Sexuální násilí kněze znovu vyšetří. Policie má na čin nahlížet i očima oběti, řekl soud

Napoprvé i ústavní soudci stížnost odmítli. Policie, jejíž pochybení nenapravilo ani státní zastupitelství, se případem musí zabývat znovu, plyne z nálezu. Ústavní soudci nebyli při rozhodování jednotní. Pět z patnácti jich uplatnilo odlišné stanovisko.
Trestné činnosti sexuální povahy se římskokatolický kněz podle oznámení dopouštěl v letech 2002 až 2014. Vše začalo, když bylo ženě 17 let, a skončilo, když jí bylo třicet. Policie oznámení odložila s vysvětlením, že jednání nenaplnilo skutkovou podstatu žádného trestného činu. Státní zastupitelství později sice uznalo, že kněz se dopustil sexuálního nátlaku, ale případ už znovu neotevřelo kvůli promlčení.
Podle štrasburského soudu české orgány dostatečně nezohlednily například ženin odpor, její zranitelnost, psychický stav, vývoj vztahu s knězem a její závislost na něm.
Zneužívání ženy knězem se vrací policii, rozhodl po peripetiích Ústavní soud
Ústavní soudci nyní zdůraznili, že pisatelka trestního oznámení vznesla takzvaná hájitelná tvrzení o sexuálním násilí ze strany kněze. Orgány činné v trestním řízení tak měly povinnost prošetřit všechny podstatné okolnosti a zajistit odpovídající důkazy, což se dosud nestalo.
„Prověření svých hájitelných tvrzení se stěžovatelka dosud nedomohla a pozitivní závazek provést jejich účinné vyšetření, který stát vůči stěžovatelce má, dosud nesplnil,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Jiřího Přibáně. Soud také varoval před sekundární viktimizací, tedy opětovným zraňováním oběti, jejím očerňováním, přenášením viny nebo bagatelizací její újmy.
Česko musí zaplatit nemajetkovou újmu
Policie například argumentovala tím, jak se žena v době údajného sexuální násilí chovala, a tím, že se aktivněji nebránila.
„Z odborné literatury přitom vyplývá tento obecný poznatek: ženy vnímají sexualizované násilí v trvajícím vztahu s pachatelem jako extrémně stresující a ze strachu volí spíše nekonfrontační (málo energický) odpor. V případech vztahových znásilnění mohou oběti po nějakou dobu reagovat zdánlivě smířlivě,“ stojí v nálezu Ústavního soudu.
Biskupství v Brně postavilo mimo službu kněze, dopustil se sexuálního činu
„Orgány činné v trestním řízení by měly být schopny nahlížet na skutkové okolnosti případu nejen z hlediska podezřelého, ale i očima oběti,“ zdůraznil soud.
Česko musí podle Štrasburku ženě nahradit nemajetkovou újmu 25 tisíc eur, tedy přibližně 607 tisíc korun podle aktuálního kurzu.
Nedávno se Ústavní soud stejným případem zabýval v jiné, odškodňovací linii před českými soudy. Dal ženě novou šanci na odškodnění za to, že policie neprovedla účinné vyšetřování. Justice žalobu o 500 tisíc korun zamítla, protože nárok považovala za promlčený. V této linii by měl v budoucnu znovu rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2.