, prosí zahrada

Autor:
  11:11
Panda červená, která utekla z brněnské zoo. (25 června 2026)

Panda červená, která utekla z brněnské zoo. (25 června 2026) | foto: Zoo Brno

Panda červená v Zoo Brno
Zoo Brno na konci srpna 2023 oslaví sedmdesát let existence. Mezi její...
Brněnské zoo se povedl odchov pandy červené. Matka poprvé ukázala mládě...
Brněnské zoo se povedl odchov pandy červené. Matka poprvé ukázala mládě...
9 fotografií
Brněnská zoologická zahrada pátrá po pandě červené, která utekla z výběhu a může se pohybovat i mimo areál. Návštěvníky i veřejnost zahrada žádá, aby zvíře nechytali ani se k němu nepřibližovali. Pokud pandu spatří, mají okamžitě kontaktovat zoo.

Zoologická zahrada ve čtvrtek po půl jedenácté informovala, že z výběhu unikla panda červená. Chovatelé i další zaměstnanci intenzivně pracují na jejím nalezení, zvíře se však může pohybovat i mimo zahradu.

Zoo upozorňuje, že panda není agresivní, lidé by se k ní ale neměli přibližovat ani se jí dotýkat. Pokud ji někdo uvidí, má zachovat klid, zvíře pokud možno neztratit z dohledu a kontaktovat pracovníky zoologické zahrady na telefonním čísle 724 920 384.

Panda v zoo utekla na vysoký strom, slezla až po sprše z hasičské hadice

Vedení zahrady zároveň vyzvalo veřejnost ke sdílení informace. Čím rychleji se zpráva rozšíří, tím větší je podle zoo šance, že se podaří pandu bezpečně vrátit zpět do výběhu.

Podobnou situaci řešili na začátku června také v ostravské zoo, odkud utekl mladý lemur kata. Několik dní se pohyboval v zahradách a lesících poblíž areálu, než ho chovatelé odchytili na třešni v zahradě rodinného domu.

Panda červená, která utekla z brněnské zoo. (25 června 2026)
Panda červená v Zoo Brno
Zoo Brno na konci srpna 2023 oslaví sedmdesát let existence. Mezi její obyvatele patří například panda červená.
Brněnské zoo se povedl odchov pandy červené. Matka poprvé ukázala mládě návštěvníkům i chovatelům.
9 fotografií

Panda červená patří k nejvzácnějším druhům, které Zoo Brno chová. Ve volné přírodě obývá horské oblasti Himálaje a jihozápadní Číny, kde ji ohrožuje především úbytek přirozeného prostředí. Přestože připomíná známější pandu velkou, není jejím blízkým příbuzným a tvoří samostatnou vývojovou větev.

Zoo se pandám červeným věnuje dlouhodobě a je zapojená do evropského záchovného chovného programu. V minulých letech zaznamenala i úspěšné odchovy mláďat, které pomáhají udržet populaci tohoto ohroženého druhu v lidské péči. Zvířata jsou známá výbornou schopností šplhat po stromech a většinu dne tráví odpočinkem ve větvích.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Znáte Brno včetně těchto míst? Z těchto pohledů ho nebudou znát ani místní

Výhledy od BTS společnosti Cetin – Brno, Cejl

Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2,...

Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Prezident Pavel jako fotograf. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...

Hluboký propad v návštěvnosti MotoGP. Dorazilo o 50 tisíc fanoušků méně než loni

Pořadatelé letošního ročníku brněnské MotoGP hlásí hluboký propad v...

Třetím místem nadchl české fanoušky i organizátory brněnské Velké ceny Grand Prix závodník Filip Salač v kategorii Moto2. Pořadatele naopak nepotěšila celková návštěvnost letošního ročníku MotoGP na...

Nález munice paralyzoval centrum Brna. Lidé se evakuovali, zastavily se i vlaky

Dělníci objevili u nádraží v Brně patrně leteckou pumu, na místo míří...

Nález munice z druhé světové války omezil v pondělí dopoledne život v centru Brna. Na staveništi poblíž hlavního nádraží objevili dělníci pumu. Kolem 13. hodiny policisté informovali, že pyrotechnik...

OBRAZEM: Vnadné hostesky rozzářily brněnskou MotoGP nejen svými úsměvy

Momentky ze závodu MotoGP na Velké ceně České republiky v Brně.

Krásné dívky patří neodmyslitelně k Velké ceně silničních motocyklů. Při víkendových závodech na Masarykově okruhu v Brně bylo vidět mladé dámy v sexy outfitech a s deštníky proti ostrému slunci....

Z výběhu v brněnské zoo utekla panda červená. Nechytejte ji, volejte nám, prosí zahrada

Panda červená, která utekla z brněnské zoo. (25 června 2026)

Brněnská zoologická zahrada pátrá po pandě červené, která utekla z výběhu a může se pohybovat i mimo areál. Návštěvníky i veřejnost zahrada žádá, aby zvíře nechytali ani se k němu nepřibližovali....

