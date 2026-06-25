Z výběhu v brněnské zoo utekla panda červená. Nechytejte ji, volejte nám, prosí zahrada

Zoologická zahrada ve čtvrtek po půl jedenácté informovala, že z výběhu unikla panda červená. Chovatelé i další zaměstnanci intenzivně pracují na jejím nalezení, zvíře se však může pohybovat i mimo zahradu.
Zoo upozorňuje, že panda není agresivní, lidé by se k ní ale neměli přibližovat ani se jí dotýkat. Pokud ji někdo uvidí, má zachovat klid, zvíře pokud možno neztratit z dohledu a kontaktovat pracovníky zoologické zahrady na telefonním čísle 724 920 384.
|
Panda v zoo utekla na vysoký strom, slezla až po sprše z hasičské hadice
Vedení zahrady zároveň vyzvalo veřejnost ke sdílení informace. Čím rychleji se zpráva rozšíří, tím větší je podle zoo šance, že se podaří pandu bezpečně vrátit zpět do výběhu.
Podobnou situaci řešili na začátku června také v ostravské zoo, odkud utekl mladý lemur kata. Několik dní se pohyboval v zahradách a lesících poblíž areálu, než ho chovatelé odchytili na třešni v zahradě rodinného domu.
Panda červená patří k nejvzácnějším druhům, které Zoo Brno chová. Ve volné přírodě obývá horské oblasti Himálaje a jihozápadní Číny, kde ji ohrožuje především úbytek přirozeného prostředí. Přestože připomíná známější pandu velkou, není jejím blízkým příbuzným a tvoří samostatnou vývojovou větev.
Zoo se pandám červeným věnuje dlouhodobě a je zapojená do evropského záchovného chovného programu. V minulých letech zaznamenala i úspěšné odchovy mláďat, které pomáhají udržet populaci tohoto ohroženého druhu v lidské péči. Zvířata jsou známá výbornou schopností šplhat po stromech a většinu dne tráví odpočinkem ve větvích.