Smrtící metanol měl posloužil dívce z jižní Moravy jako nástroj pomsty za údajnou šikanu ze strany spolužáka. Z Polska jí ho obstaral bývalý přítel. Ve škole nalila smrtelnou dávku jedu do jeho láhve. Mladík se skutečně napil, zakrátko ale kvůli divné chuti přestal, což zabránilo tragédii. Za pokus o vraždu Krajský soud v Brně dívku loni odsoudil na 16 měsíců vězení, jejímu expříteli udělil sedmiletý trest. Oba se u soudu k činu přiznali a projevili lítost.
Případ se odehrál v polovině listopadu 2024 na jednom z jihomoravských učňáků, na němž dívka tehdy studovala a později z něj v reakci na incident odešla. Na celou záležitost upozornil server Novinky.cz.

Dívka si stěžovala, že ji spolužák slovně i fyzicky pomocí loktů napadal, urážel a pil její pití. Metanol v koncentraci 99,5 procenta získala od expřítele, který ho sehnal v Polsku. Ve škole v době, kdy zrovna spolužáci ani učitelky nebyli v místnosti, přimíchala látku do jeho láhve. Vytvořila tím smrtelnou směs minerálky a metanolu.

O přestávce mladík láhev otevřel a vypil z ní asi tři až čtyři decilitry. „Ucítil divnou pachuť nápoje, škrábání v krku a točení hlavy, proto od dalšího požívání nápoje upustil a informaci o podivné chuti jeho pití předal učitelkám školy,“ popisuje rozsudek krajského soudu, který má iDNES.cz v dispozici.

Nápoje se poté napily tři učitelky a ochutnal ho také jiný spolužák, všichni v domnění, že se v něm nachází alkohol. Mladistvá ho totiž do školy přinesla už v minulosti. Pedagožky při následném hledání našly ve skříňce dívky láhev s neznámou tekutinou.

Jedna z nich její obsah ochutnala, aniž by věděla, co v ní je, a poté ho předala kolegyni s podezřením, že obsah není nezávadný. „Co si teda dám, čeho se napiju, co zkusím?“ ptala se učitelka dívky. Až v této chvíli mladistvá přiznala, že jde o metanol. Jedna z pedagožek tak přímo před jejíma očima ochutnala čistý líh.

„Jen díky shodě náhod, šťastným okolnostem, podáním etanolu jako antidota a poskytnutím okamžité lékařské pomoci nedošlo k smrti poškozeného,“ uvedl v rozsudku soudce Martin Hrabal. Etanol dostali všichni, kdo se napili metanolu. Byla jim zavolána záchranná služba, a dostali se tak do péče lékařů.

Mírné tresty

Podle soudu dívka a její expřítel jednali v situaci, kdy si byli oba plně vědomi účinků a možných následků požití této nebezpečné chemické látky.

Obžalovaný expřítel u soudu přiznal, že metanol dívce obstaral. Uvedl, že všeho lituje a nechtěl nikomu ublížit. Tvrdil, že si myslel, že dívka metanol nalije do své láhve, ze které jí spolužák pil už v minulosti, aby mu bylo špatně. Dříve to tak udělala s projímadlem.

Policistům se však podařilo zajistit jejich komunikaci v aplikaci WhatsApp, kde mladý muž psal dívce o pomstě. „Zlato, však v pohodě, kdyžtak něco vymyslím, nám už nikdo životy ničit nebude, prožili jsme si oba svoje a už nebudeme jen oběti, ale budeme konat pomstu.“ Později jí poslal obrázek láhve metanolu s jasně viditelnou koncentrací 99,5 procent. Připsal také poznámku: „Víš, opravdu nám nebude nic stát v cestě.“

Soud uznal mladého muže i dívku vinnými z pokusu o vraždu. „Jednání směřovalo ke smrti poškozeného, tedy následku fatálnímu a neodčinitelnému,“ zdůraznil Hrabal.

Dívka spáchala čin jako mladistvá, hrozilo jí od jednoho do pěti let vězení. Soudce jí uložil trest 16 měsíců, byl tedy na spodní hranici sazby. Vzhledem k nezletilému věku si trest odpyká odděleně od ostatních odsouzených ve věznici nebo ve zvláštním oddělení pro mladistvé.

Polehčujícími okolnostmi pro dívku byly, že před spácháním činu vedla řádný život a dopustila se prvního provinění. Za své jednání byla trestně odpovědná a byla natolik rozumově vyspělá, že si musela uvědomit protiprávnost svého počínání.

Ani mladý muž nebyl dosud trestán. Soud vzal v potaz, že činu upřímně litoval. Dostal dokonce trest mimořádně výrazně pod trestní sazbou, kdy mu hrozilo 12 až 20 let. Ve vězení si odsedí sedm let.

19. ledna 2024

KRIMI

Dívka nalila spolužákovi do pití metanol, smrtící směsi se napily i učitelky

