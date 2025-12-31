Náš zákazník, náš pán? S tím na mě nechoďte, říká michelinský šéfkuchař

Premium

Fotogalerie 26

Šéfkuchař Otto Vašák vede michelinský podnik Essens v Hlohovci na Břeclavsku. | foto: Restaurant Essens

  20:00
Na začátku nebyla jistota úspěchu, ale spíš víra, že i mimo velké město může vzniknout špičková gastronomie. Právě ta nakonec v půli prosince přivedla šéfkuchaře Otto Vašáka k michelinské hvězdě, první pro jižní Moravu. „Kdybych dnes stál na startu a věděl, že ocenění získáme, půjdu do toho znovu. Ale se stejným nevědomím jako tehdy fakt ne,“ směje se třiatřicetiletý muž.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jeho Restaurant Essens v Hraničním zámečku v Hlohovci na Břeclavsku staví na moderní české kuchyni a výhradně degustačním formátu. Menu v ceně čtyři tisíce korun se mění podle sezony a pracuje s výraznými kombinacemi chutí.

Nahlédnout do jeho podoby lze například přes chody jako hovězí tatarák s fermentovanými listy, pastu ze žitného chleba s citrusovou kůrou nebo grilovaného sumce s divokou brokolicí, sladkou tečku pak může představovat bílá čokoládová pěna s rebarborovým sorbetem.

Chtěl jste být kuchař už odmala?
Vůbec, nebylo to prvoplánové. Do školy jsem moc nechodil, měl jsem spoustu neomluvených hodin a velmi špatný prospěch, takže jsem vlastně z ničeho lepšího nevybíral. Ze začátku mě to moc nebavilo. Až kolem dvaceti let jsem si řekl, že se budu snažit, budu v tom dobrej a vydělám si slušné peníze.

Lidé byli naštvaní, že neděláme obědy, že si nemůžou vybírat z menu, chodili cyklisté, kteří se chtěli jen rychle najíst, a my řešili dress code i odmítání hostů. Prostě dost nepříjemných situací.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hovory na talíři

Kapra zbavíte zápachu jinak než mlékem. Podkovy jsou přešlap, míní šéfkuchař

Šéfkuchař Karel Matyáš z pražské středomořské restaurace (na snímku s rybou sv....

Symbolem českých Vánoc je kapr. Tedy posledních zhruba sto let. Ještě v 19. století byly hlavními...

Napadl mě v chlaďáku, po soutěži mi gratuloval, líčí vítězka Hell’s Kitchen obtěžování

Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli...

Vaření je pro ni drogou i terapií, zapomene při něm na všechny starosti, kvůli nimž se jí před...

To je nešvar české gastronomie. Kašpárek hodnotí restaurace a porovnává se světem

Radek Kašpárek

Radek Kašpárek je nejen úspěšný šéfkuchař, ale i porotce známých soutěží a majitel restaurace...

Pivní polévka byla hit, cizincům bych ji dal radši než smažák, říká šéf gastrocestovky

Christian Szabo

Stal se bojovníkem za lepší zítřky české gastronomie. Christian Szabo před osmi lety založil...

Mé drzosti se všichni smáli. Šéfkuchař z Ukrajiny se učil u Kašpárka, teď má podnik

Šéfkuchař Jurij Ovčaruk, šéfkuchař restaurace KK.

Z Ukrajiny přišel do Česka ještě před válkou, konkrétně v roce 2018, původně se vydal do světa na...

Nejčtenější

Hromadná bitka cizinců na zahradě v Brně, několik aktérů naháněli policisté

Policisté vypátrali a zastavili dvojici aut po hromadné bitce v brněnských...

Hromadná bitka několika cizinců se odehrála v úterý okolo poledne na zahradě rodinného domu v brněnských Holáskách. Tři muži skončili po konfliktu v této okrajové části města na ošetření v nemocnici....

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Posílám malovánku pod stromeček. Dopisy ukazují, jak tvrdé bylo vězení v 50. letech

Vánoce v roce 1959 v rodině zavřeného Petra Záleského.

Narodil se na jihu Moravy a dospíval v době, kdy se svoboda rychle vytrácela. Život Petra Záleského poznamenala víra, odpor ke komunistickému režimu i zkušenost politického vězně. V prosinci 1958...

Náš zákazník, náš pán? S tím na mě nechoďte, říká michelinský šéfkuchař

Premium
Šéfkuchař Otto Vašák vede michelinský podnik Essens v Hlohovci na Břeclavsku.

