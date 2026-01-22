Řidiči památník vytvořený z cortenové oceli míjí na okružní křižovatce na silnici II/380, několik kilometrů za hranicemi Brna směrem na jihovýchod. Obec chce prostřednictvím tohoto díla upozornit, že se slavný střet vojsk 2. prosince 1805 odehrál i v jejím katastru.
„Záměrem bylo vytvořit památník, který nebude oslavou žádného z vojevůdců ani vojenské síly, ale připomínkou historického faktu a jeho dalekosáhlých dopadů na místní obyvatelstvo i celý region. Památník má především upozornit všechny projíždějící, že se nacházejí v krajině poznamenané významnou historickou událostí, jejíž důsledky přesáhly hranice tehdejší monarchie i celé Evropy,“ říká starosta Sokolnic Libor Beránek (nez.).
Autorem návrhu hnědého monumentu je brněnský výtvarník Karel Rechlík, který v tomto případě pracoval s výraznou symbolikou. Inspirací pro podobu památníku mu bylo tradiční uložení pušek ve vojenském táboře znamenající klid zbraní.
Místo, kde se nachází okružní křižovatka s památníkem.
„Umístění památníku do středu dopravního uzlu bylo zvoleno záměrně. Dílo zde decentním, ale účinným způsobem upozorňuje na historický význam místa, aniž by narušovalo okolní prostředí nebo provoz. Každodenní kontakt s památníkem tak nenásilně vybízí k zamyšlení nad dějinami, jejich důsledky a hodnotami, které z nich vyplývají,“ podotýká Beránek.
Kvůli umístění do středu kruhového objezdu není památník lidem fyzicky bezprostředně přístupný, jeho autor proto kladl důraz na pohledovou složku. Při tom však zároveň musel počítat s tím, že není žádoucí vytvořit kolosální monument, který by v křižovatce působil jako bariéra a odváděl pozornost šoférů od řízení.
„Vytvoření památníku představuje významný kulturní, historický i turistický přínos nejen pro Sokolnice, ale i pro celý kraj. Projekt posiluje povědomí o regionu jako o místě s mimořádným historickým dědictvím, a to v širším evropském kontextu napoleonských válek,“ dodává starosta.
Dokončení díla přesně na 220. výročí bitvy se nepovedlo kvůli komplikacím souvisejícím s nutným omezením dopravy v křižovatce. Náklady na vytvoření a umístění památníku překročily dva miliony korun. Zhruba 400 tisíci přispělo hejtmanství, na jehož pozemku se nachází. Obec ještě počítá s tím, že monument později nasvítí. Instalaci fotovoltaiky plánuje na jaře.