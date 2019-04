Do brněnského paláce Typos se vrátí život. Hlavně díky plánované pasáži

Není víc lidí tak spjatých s palácem Typos. Emanuel Assembryl v jednom z nejladnějších funkcionalistických komplexů v centru města bydlel bezmála 80 let a před více než 60 lety si vzal dokonce dívku, která v něm žila také. Teď oba doufají, že se ještě dočkají toho, až se do paláce navrátí život s pasáží a lidmi, kteří jí budou denně procházet.



„Když se Typos stavěl, měl tatínek jako ředitel banky pod kontrolou financování a já jsem se tu v roce 1938 narodil,“ říká Ašenbryl.

Od 60. let minulého století tu vládla státní televize, a jak se rozšiřovala, původní funkce se z objektu zcela vytratily. Nový majitel, společnost Magnum, už má přesnou vizi, jak by měl „probuzený“ Typos vypadat a fungovat.

„Chceme obnovit původní záměr architekta Cahy, který pasáž nakreslil rovně z Jezuitské ulice do parku. U vchodu bude informační středisko, kavárna, bistro, galerie umění, salonky, restaurace pro celý provoz,“ popsal Jakub Vymazal ze společnosti Magnum, který má rekonstrukci na starosti.

A obnovy se dočká i společenský sál pro 340 až 350 diváků. „Rádi bychom, aby si ho vzalo do pronájmu za symbolickou cenu nějaké divadlo, které by akce zastřešovalo. Jeviště bude variabilní. Pokud se tu nebude hrát, mohou tady být konference, jednání a kulturní akce,“ poznamenal Vymazal.

Byty i rozšířený park

Nahoře v části do parku a do Jezuitské bude 70 až 100 nájemních bytů a apartmánů. „Zmizí vyústění vzduchotechniky a příjezdová cesta, protože spojení bude obstarávat podzemní garáž, do níž se bude vjíždět z Rooseveltovy. Udržíme rekonstrukci ve funkcionalistickém duchu, ve kterém je dům začátkem 30. let postavený. Z Jezuitské se vzhled nezmění, ze strany do parku plánujeme ustupující terasy a na střeše bude pasivní zeleň,“ upřesnil Vymazal.

A součástí projektu je i podzemní parkoviště – zčásti pod parkem a pod objektem. Bude mít dvě podlaží a mělo by se do něj vejít 160 až 170 aut.

Na obnově parku spolupracuje investor s radnicí Brno-střed, která už má studii na jeho revitalizaci.

„Měl by tu vzniknout příjemný kus Brna se zelení, vodními prvky a kultivovaným prostorem před vstupem do zrekonstruovaného paláce s předzahrádkou pro tamní restauraci. A tím, že zmizí vzduchotechnika a veřejné toalety se přesunou do podzemních garáží Typosu, tu přibude 300 metrů zeleně,“ popsal radní Brna-střed Petr Bořecký (ANO).

„Část úkolů na sebe převzal majitel Typosu. Na zbytek musíme sehnat peníze my,“ doplnil.

Majitel počítá, že investice přijde na zhruba půl miliardy, a rád by začal stavět co nejdříve. Potřebuje však změnu územního plánu, který dnes vymezuje užívání objektu pro kulturu. Změnit potřebuje i regulační plán, protože komplex leží v památkové rezervaci. Památkáři s projektem souhlasí. „Respektuje všechny regulativy i výšku budovy a budov okolních a zachovává původní vzhled. Naopak tím, že se otevře pasáž, místo ožije a z nyní nelibého koutu parku se odstěhují bezdomovci,“ komentoval šéf městských památkářů Martin Zedníček.

Město zařadilo změnu do urychleného procesu schvalování, ale přesto to podle městského radního pro územní plánování Filipa Chvátala (KDU-ČSL) chvíli potrvá. „S vlastní změnou nemáme problém, ale je potřeba vyhovět všem zákonným lhůtám a požadavkům, takže to vidím tak na dva roky,“ poznamenal Chvátal.

„Proces změny zahájila už ČT, ale trvá to roky. Přitom dům byl vystavěný jako polyfunkční a my naplňujeme jen jeho původní účel,“ poznamenal Vymazal.

Dům v dezolátním stavu

Na původní Typos se dobře pamatuje i Assembryl. „Jako kluk jsem se proháněl v pasáži na koloběžce, průchod byl až do Běhounské. Sídlily tam pedikúra, rukavičkářka, fotograf, obrovská půjčovna a prodejna knih a také vinárna. V podzemí byl přes tři patra obrovský sál, kde se odehrávaly bály, kurzy tanečních a také divadelní představení. Jako místní jsem tam mohl zadarmo,“ vzpomíná Assembryl.

Ten byl také se svojí ženou posledním obyvatelem Typosu poté, co ho Česká televize na konci roku 2016 prodala. „Dům byl v dezolátním stavu, byt prošel jednou renovací, ale v té době už nic nefungovalo. Hlavně s topením byl problém, měli jsme původní okna a přes víkendy byla zima. Jednou o Vánocích na nás zapomněli a vypnuli ho úplně, takže jsme mrzli. Ale zase tam byla nejkrásnější vyhlídka po celém Brně,“ poznamenal Assembryl. V listopadu 2017 ho nový majitel kvůli rekonstrukci přestěhoval do bývalého Sputniku v České ulici, kde je dnes prodejna HM.

„Jsem tu spokojený, byt je nový, jen ta vyhlídka mi chybí. Do nového Typosu se se ženou rádi půjdeme podívat. Je mi 81, snad se toho dočkám,“ poznamenal.

Krátce před tím, než společnost Magnum v dražbě koupila Typos, prodávala Česká televize ještě další svůj objekt v Běhounské ulici. Jeho nynější majitel, společnost JACOBhouse, také čeká na úřednickou změnu užívání, ale zatím neví, jak objekt naplní. „Budovu majitel postupně dává dohromady a zvažuje, co dál,“ uvedl právní zástupce vlastníka Jan Hladký.

A další ze slavných paláců – Jalta na Dominikánském náměstí dolaďuje poslední detaily rekonstrukce. Část firem už v objektu funguje a majitel teď chystá slavnostní přestřižení pásky. „Přesné datum ještě nemáme, ale víme, že k 90. výročí otevření pasáže se 5. června uskuteční velká akce s programem a hudbou a to už by měla fungovat pasáž i obchody a restaurace v ní,“ ujistil majitel Jalty a investor rekonstrukce Richard Saliba.