Dnes osmdesátiletý lékař Jiří Vorlíček se výrazně zasadil o to, aby se pacientům v Československu sdělovala onkologická diagnóza citlivě a s respektem. Stál u zrodu moderního kampusu v brněnských...

Dvě celé noci trvaly první oslavy mistrovského titulu v podání hokejistů Komety Brno. Masarykův pohár vzali do několika restaurací v centru jihomoravské metropole a vynesli ho i na hrad Špilberk nad...

Narodila se přímo v Husovicích, kde stojí nové umělecké dílo vytvořené na její počest. Řeholnice Marie Restituta Kafková zasvětila celý život pomoci druhým. Několikrát se přitom dostala do střetu s...

Postava do NHL a všichni Zohornové spolu? I po titulu v Kometě přijdou změny

Do úterý se mohla brněnská Kometa kochat tím, co v brance předvádí její gólman Michal Postava. Po skončení sezony, v níž ji extraligový nováček dovedl až k titulu, vyvstává do popředí otázka, která...