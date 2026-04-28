Se zmrzlými meruňkami dochází trpělivost. Ovocnáři zkoušejí pěstovat olivy či fíky

Karolína Kučerová
  5:20
Jako posledních několik let, i letos ovocnáři na řadě míst pocítili následky jarních mrazů, které v kombinaci s oteplováním a tím pádem i brzkým nástupem jara spálily mnoho květů. Zatímco řada z těchto zemědělců stále každý rok doufá, že bude počasí mírné, někteří se rozhodli jít klimatické změně naproti. A to změnou plodin, které pěstují.
Klima na jižní Moravě se stále posouvá k subtropům. V Přibicích proto sázejí exotické dřeviny, které zvládnou sucho, horko i mrazy. Starosta Miroslav Effenberger může ukázat i fíky. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

10 fotografií

Mezi nimi je i Pavel Košulič z Hustopečí na Břeclavsku. Ten se zaměřuje zejména na výrobu vína, má však i ovocný sad s přibližně třemi stovkami stromů různých odrůd – švestek, třešní, hrušek nebo meruněk. S posledními jmenovanými ale v posledních letech právě kvůli časnému jaru a následným mrazům naráží „do zdi“.

„Za posledních šest let meruňky plodily jen jednou. Ani letos se nepoštěstilo, mrazy se dostaly z nižších poloh až na kopec o třicet metrů výš a škody po mrazu jsou tak stoprocentní,“ posteskl si Košulič.

Vědci hledají plodiny, které přežijí sucho. Patří mezi ně třeba žito

Protože v této situaci nechtěl dlouhodobě zůstat, rozhodl se část meruněk pokácet a místo nich zasadil olivovníky a fíkovníky. „Fíky se v Česku pěstují už nějakou dobu, ale doposud spíše jen v květináčích, ve kterých je lidé na zimu přendávali dovnitř. S teplejším klimatem už to ale nebude potřeba. Začíná se jim totiž dařit i jako klasickým stromům, které jsou celoročně venku. Navíc, oproti meruňkám je tam výhoda, že když fík zamrzne, tak stejně pak plodí,“ vysvětluje Košulič.

Zatím má zasazené tři desítky stromů, a pokud se osvědčí péče o ně, chtěl by jich víc. Podle něj se totiž může stát, že budou do budoucna pro zemědělce relevantnější než právě třeba meruňky.

Klima na jižní Moravě se stále posouvá k subtropům. V Přibicích proto sázejí exotické dřeviny, které zvládnou sucho, horko i mrazy. Starosta Miroslav Effenberger může ukázat i fíky.
V Přibicích je vidět, že subtropické rostliny, které lidé znají třeba z dovolené v Itálii, zvládají jihomoravské klima bez potíží. Na snímku žádané olivovníky.
Kvůli stále suššímu klimatu se v Přibicích na Brněnsku rozhodli v obecním arboretu vysadit exotičtější rostliny z teplejších krajů. Na snímku fíky.
Kvůli stále suššímu klimatu se v Přibicích na Brněnsku rozhodli v obecním arboretu vysadit exotičtější rostliny z teplejších krajů. Na snímku starosta Miroslav Effenberger.
10 fotografií

Ze sesbíraných plodů chce vyrábět zejména marmelády a jiné produkty, přímý prodej ovoce se totiž dle něj v Česku nevyplatí. Podobně to vidí i s olivami. Těm se věnuje v menším množství, protože jsou náročnější než fíkovníky. „Je to pro mě teď spíš taková zábava. Máme asi deset stromů, postupně je rozšiřujeme a zkoušíme, jak rostou a prosperují. I když jsou malé, každý má docela dost oliv už dnes. Není to sice množství na olej, ale chceme je nějakým způsobem zpracovávat,“ plánuje Košulič.

Stále ojedinělé případy

S takovým přístupem je zatím jeden z mála. „Nevím třeba o nikom, kdo by v okolí pěstoval olivy. A kdo zkouší jiné plodiny, je to spíše experimentálně, tak jako u nás,“ podotýká Košulič.

Podobnými nadšenci jsou i Miroslav Effenberger a Jiří Michna z Přibic na Brněnsku, jednoho z nejsušších míst v republice. Ti svou zálibu pěstování subtropických rostlin přeměnili v exotickou zahradu, již pravidelně navštěvují jak lidé, kteří mají zájem o sazenice, tak turisté.

