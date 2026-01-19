Palác, který zbořil mýtus v centru Brna. Omega slaví 20 let, emoce už opadly

Při svém otevření vyvolal nemalé emoce. Moderním vzhledem palác Omega v roce 2006 „zvedl tlak“ mnoha Brňanům, které pobouřilo jeho zasazení do proluky v samotném srdci historické zástavby. Jistou nelibost budova, jež v neděli oslavila dvacet let existence, vzbuzuje dodnes. Nicméně většina lidí si na ni – stejně jako na další kontroverzní prvky v brněnském veřejném prostoru – už zvykla.

Každopádně když se tehdy v historickém centru na náměstí Svobody objevila až futuristicky působící skleněná kostka, negativní ohlasy z řad veřejnosti na sebe nenechaly dlouho čekat. V anketě, kterou tehdy MF DNES uspořádala mezi Brňany, se pouze 14 z 50 dotázaných vyjádřilo k domu pozitivně. Nejvíce jim vadilo, že moderní stavba stojí v těsném sousedství historického domu U Čtyř mamlasů.

Kvůli zasazení mezi historické objekty na náměstí Svobody se proti brněnskému paláci Omega zvedla při jeho otevření v roce 2006 vlna kritiky. Některým odborníkům vadí i měnící se podsvícení skel, které se objevilo v roce 2016.
V brněnském paláci Omega sídlí Billa, luxusní cukrárna, restaurace, prodejna zdravé výživy, kadeřnictví, nehtové studio a další provozy. Skleněné světlíky v podlaze pasáže s průhledem do supermarketu měly původně být ve všech podlažích, kvůli ceně však zůstaly jen v přízemí.
Nazelenalý odstín skel brněnského paláce Omega vyplynul z jejich tloušťky a přirozené barevnosti. Dnes autoři tvrdí, že měli zvolit jinou variantu.
Kromě restaurace, kavárny a obchodů se v prostorách paláce Omega v centru Brna nachází řada automatů, například na bitcoiny nebo pokémony.
„Pro mnohé obyvatele to byl zřejmě šok. Dům má poměrně neortodoxní tvar a je velmi exponovaný, takže překvapené reakce byly celkem pochopitelné,“ vzpomíná architekt Ladislav Kuba, jenž stavbu společně s kolegou Tomášem Pilařem navrhl. Postupem času si však podle Kuby lidé na budovu začali zvykat a reakce se zklidnily.

Přesto se v průběhu let ozývali neutichající kritici. „Fasáda je ošklivá a nerespektuje okolí.“ „Je to hnus.“ I takové reakce se objevovaly v diskusích o paláci a dokazovaly, že objekt některým lidem stále leží v žaludku. Jednotný názor nepanuje ani mezi brněnskými architekty.

„Budova sice reflektuje dobu svého vzniku, nicméně minimalistickým a čistým vzhledem i zpracováním je nadčasová,“ říká architektka Iveta Křížová, která palác označuje za ikonický. „Architektonicky je dům jistě zvládnutý, chybí mu však větší ohled na celistvost charakteru celého náměstí,“ oponuje architekt Petr Hrůša.

Charakter náměstí podle něj narušuje například i budova Komerční banky od Bohuslava Fuchse a Ernsta Wiesnera, ta to však na rozdíl od Omegy činí zdařileji. „Dobrý vztah k okolní zástavbě neznamená, že by se dům měl sousedním stavbám podobat. Naopak může být kontrastní, a přesto mít ke zbytku dobrý vztah, kdy se stavby odlišného stáří, architektury a vzhledu vzájemně umocňují,“ hájí své dílo i dnes Kuba.

Měnící se barvy

Jisté uznání si Omega získala u památkářů, ačkoliv ani zde nechybí výtka. „Myslím, že architektonicky je dům zajímavý, ale to, jak v noci svítí a mění barvy, není úplně šťastné. Stavba tak na sebe strhává více pozornosti, než jí přísluší. Trval bych však na tom, že objemově, výškově, strukturou i kompozicí fasády je vše v pořádku,“ konstatuje Roman Čerbák z brněnské pobočky Národního památkového ústavu.

Právě se zmíněným osvětlením přišel současný majitel objektu Martin Nový. Zprovoznění LED podsvícení, které nahradilo původní jednobarevné, vyšlo na desáté výročí od otevření. „Nastavili jsme to tak, aby se barvy měnily co nejpomaleji, aby to s prominutím nebyl cirkus a aby tak osvětlení nerušilo ostatní nájemce,“ vysvětluje koncept Nový.

Podle něj se za posledních deset let nikdo se stížnostmi neozval, naopak zaznamenal spíše pozitivní ohlasy. Jako příliš rychlé však hodnotí střídání barev také Kuba. „Interval změny by se měl výrazně prodloužit, aby to kolemjdoucí ani nezaznamenali,“ podotýká architekt.

Podobně vášnivé emoce jako Omega vyvolávalo při svém otevření i nedaleké obchodní centrum Velký Špalíček, kde o slova „fuj“ či „hanba“ nebyla nouze. Památkář Čerbák na objektu kritizoval zejména skutečnost, že se kvůli jeho výstavbě strhly historické domy.

Proměnu historického centra však obecně nevnímá tak černě. „Město je živý organismus, který se vyvíjí. Nejde čekat, že tu budou stále stejné domy. Otázkou je, co mizí a čím je to nahrazeno – někdy jde o smutný příběh, jindy je to v pořádku,“ přemítá Čerbák.

Historické náměstí versus komerční areál

Omega tak definitivně pomohla zbořit mýtus o čistě historickém srdci Brna. Dnes třeba přímo naproti ní v moderním hávu září obchodní centrum Rozkvět. „Nemůžeme se historické architektuře v centru přizpůsobovat donekonečna,“ komentuje novostavby architektka Křížová.

S takovými budovami je však podle kolegy z oboru Hrůši potřeba zacházet střídmě. „Pokud by na náměstí Svobody bylo takových domů víc, posunulo by se směrem k běžnému komerčnímu areálu, nikoliv k historickému prostoru uprostřed města,“ upozorňuje. Přístup k architektuře, jaký představuje Omega, je podle něj ojediněle možný a vlastně i legitimní.

Ať už je objekt pro někoho kontroverzní, či ne, obchodní centrum funguje dobře. „Nechci to zakřiknout, ale daří se nám perfektně. Máme vysokou návštěvnost a dlouhodobě stoprocentní obsazenost. Sídlí tu Billa, luxusní cukrárna, restaurace, prodejna zdravé výživy, kadeřnictví, nehtové studio a další provozy,“ libuje si majitel Nový.

Palác Omega zaplnil proluku, která po dlouhá léta hyzdila náměstí Svobody. Mezera mezi domy vznikla v roce 1988, kdy kvůli narušené statice zmizel Dům nábytku. Po sporech o vlastnictví parcely a komplikacích s architektonickou soutěží pověřil v roce 2004 tehdejší majitel, společnost Amadeus, návrhem ateliér Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře. Budova se původně měla jmenovat právě Amadeus, kvůli propojení s Alfa pasáží však bylo nakonec zvoleno jméno Omega.

A co tedy 20. výročí stavby přinese? Další inovaci? „Nic mě zatím nenapadá, ale můžu se nad tím zamyslet,“ odpovídá s úsměvem majitel.

