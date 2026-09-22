Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ochrana cenných budov v Brně v nejistotě, památková zóna s novelou zákona zanikla

  14:03

Letecký pohled na centrum Brna. Uprostřed náměstí Svobody. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Všechny stavby, které nejsou v Brně samostatně prohlášeny za kulturní památku, chránila poslední tři roky Památková zóna Brno. Ta vznikla v reakci na to, že administrativní chybou z 80. let přišlo o statut památky na 1400 historicky cenných budov. Jenže teď kvůli nedávno schválené novele stavebního zákona se tato ochrana ruší. Vše je tak opět v nejistotě.

Mění se i způsob, jakým mohou památkáři do rozhodování o těchto stavbách zasahovat. A v tom spatřuje velké riziko brněnský zastupitel a exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Dosud podle něj musel stavební úřad při povolování úprav v památkové zóně respektovat závazné stanovisko památkářů. Nově u domů, které samy nejsou kulturní památkou, dostane pouze jejich vyjádření. Stavební úřad k němu sice přihlédne, ale nemusí se jím už nově řídit.

Hladík, který má obavy z možných demolic historicky cenných domů, proto navrhuje vytvořit podrobné plány ochrany. Chtěl tím zaúkolovat vedení města, jenže neuspěl.

„Myslím, že už dnes je plněno vše, co navrhujete,“ oponovala mu v minulém týdnu na jednání brněnských zastupitelů primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Brno chystá masivní ochranu památek, zóny vyrostou na tisícovce hektarů

Vedoucí brněnského Odboru památkové péče Petr Havlíček ji následně doplnil, že příprava podobného plánu už v Brně probíhá. „Existuje pracovní skupina, která se touto problematikou zabývá, byť není příliš aktivní,“ řekl.

Podle Hladíka by město mělo přesně určit, které části jednotlivých staveb a jejich okolí mají zůstat zachované. Týkalo by se to například vzhledu fasád, historických oken a dveří nebo střech. Naopak zásahy, jež historickou hodnotu domu neohrožují, by mohly mít jednodušší režim.

Takový plán by podle něj mohl přinést také větší jistotu vlastníkům a investorům. Dopředu by totiž věděli, které prvky stavby musí při rekonstrukci zachovat. Ochrana se navíc týká především vnější podoby domu, nikoli interiéru.

Brněnské památky se dočkaly ochrany, odpor dotčených radnic byl marný

Magistrát nevylučuje, že k něčemu podobnému nakonec nesáhne. „Plán ochrany brněnské památkové rezervace či památkových zón by mohl být vhodným nástrojem, jak historické hodnoty chránit, pokud se ukáže, že pouze se zněním zákona si nelze vystačit,“ dodal pro iDNES.cz mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Podle Hladíka není navíc reálné spoléhat na postupné prohlašování jednotlivých objektů za kulturní památky. Za posledních deset let jich v Brně přibylo jen zhruba čtyři desítky. „Při tomto tempu by obnovení ochrany všech dotčených staveb trvalo zhruba 331 let,“ poznamenal v narážce na 1400 domů, které administrativní chybou v 80. letech přišly před několika lety o statut kulturní památky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice

Premium
Filip Leder

Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...

Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně

Potravinářská inspekce zavřela kvůli hlodavcům Billu v Brně. (21. září 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v pondělí zavřela prodejnu Billa ve Stránského ulici v Brně. Provozovatel ji nezajistil proti pronikání škůdců a v prodejně byly četné stopy po výskytu...

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Ochrana cenných budov v Brně v nejistotě, památková zóna s novelou zákona zanikla

Letecký pohled na centrum Brna. Uprostřed náměstí Svobody.

Všechny stavby, které nejsou v Brně samostatně prohlášeny za kulturní památku, chránila poslední tři roky Památková zóna Brno. Ta vznikla v reakci na to, že administrativní chybou z 80. let přišlo o...

22. září 2026  14:03

Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém

Superdebata kandidátů na brněnského primátora na iDNES.cz s moderátorem...

O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....

21. září 2026  12:08,  aktualizováno  22. 9. 12:25

Chceme taky vaše hlasy. Menší hnutí v Brně tlačí stadion, nové nádraží i obří slevy

Do komunálních voleb v Brně jde několik nováčků i z minula neúspěšných uskupení.

Nejen tradiční strany, které dnes mají své politické kluby v městském zastupitelstvu, ale i ty neúspěšné z minula či zcela nová uskupení se chtějí v nadcházejících komunálních volbách poprat o hlasy...

22. září 2026  11:07

Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně

Potravinářská inspekce zavřela kvůli hlodavcům Billu v Brně. (21. září 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v pondělí zavřela prodejnu Billa ve Stránského ulici v Brně. Provozovatel ji nezajistil proti pronikání škůdců a v prodejně byly četné stopy po výskytu...

22. září 2026  10:42

Boskovice a Mikulov před volbami snížily počet zastupitelů, kvůli úsporám i pružnosti

Mikulovský zámek

Ačkoliv s téměř dvanácti tisíci obyvatel Boskovice výrazně zaostávají za dvacetitisícovým Blanskem, z hlediska počtu zastupitelů vychází srovnání odlišně. V Boskovicích dlouhé roky na jednání zasedá...

22. září 2026  5:57

Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice

Premium
Filip Leder

Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...

22. září 2026

OBRAZEM: Zhoupnutí nad Brnem. Odvážlivci si zkusili skok z jeřábu do prázdna

Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského...

Stavební jeřáby, které dnes tvoří jednu z nejvýraznějších dominant u brněnského vlakového nádraží, dostaly v neděli večer neobvyklou roli. Ve výšce 50 metrů se mezi nimi zhoupli účastníci akce Big...

21. září 2026  16:13

Vraťte krajům miliardy na opravy silnic, zní z jižní Moravy. ANO se k apelu nepřidalo

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Díra vedle díry, místy v takovém množství, že je silnice spíše tankodromem. Rozbité vozovky na řadě míst dlouhodobě trápí obyvatele jižní Moravy. Rozhodnutí vlády, že na opravy silnic druhých a...

21. září 2026  15:13

Policisté posílají k soudu devět lidí za kšefty v městské pískovně, padlo i přiznání

Pískovna v brněnských Černovicích

K machinacím a nekalým kšeftům v městské pískovně v brněnské části Černovice se už letos na jaře přiznal u soudu bývalý šéf této městské společnosti Jiří Novotný. V uzavřené dohodě si vyjednal...

21. září 2026  12:43

Serial Killer zahájí Prušinovského Oddíl B, festival uvede pětici českých novinek

Komediální seriál Oddíl B režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra...

Rovnou pětici nových českých seriálů uvede mezinárodní festival Serial Killer, který se v Brně uskuteční od středy do příštího pondělí. Česká tvorba má letos mimořádně silnou sezonu, a proto se...

21. září 2026  10:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dva mocné hlasy. V nové brněnské T Areně vystoupí José Carreras a Plácido Domingo

Pěvec José Carreras

Dvě z nejvýznamnějších osobností světové opery, José Carreras a Plácido Domingo, vystoupí společně poprvé v Brně. Legendární pěvci, kteří spolu s Lucianem Pavarottim proslavili operu po celém světě...

21. září 2026  10:01

Hodonín trápí odchody mladých, volební sliby tak míří k výstavbě bytů

Městská radnice v Hodoníně (červen 20026)

Uplynulé čtyři roky se v Hodoníně nesly zejména v duchu velkých projektů s cílem revitalizovat část města po ničivém tornádu z roku 2021 – otevřel se nový park či pavilon v zoologické zahradě. V čele...

21. září 2026  5:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde