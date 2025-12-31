Náš zákazník, náš pán? S tím na mě nechoďte, říká michelinský šéfkuchař

Jeho Restaurant Essens v Hraničním zámečku v Hlohovci na Břeclavsku staví na moderní české kuchyni a výhradně degustačním formátu. Menu v ceně čtyři tisíce korun se mění podle sezony a pracuje s výraznými kombinacemi chutí.
Nahlédnout do jeho podoby lze například přes chody jako hovězí tatarák s fermentovanými listy, pastu ze žitného chleba s citrusovou kůrou nebo grilovaného sumce s divokou brokolicí, sladkou tečku pak může představovat bílá čokoládová pěna s rebarborovým sorbetem.
Chtěl jste být kuchař už odmala?
Vůbec, nebylo to prvoplánové. Do školy jsem moc nechodil, měl jsem spoustu neomluvených hodin a velmi špatný prospěch, takže jsem vlastně z ničeho lepšího nevybíral. Ze začátku mě to moc nebavilo. Až kolem dvaceti let jsem si řekl, že se budu snažit, budu v tom dobrej a vydělám si slušné peníze.
Lidé byli naštvaní, že neděláme obědy, že si nemůžou vybírat z menu, chodili cyklisté, kteří se chtěli jen rychle najíst, a my řešili dress code i odmítání hostů. Prostě dost nepříjemných situací.