Dvojici paddleboardistů zradily vítr a velké vlny, z vody jim pomáhali záchranáři

Silně rozvlněná hladina vodní nádrže zmítala mladým mužem. Na záběrech je vidět, že se silami byl v koncích. „Několikrát už se dokonce ocitl hlavou pod hladinou,“ poznamenal Jakub Ghanem, mluvčí Městské policie Brno, jejíž poříční jednotka plula na člunu společně s vodními záchranáři.
Jeden z nich okamžitě pro muže skočil, aby mu pomohl dostat se do člunu. Změna počasí byla nečekaná, takže sami strážníci a záchranáři ani v tu chvíli nevěděli, jestli jde o paddleboardistu, nebo výletníky ze šlapadel, kterým původně mířili na pomoc.
Podle Ghanema byl muž v pořádku stejně jako druhý, kterému pomohli na břeh hasiči. Dostal se totiž až do blízkosti jejich stanice na levém břehu přehrady. „Zdravotnickou pomoc ani jeden z nich nepotřeboval,“ doplnil.
Přestože muži byli na paddleboardu začátečníci, ostatně prkno měli z půjčovny, podle mluvčího se nedopustili žádného prohřešku, za který by mohli být popotahováni. „Nic nenasvědčovalo, že by měl najednou přijít takový vítr a s ním i vlny,“ vysvětlil.
Jestli se podařilo dohledat samotný paddleboard, na kterém dvojice pádlovala, Ghanem nevěděl. Ani jeden z mužů si jej totiž nepřichytil k noze, takže plul neznámo kam. Ze zveřejněných záběrů je patrné pouze to, že obě pádla měl druhý ze sportovců u sebe.
Dvě šlapadla, z nichž posádky za pomoci strážníků a záchranářů bezpečně vystoupily na břeh, strážníci odtáhli svým člunem zpět k půjčovně.