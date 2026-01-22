Pušky na kruhovém objezdu. Památník připomíná bitvu tří císařů, demonstruje mír

Památník připomínající legendární bitvu tří císařů zdobí nově kruhový objezd u Sokolnic na Brněnsku. Monument tvoří šest pušek, které se v kovovém pásu opírají o sebe hlavněmi. Uspořádání palných zbraní do „stanové“ formy symbolizuje klid zbraní a v důsledku demonstruje mír. Výtvarné dílo bylo dokončeno minulý měsíc, krátce po 220. výročí bitvy u Slavkova.

Řidiči památník vytvořený z cortenové oceli míjí na okružní křižovatce na silnici II/380, několik kilometrů za hranicemi Brna směrem na jihovýchod. Obec chce prostřednictvím tohoto díla upozornit, že se slavný střet vojsk 2. prosince 1805 odehrál i v jejím katastru.

Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.
Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.
Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.
Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.
„Záměrem bylo vytvořit památník, který nebude oslavou žádného z vojevůdců ani vojenské síly, ale připomínkou historického faktu a jeho dalekosáhlých dopadů na místní obyvatelstvo i celý region. Památník má především upozornit všechny projíždějící, že se nacházejí v krajině poznamenané významnou historickou událostí, jejíž důsledky přesáhly hranice tehdejší monarchie i celé Evropy,“ říká starosta Sokolnic Libor Beránek (nez.).

Autorem návrhu hnědého monumentu je brněnský výtvarník Karel Rechlík, který v tomto případě pracoval s výraznou symbolikou. Inspirací pro podobu památníku mu bylo tradiční uložení pušek ve vojenském táboře znamenající klid zbraní.

Místo, kde se nachází okružní křižovatka s památníkem.

Místo, kde se nachází okružní křižovatka s památníkem.

„Umístění památníku do středu dopravního uzlu bylo zvoleno záměrně. Dílo zde decentním, ale účinným způsobem upozorňuje na historický význam místa, aniž by narušovalo okolní prostředí nebo provoz. Každodenní kontakt s památníkem tak nenásilně vybízí k zamyšlení nad dějinami, jejich důsledky a hodnotami, které z nich vyplývají,“ podotýká Beránek.

Kvůli umístění do středu kruhového objezdu není památník lidem fyzicky bezprostředně přístupný, jeho autor proto kladl důraz na pohledovou složku. Při tom však zároveň musel počítat s tím, že není žádoucí vytvořit kolosální monument, který by v křižovatce působil jako bariéra a odváděl pozornost šoférů od řízení.

Fakta a mýty o bitvě u Slavkova. Rabování, pískot Francouzů i pověst o čarodějnici

„Vytvoření památníku představuje významný kulturní, historický i turistický přínos nejen pro Sokolnice, ale i pro celý kraj. Projekt posiluje povědomí o regionu jako o místě s mimořádným historickým dědictvím, a to v širším evropském kontextu napoleonských válek,“ dodává starosta.

Dokončení díla přesně na 220. výročí bitvy se nepovedlo kvůli komplikacím souvisejícím s nutným omezením dopravy v křižovatce. Náklady na vytvoření a umístění památníku překročily dva miliony korun. Zhruba 400 tisíci přispělo hejtmanství, na jehož pozemku se nachází. Obec ještě počítá s tím, že monument později nasvítí. Instalaci fotovoltaiky plánuje na jaře.

