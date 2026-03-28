Autorem návrhu je Radek Talaš, který se inspiroval tím, co měla tehdy královna během návštěvy Brna na hlavě. Červený klobouk je odlitý z bronzu, o což se postarali pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku. Do nerezové pamětní desky je vyrytá symbolická věta v angličtině: Klobouk dolů před královnou.
„Pamětní deska nám bude připomínat, že se v Brně občas píšou světové dějiny. Tato návštěva byla jednou z těch, na které se nezapomíná,“ prohlásil náměstek primátorky René Černý (dříve ANO).
Výtvarné dílo vyšlo město na necelých 300 tisíc korun. V soutěži na výtvarné pojetí připomínky návštěvy Alžběty II. vybírala porota z 11 návrhů. Původní myšlenka vzešla od jednoho z obyvatel Brna.
Královnu tehdy doprovázela doprovázela Lastovecká spolu s prezidentem Václavem Havlem. Panovnice strávila v Brně čtyři hodiny. Z letiště se její konvoj vydal do historického centra města. Z balkonu Nové radnice se přivítala s přihlížejícími Brňany. Její návštěvu si nenechaly ujít natěšené davy lidí. Po obědě v Besedním domě zamířila na Ústavní soud.
„Návštěva se připravovala několik týdnů. Musela být naplánovaná do všech detailů. Celý program byl rozvrstven téměř po minutě včetně toho, kde se královna zastaví nebo kde já můžu mluvit,“ prozradila při sobotním odhalení Lastovecká.
Po boku královny byla po celou dobu jejího programu v Brně. „Velmi mě překvapila debata u oběda, protože z ní na jedné straně čišela noblesa a důstojnost, ale přitom se jako správná panovnice zajímala o to, jak tady lidé žijí. Ptala se mě, jestli tu chodí ženy do práce, vychovávají děti, jestli se tady vaří, nebo je to jako v Americe, kde se přinese polotovar a ohřeje v mikrovlnné troubě,“ popsala někdejší primátorka.
U příležitosti 30 let od návštěvy královny nachystal magistrát na nádvoří Nové radnice britské odpoledne. Součástí programu byly kromě odhalení pamětní desky také módní přehlídka klobouků, výstava historických fotografií nebo možnost ochutnat britskou gastronomii. Čestnou stráž držel stejně jako tehdy Brněnský městský střelecký sbor. Vystoupil také dudák.