25. června 2026  11:11

Dětské infekční oddělení čeká oprava. Rodiče mají u pacientů méně přistýlek

Dětská nemocnice v Brně (rok 2019)

Rodiče nemocných dětí i samotní pacienti Kliniky dětských infekčních nemocí v brněnské Dětské nemocnici se musí připravit na rok omezení. Pavilon S se kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavřel a péče se...

25. června 2026  10:19

„Promeškaná šance, krádež za bílého dne.“ Územní plán Brna čelí soudům, ale obstál

Brněnský park na Kraví hoře se rozšíří zhruba o osm tisíc metrů čtverečních....

Velké vášně vzbuzoval v průběhu let nyní už platný nový územní plán Brna. Klíčový dokument pro rozvoj města odborníci komplikovaně připravovali od roku 2002, zastupitelé jej pak definitivně schválili...

25. června 2026  5:05

Horkovod z Dukovan zafixuje teplo na dnešních cenách, plynové kotelny postupně skončí

Jaderná elektrárna Dukovany

Stabilní cenou tepla pro Brňany argumentují příznivci více než dvacetimiliardové investice do horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany. Ve středu však vůbec poprvé městská firma Teplárny Brno, která...

24. června 2026  16:23

Obnovu areálu MND po tornádu pojali z gruntu. Betonové plochy nahradila zeleň

Dříve byl areál firmy MND Drilling & Services v Lužicích na Hodonínsku v...

Firmě MND se podařilo v Lužicích na Hodonínsku, kde sídlí jeho dceřiná společnosti MND Drilling & Services, přetvořit sedmnáctihektarový průmyslový areál poté, co jej před pěti lety zničilo tornádo....

24. června 2026  15:33

Tehdy a teď. Podívejte se, jak po pěti letech vypadají obce zasažené tornádem

Tehdy a dnes. Před pěti lety se několika obcemi na jižní Moravě prohnalo...

Naprostá zkáza zůstala přesně před pěti lety po řádění tornáda, které se prohnalo jihomoravskými obcemi u slovenských hranic. Ničivý živel smetl vše, co mu stálo v cestě. Poničené byly běžné rodinné...

24. června 2026  14:47

Dálniční peklo: kde letos o prázdninách zaručeně uváznete v koloně?

ilustrační snímek

Sbalené kufry, rodina v autě a vidina zasloužené dovolené. Letní idylku však motoristům i letos na mnoha místech republiky překazí oranžové kužely, zúžené pruhy a dlouhé kolony. Stavební sezona je v...

24. června 2026  12:50

VIDEO: První minuty poté. Policisté a hasiči připomněli ničivé moravské tornádo

Tragédie po tornádu v obci Moravská Nová Ves (25. června 2021)

Přesně pět let dnes uplynulo od ničivého řádění tornáda na jižní Moravě. Po sedmé večer 24. června 2021 se prohnalo několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska. Živel zasáhl Hrušky, Moravskou...

24. června 2026  11:03

Tornádo ji uvěznilo pod autobusem, přes drsnou prognózu zranění chce dívka žít naplno

Premium
Nedojel do cíle. Převrácený autobus v Lužicích, kterým cestovala tehdy...

Bylo jí čtrnáct let, když ji tornádo na jižní Moravě uvěznilo pod autobusem v Lužicích na Hodonínsku. Dnes je Silvii Hromkové devatenáct. Má po maturitě a chystá se na vysokou školu. Píše svůj...

24. června 2026

Do brownfieldů mají vrátit život mobilní záhony, nápad testuje univerzita

Mobilní zahrady mají podle výzkumníků z Medelovy univerzity v Brně obrovskou...

Opuštěné továrny, sklady nebo jiné dlouhodobě zanedbané pozemky, známé jako brownfieldy, by mohly získat nové využití. Výzkumníci z Provozně ekonomické fakulty a Agronomické fakulty Mendelovy...

24. června 2026  5:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pět let od katastrofy. Je to pořád v nás, zní z oblastí zasažených tornádem

Premium
Tragédie po tornádu v obci Hrušky (25. června 2021)

Poničené kostely, domy bez střech a ulice plné trosek. Tak vypadal jih Moravy po ničivém tornádu, které se oblastí prohnalo 24. června 2021. O pět let později jsou Hrušky, Moravská Nová Ves,...

23. června 2026

Soud se zastal správce hřiště viněného z úmrtí chlapce. Obhájce cupoval radnici

Obviněný Luboš Novák (vlevo), zaměstnanec technických služeb města Břeclav,...

Okresní soud zprostil obžaloby Luboše Nováka stíhaného kvůli předloňské smrti dvanáctiletého chlapce v Břeclavi. Na hřišti uvnitř sídliště Na Valtické na školáka spadla branka. Tehdejšímu...

23. června 2026  12:45,  aktualizováno  15:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.