Na začátku nebyla jistota úspěchu, ale spíš víra, že i mimo velké město může vzniknout špičková gastronomie. Právě ta nakonec v půli prosince přivedla šéfkuchaře Otto Vašáka k michelinské hvězdě,...

31. prosince 2025

Turbulentní sezona u Žabin pokračuje. V týmu končí řecká opora Spanuová

Řekyně Artemis Spanuová se snaží zakončit přes Marii Miccoliovou z Campobassa.

Žabiny Brno se s koncem roku rozloučily s další zahraniční posilou. Ve zbytku sezony už v týmu nebude pokračovat řecká basketbalistka Artemis Spanuová. O odchodu kapitánky informoval klub na...

31. prosince 2025  11:08

Letos oslavili 25, 50 a 75 let. Rok změn, trápení i naděje, bilancují herci

Nad uplynulým rokem rozjímali pro iDNES.cz zleva padesátník Petr Gazdík,...

Jaký byl uplynulý rok? Jak v čem a jak pro koho. Redakce iDNES.cz na toto téma oslovila zástupce tří generací, a když už máme ten rok 2025, vybrala je trochu symbolicky podle věku – 25, 50 a 75....

31. prosince 2025  10:03

Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části

Nymburští basketbalisté slaví výhru 131:43 nad Olomouckem.

Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...

30. prosince 2025  21:29,  aktualizováno  22:34

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Nelichotivé prvenství jižní Moravy. S alkoholem se tu pojí každá osmá nehoda

Řidič nezvládl vyjet z benzinky, naboural do sloupu. Nadýchal 2,53 promile....

Tvrzení o tom, že se na jižní Moravě hodně pije a řídí v opilosti, není zdaleka takové klišé, jak se může zdát. Dokládají to statistiky České kanceláře pojistitelů, podle nichž všechny okresy mimo...

30. prosince 2025  17:17

Hromadná bitka cizinců na zahradě v Brně, několik aktérů naháněli policisté

Policisté vypátrali a zastavili dvojici aut po hromadné bitce v brněnských...

Hromadná bitka několika cizinců se odehrála v úterý okolo poledne na zahradě rodinného domu v brněnských Holáskách. Tři muži skončili po konfliktu v této okrajové části města na ošetření v nemocnici....

30. prosince 2025  15:38,  aktualizováno  15:46

Kdy padne milion? Aqualand Moravia má návštěvnický rekord, hitem byly Denní lázně

Aqualand Moravia zavádí jednotnou výši celodenní vstupenky, která nově stojí...

O desítky tisíc návštěvníků překonal Aqualand Moravia loňská rekordní čísla. Povedlo se mu to i přes nepříznivé letní počasí. Letos do areálu v Pasohlávkách na Brněnsku zavítalo bezmála 900 tisíc...

30. prosince 2025  13:33

Blamáž s cyklostezkou. Brno ji po otevření zase zrušilo, chybí bezpečný nájezd

Brno před Vánocemi zřídilo cyklostezku na úzké chodníku v Kounicově ulici....

Rozporuplné reakce vyvolalo nedávné umístění sloupků a zřízení cyklostezky na úzkém chodníku v části Kounicovy ulice v Brně. Řidičům nová úprava znemožňuje krátkodobé parkování, chodcům vzala kus...

30. prosince 2025  12:50

Poplatky na jižní Moravě příští rok neporostou, teplo bude dokonce zlevňovat

ilustrační snímek

Ceny pro příští rok jsou na jižní Moravě víceméně stabilní. Zdražení vody je mírné, teplo naopak ve většině měst v kraji zlevní. Poplatky za psy i za odpad zůstávají stejné.

30. prosince 2025  6:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Za najetí autem do lidí ve Znojmě dostal hoch podmínku. Mstil se znesvářenému klanu

Znojemský dům, na jehož romské obyvatele si místní stěžují kvůli nepořádku,...

Dramatickým způsobem letos v létě vyvrcholily dlouhodobé rozepře mezi dvěma romskými skupinami ve Znojmě. Šestnáctiletý mladík sedl do auta a v městském parku najel do hloučku členů znepřáteleného...

29. prosince 2025  15:22

Zloděje ujíždějící před policií lapila slepá ulice, jeden se pak schovával u popelnic

ilustrační snímek

Nepříliš šťastnou únikovou trasu zvolili dva muži, kteří o víkendu vykradli trafiku na Brněnsku. Když jejich auto s lupem dostihli policisté, snažil se je řidič setřást, jenže zabočil do slepé ulice....

29. prosince 2025  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.