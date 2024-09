Břeclavský Otis končí s eskalátory, výroba se stěhuje do Číny. Propustí 200 lidí

Břeclavský výrobce výtahů a eskalátorů Otis do konce příštího roku propustí 200 ze současných 250 zaměstnanců. Výrobu eskalátorů přesune americký vlastník do čínské továrny, výrobu a modernizace výtahů rozdělí mezi továrny ve Španělsku a ve Francii. Eskalátory firma dodávala i do Londýna a Stockholmu.