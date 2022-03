ČNB vydala druhou pamětní bankovku, stokorunu zdobí portrét Engliše

„Osobně považuji Karla Engliše za největšího národohospodáře československých a českých dějin. Věřím, že rozhodnutí zobrazit právě jej na druhé pamětní bankovce v historii České národní banky (ČNB) přispěje k veřejnému docenění jeho osobnosti i jeho odkazu,“ prohlásil na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně guvernér ČNB Jiří Rusnok.

„Engliš byl průkopníkem teorie cenové stability. Ačkoli se nyní ocitáme v období zvýšené inflace, ČNB dbá o to, aby tato epizoda co nejdříve odezněla a Englišův koncept cenové stability byl v praxi uplatňován i nadále,“ doplnil guvernér.

Spojitost Engliše s Masarykovou univerzitou vysvětlil její rektor Martin Bareš.

„Engliš stál u zrodu naší univerzity a byl oddaným stoupencem Masaryka. Do historie se zapsal nejen jako první rektor a jeden z iniciátorů pořízení univerzitní insignie, ale stál také za položením základního kamene Právnické fakulty, na jejíž půdě se dnes nacházíme. Dneškem mu alespoň trochu splácíme svůj dluh,“ uvedl Bareš.

Na přední straně bankovky je kromě dominantního Englišova portrétu vyobrazena slezská orlice a budova současné ČNB v Praze na Příkopě. Na zadní straně vyniká především dvojice Gigantů z průčelí budovy Clam-Gallasova paláce v Praze, kde za Engliše sídlilo ministerstvo financí. Bankovka obsahuje také hologram s motivem Řádu TGM a běžné bezpečností prvky, které brání padělání.

Chystá se ještě třetí bankovka

Bankovka má nominální hodnotu 100 korun, ale jelikož jí bude k dispozici jen 20 tisíc kusů, bude se prodávat za násobně vyšší cenu. Rusnok bankovku oficiálně vydal, když ji předal do rukou Englišova vnuka Františka Plhoně.

„Od únorového převratu tehdejší moc cíleně pracovala na tom, aby Englišovo jméno a odkaz upadly v zapomnění. O to víc si jako rodina ceníme toho, že díky ČNB dochází k této události. Významnou měrou se daří připomínat Engliše i Masarykově univerzitě, která byla založena právě díky iniciativě jeho a Františka Weyra. Všem chci proto jménem potomků mého dědečka poděkovat, neboť se domníváme, že si to jeho osobnost zaslouží,“ vyjádřil Plhoň vděčnost.

Stokoruna s Karlem Englišem je v pořadí druhou pamětní bankovkou, kterou ČNB vydala. První byla před dvěma lety ta s portrétem prvního československého ministra financí Aloise Rašína. Centrální banka má připravenou ještě třetí bankovku této série, kterou se chystá vydat v roce 2026 k stému výročí založení Národní banky Československé. Její podobu s postavou prvního guvernéra banky Vilémem Pospíšilem už také představila.

Vzhled všech tří navrhla akademická malířka Eva Hašková. „Začala jsem jako účastník soutěže k první bankovce. Tam jsem si vyzkoušela, co všechno ta práce obnáší, na druhé bankovce se mi už dělalo podstatně lépe. Měla jsem od rodiny informace o osobním životě a zaměření Karla Engliše, takže jsem k práci měla i lepší vztah. Dnes poprvé vidím všechny tři bankovky vedle sebe a říkám si, že do třetice všeho dobrého. Úplně to stačí a kdo bude následovat po mně, ať si vymyslí něco trochu jiného,“ poznamenala.

Karel Engliš se narodil 17. srpna 1880 v Hrabyni na Opavsku a zemřel 15. června 1961 tamtéž. Už před první světovou válkou byl zemským poslancem, ihned po válce navrhl zřízení druhé české univerzity a stal se jejím prvním rektorem.

Poté se v roce 1920 vrátil do funkce poslance. Celkem třikrát se stal ministrem financí a od roku 1934 nastoupil jako v pořadí druhý guvernér centrální banky. Po druhé světové válce se na necelé tři měsíce stal rektorem Karlovy univerzity a je tak zatím jediným Čechem, který stál v čele dvou univerzit.