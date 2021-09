Pálavské vinobraní čeká desítky tisíc návštěvníků, potřebují však test

Hrozny budou šťavnatější, ale sběr začne později Čtyřicet tisíc litrů burčáku se každoročně připravuje na slavnost Pálavského vinobraní. Letos je termín napjatý, protože hroznům se kvůli chladnému konci prázdnin dlouho nechtělo dozrávat. Vinaři po celé jižní Moravě teď kvitují nastalé babí léto, začátek hlavní sklizně by měl vypuknout v polovině září. Donedávna panující teploty pod 20 stupňů Celsia a nadbytek srážek naštěstí nenadělaly nijak výrazně velké škody na úrodě. Ta tak vypadá docela slibně. Množství hroznů na rostlinách je mírně nadprůměrné a díky dešťům se bobule nalévají na maximum, což by mělo zaručovat vysokou šťavnatost. Zahájení sklizně hlavních odrůd, jako je Müller Thurgau, očekávají vinaři na Břeclavsku přibližně 15. září. Oproti několika posledním létům tak začne vinobraní o dva až tři týdny později. „V našem vinařství se vždy sklízelo okolo poloviny září, tento termín z historického pohledu považujeme za normální. Pouze v poslední dekádě bylo více ročníků, kdy jsme zahajovali sklizeň už v srpnu, a z tohoto pohledu je tento termín pozdější,“ vysvětluje ředitel vinařství Habánské sklepy Josef Svoboda. Zahájení sklizně v polovině září podle něj znamená, že vinaři budou mít méně času na přípravu Svatomartinského vína, jež se uvádí do prodeje vždy 11. listopadu. „Letos budou mít honičku, protože bude jen málo času na přípravu Svatomartinského do lahví. Už jsme to ale v minulosti zažili a zvládneme to i letos,“ míní Svoboda.