Kromě fíkovníku pěstují okrasné palmy, mexické juky, čínské datle nebo granátová jablka. „Daří se jim a přispívá tomu právě změna klimatu i málo srážek,“ uznává Effenberger. Co se týče mrazu, ani tady není u většiny rostlin problém. Sazenice totiž dvojice nejčastěji vozí ze severní části Španělska, kde jsou hory, a i tam klesají v zimě teploty pod bod mrazu. „Co přežije tam, docela spolehlivě roste i tady,“ konstatuje Effenberger.

Jako v Itálii. Lípy už sucho nezvládají, obec tak přešla na cypřiše a cedry

Přestože se jedná o úspěšné průkopníky, podle tajemnice Ovocnářské unie Moravy a Slezska Zdeňky Klemšové nelze zatím odhadnout, kolik ovocnářů se do podobné cesty pustí a nakolik se pěstování subtropických rostlin v Česku rozšíří.

„Je to stále záležitostí jednotlivců, kteří to testují. Pokud se to osvědčí, je samozřejmě rozšíření možné. Je však nutné dodat, že klima se sice mění, ale třeba letošní zima ukázala, že teplota může stále klesnout velmi nízko pod bod mrazu. A pokud by se v případě nějaké velkoplošné zemědělské produkce takové zimy vrátily, nemuselo by to být pro subtropické rostliny ideální,“ podotýká.

Podle ní je tedy nyní běžnější, že ovocnáři volí spíše změnu odrůd směrem k těm, které kvetou později nebo například snáší větší mrazy. „Třeba u švestek se nyní vysazují odrůdy z Balkánu, které jsou uzpůsobeny na teplejší léta a více sucha,“ doplňuje Košulič.

Věda jako klíč

Do budoucna by k většímu rozšíření exotických rostlin mohlo pomoci i zapojení vědců. Konkrétně na olivovníky se zaměřuje Pavla Přinosilová z Ústavu genetiky Mendelovy univerzity v Brně. „Vlivem mírnějších zim se sice jejich pěstování stává reálnější, rostou ale pomalu, potřebují teplo a pro množení i specifické podmínky. Ty jsme však schopni vytvořit v laboratořích,“ poukazuje.

Zkoumá tedy, jak olivovníky co nejlépe množit metodou mikropropagace in vitro, tedy v laboratoři za sterilních podmínek. Cílem je získat zdravé a geneticky identické sazenice olivovníků, tedy klony původní rostliny.

Farmáře popuzují rady expertů na klima. Zemědělství znají jen z okna, tvrdí

„Pro běžné venkovní využití však zatím naše mladé rostliny získané touto metodou nejsou připraveny, a to jak vzhledem k jejich současné velikosti, tak kvůli citlivé aklimatizaci. To je předmětem dalšího zkoumání,“ doplňuje Přinosilová.

Vědeckou cestou bude podle viceprezidenta Agrární komory ČR Václava Hlaváčka potřeba jít i u jiných plodin, ideálně v rámci celého zemědělství. Domnívá se totiž, že je to do budoucna nezbytné pro zajištění potravinové bezpečnosti. „K tomu je potřeba, aby evropští politici odložili nerozhodnost a připravili takový legislativní rámec, který umožní využít nových metod šlechtění plodin,“ oznámil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z...

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahovali u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

OBRAZEM: Hostili tu Bryana Adamse i Věstonickou venuši. Budova hotelu slaví 111 let

Hotel Grandezza slaví 111. let od dokončení stavby bývalé Cyrilometodějské...

Kanadský zpěvák Bryan Adams, ománský šejk, turecký hoteliér či Dagmar Havlová. To jsou někteří z hostů, kteří se pravidelně vracejí do brněnského hotelu Grandezza – pětihvězdičkové dominanty Zelného...

OBRAZEM: Jako kdysi. Ovce a kozy spásají svahy Pálavy, hlídá je pastevec profesionál

Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na...

Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na Břeclavsku. Pastva pomáhá udržovat vysokou pestrost druhů na stepních trávnících. Na stádo dohlíží profesionální...

