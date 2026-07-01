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Dvojici paddleboardistů zradily vítr a velké vlny, z vody jim pomáhali záchranáři

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  13:35
Nečekaná změna počasí na Brněnské přehradě nejspíš zaskočila dva paddleboardisty, kteří v pondělí v pozdním odpoledni skončili náhle ve vodě. Jeden se dostal z místa vyplutí u Kozí horky až na druhou stranu ke stanici hasičů, na druhého narazili vodní záchranáři přibližně uprostřed této zhruba 700 metrů dlouho trasy.

KRIMI

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Silně rozvlněná hladina vodní nádrže zmítala mladým mužem. Na záběrech je vidět, že se silami byl v koncích. „Několikrát už se dokonce ocitl hlavou pod hladinou,“ poznamenal Jakub Ghanem, mluvčí Městské policie Brno, jejíž poříční jednotka plula na člunu společně s vodními záchranáři.

Jeden z nich okamžitě pro muže skočil, aby mu pomohl dostat se do člunu. Změna počasí byla nečekaná, takže sami strážníci a záchranáři ani v tu chvíli nevěděli, jestli jde o paddleboardistu, nebo výletníky ze šlapadel, kterým původně mířili na pomoc.

Podle Ghanema byl muž v pořádku stejně jako druhý, kterému pomohli na břeh hasiči. Dostal se totiž až do blízkosti jejich stanice na levém břehu přehrady. „Zdravotnickou pomoc ani jeden z nich nepotřeboval,“ doplnil.

Přestože muži byli na paddleboardu začátečníci, ostatně prkno měli z půjčovny, podle mluvčího se nedopustili žádného prohřešku, za který by mohli být popotahováni. „Nic nenasvědčovalo, že by měl najednou přijít takový vítr a s ním i vlny,“ vysvětlil.

Jestli se podařilo dohledat samotný paddleboard, na kterém dvojice pádlovala, Ghanem nevěděl. Ani jeden z mužů si jej totiž nepřichytil k noze, takže plul neznámo kam. Ze zveřejněných záběrů je patrné pouze to, že obě pádla měl druhý ze sportovců u sebe.

Dvě šlapadla, z nichž posádky za pomoci strážníků a záchranářů bezpečně vystoupily na břeh, strážníci odtáhli svým člunem zpět k půjčovně.

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