Důstojný odchod ze života. Jižní Morava naplánovala lepší péči o umírající

Trávit úplný závěr života se svými nejbližšími a v dobře známém prostředí, prožívat i s těžkou nemocí své poslední týdny a měsíce co nejkvalitněji a nebýt odkázaný jen na péči zdravotníků v nemocničním pokoji. To chce svým obyvatelům v co nejvyšší míře dopřát vedení Jihomoravského kraje.