Zbrojovka se vrací do první ligy! Po remíze Artisu s Táborskem má o postupu jasno

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem

Po třech letech se fotbalisté brněnské Zbrojovky vracejí do nejvyšší soutěže. Lídr druhé ligy má jistotu po pondělní dohrávce 24. kola a remíze 1:1 mezi třetím Artisem Brno a druhým Táborskem....

Férový chlap z doby, kdy explodovala svobodná vůle, vzpomínají na vydavatele

Představitelé firmy Indies na hudebním veletrhu, druhý zprava spoluzakladatel...

Vstřícný a usměvavý chlapík, který byl výrazným hybatelem hudební nezávislé scény. Tak vzpomínají v branži na Miloše Grubera, o jehož úmrtí v neděli informovalo vydavatelství Indies. Gruber s kolegy...

27. dubna 2026  16:55

Kdo nejvíc zazáří v play off NBL? Vybírejte basketbalového superhrdinu

Jaromír Bohačík z Nymburka prožívá čtvrtfinále Ligy mistrů.

Se startem play off v basketbalové Maxa NBL přichází i speciální fanouškovská kampaň. Diváci budou moct přispět k výběru největšího superhrdiny celé vyřazovací části soutěže, vítězný hráč získá...

27. dubna 2026  14:23

Dukla, nebo Šelmy? O volejbalovém titulu rozhodne poslední bitva

Brněnské volejbalistky se radují z vítězství.

Volejbalistky liberecké Dukly vlétly do finálové série extraligy skvěle, ale po dvou vyhraných duelech se jejich jízda za titulem zadrhla. Zkušené Šelmy Brno, vítězky základní části extraligy, oba...

27. dubna 2026  13:14

SPD a Stačilo! na kraji požadovaly distancování od sudetoněmeckého sjezdu

Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání...

Po jednání brněnských zastupitelů se odpor vůči pořádání sudetoněmeckého sjezdu přesunul na půdu jihomoravského hejtmanství. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva v Brně se opoziční formace...

27. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  12:29

Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z...

27. dubna 2026  12:29

Reprezentace je pro hlavu osvěžující, libuje si Čoudek, klíčový muž Artisu

Ondřej Čoudek v dresu Artisu Brno

Když brněnský Artis v sobotu v utkání druhé české fotbalové ligy porazil českobudějovické Dynamo 2:1, nechyběl v základní sestavě Brňanů stoper Ondřej Čoudek. Jedenadvacetiletý obránce do Brna přišel...

27. dubna 2026  12:24

Hrdina Dan. Kamioňák zabránil převrácení auta, zaškrtil ruku po amputaci a ještě hasil

Řidič kamionu odvážně pomáhal zraněným při nehodě

Nebývale hrdinsky se zachoval řidič kamionu, který minulý týden projížděl kolem vážné dopravní nehody na Vyškovsku. Zatímco ostatní svědci situaci jen pozorovali, muž jménem Dan se okamžitě vrhl do...

27. dubna 2026  11:39

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Další tři body Zbrojovky, Opava ztratila s béčkem Sparty. Dvorník se loučil výhrou

Trenér Zbrojovky Martin Svědík křičí na své hráče během derby s Artisem.

Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 25. kole druhé ligy na hřišti B-týmu Slavie 1:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka, kteří si již v pondělí zajistili návrat do nejvyšší soutěže po třech letech,...

26. dubna 2026  12:47,  aktualizováno  17:08

Žába, která se nevzdala. Brněnský rodák se z dělníka vypracoval v anglického rytíře

Premium
František Lampl (na snímku na začátku 90. let) narozený v Brně čelil útrapám od...

Nacisté jej věznili v koncentrácích, komunisté v uranových dolech. František Lampl však útrapy překonal a po emigraci se vypracoval na šéfa jedné z největších stavebních firem světě. Nezapomněl...

26. dubna 2026

Šelmy vrací finálovou sérii před bouřlivé brněnské fanoušky, v Liberci zvládly bitvu

Brněnské volejbalistky se radují z vítězství.

Volejbalové Šelmy si vynutily rozhodující páté finále. Liberec porazily podruhé za sebou, v sobotu večer zvítězily v jeho hale 3:2, v pátém setu po téměř tříhodinové bitvě 15:9. Kdo získá druhou...

25. dubna 2026  21:22,  aktualizováno  21:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.