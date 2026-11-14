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Brněnský Comic Con slaví výročí několika filmů, přijel i herec z Pána prstenů

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  15:48
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Zástupy fanoušků fantasy, sci-fi či asijské mangy v kostýmech i v civilu se v...

Zástupy fanoušků fantasy, sci-fi či asijské mangy v kostýmech i v civilu se v sobotu vydaly na brněnské výstaviště, kde začal festival Comic Con Brno & Junior. (14. listopadu 2026) | foto: ČTK

Na festival dorazil i herec z Pána Prstenů David Wenham. (14. listopadu 2026)
Zástupy fanoušků fantasy, sci-fi či asijské mangy v kostýmech i v civilu se v...
Zástupy fanoušků fantasy, sci-fi či asijské mangy v kostýmech i v civilu se v...
Zástupy fanoušků fantasy, sci-fi či asijské mangy v kostýmech i v civilu se v...
6 fotografií
Zástupy fanoušků fantasy, sci-fi či asijské mangy v kostýmech i v civilu se v sobotu vydaly na brněnské výstaviště, kde začal festival Comic Con Brno & Junior. Letošní ročník pořadatelé věnují třem výrazným výročím, a to 60 letům legendárního seriálu Star Trek, 25 letům od premiéry prvního z filmů trilogie Pán prstenů a deseti letům českého satirického seriálu Kosmo. Všechna tato díla mají na Comic Conu výrazné zastoupení.

„Měli jsme velké štěstí zejména na významné zástupce hereckého obsazení filmové trilogie Pán prstenů. Kromě Dominica Monaghana, představitele hobita Smíška, se podařilo zajistit účast australských herců Davida Wenhama a Mirandy Ottové, tedy představitelů Faramira a Eówyn. Jejich přítomnost je možná díky tomu, že oba shodou okolností pobývali v Evropě,“ uvedl za organizátory Pavel Renčín.

Zástupy fanoušků fantasy, sci-fi či asijské mangy v kostýmech i v civilu se v sobotu vydaly na brněnské výstaviště, kde začal festival Comic Con Brno & Junior. (14. listopadu 2026)

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Ze seriálu Star Trek se letos v Brně sešli představitelé dvou seriálových lékařů, Robert Picardo a Gates McFaddenová, kteří vystoupí na společné besedě v neděli.

K zahraničním výročím se přidalo i deset let od premiéry českého satirického seriálu Kosmo, který na sobotní večerní besedě zastupují tvůrci i herci. Autoři seriálu kvůli účasti na Comic Conu oživili delší dobu neaktivní profil seriálu na facebooku, kde už několik týdnů zveřejňují krátká videa ze seriálu.

„Překvapilo mě, jak aktuální Kosmo i po deseti letech je. Potěšila mě i odezva fanoušků na sociálních sítích, kde se objevují převážně pozitivní komentáře, lidé se k seriálu hlásí a stále se ptají, kde se dá najít,“ řekl scenárista a kreativní producent seriálu Tomáš Baldýnský.

Na Comic-Con přijedou herci ze Star Treku, Hvězdné brány i českých pohádek

Při sobotní besedě s tvůrci i herci se brněnský Comic Con videomostem propojí s českým astronautem Alešem Svobodou, který se momentálně připravuje na let na vesmírnou stanici ISS.

„Tenhle videomost musely posvětit Evropská vesmírná agentura i americká NASA, je to tedy z hlediska Comic Conu dost velká rarita,“ dodal za pořadatele Pavel Koutský.

Comic Con Brno & Junior se v pavilonu E brněnského výstaviště koná popáté, potřetí se souběžně s ním koná i knižní veletrh Kniha Brno. Obě akce trvají do neděle.

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