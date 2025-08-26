Dvanáctiletou dceru osahával, za špatné známky ji opakovaně bil, soudí vojáka

Svou dvanáctiletou dceru přitlačil ke zdi a začal osahávat. Jindy ji bil řemenem nebo vařečkou. Podle obžaloby ji zkrátka trvale fyzicky i psychicky týral a sexuálně na ni naléhal. Dnes kvůli tomu voják Miloslav L. stanul před Krajským soudem v Brně. Podle trestního zákoníku hrozí muži až dvanáct let vězení.

Když se muž v roce 2020 posilnil alkoholem, padly podle obžaloby jakékoliv jeho zábrany a začal se sápat po vlastní dceři, které bylo tehdy dvanáct let.

U Krajského soudu v Brně 26. srpna 2025 stanul muž obžalovaný z toho, že mlátil a osahával vlastní dceru, když jí bylo devět až třináct let.

Dotýkal se jí na prsou, stahoval jí oblečení a chtěl po ní styk, protože jej prý přitahuje. K pohlavnímu aktu nedošlo, i tak jde podle českého právního řádu o znásilnění, za které je vedle týrání nyní souzený.

Projevů nevhodného chování měl muž, povoláním voják, podle obžaloby na svědomí více. Násilí vůči dceři se dopustil už v roce 2017, když bylo dívce devět let.

„Tehdy ji uchopil za hlavu a opakovaně s ní udeřil o zeď. Zbil ji také vařečkou. Druhý den šla poškozená do školy a učitelka jí vzhledem k jejímu stavu zavolala záchrannou službu. Obžalovaný pak za dcerou přišel do nemocnice a hrozil jí, že jestli něco řekne, bude to ještě horší,“ uvedl u soudu žalobce Marek Vagai.

Dívka trpěla stresem a úzkostmi, často utíkala z domu a ztrácela se. Příčinou konfliktů měly být dívčiny špatné známky ve škole nebo hádky v rodině. Muž dostal dívku i jejího staršího bratra do péče poté, co jeho partnerka a matka dětí odešla k novému muži. Ten však děti údajně bil, nestaral se o ně, a tak je soud přidělil právě otci.

Vše otočila proti mně, tvrdí muž

Obžalovaný u soudu dnes všechna obvinění popřel. „Jsou to lži, není to pravda,“ opakoval. Tvrdil, že se dcera chytla „špatné party“, kradla a pila alkohol. „Celou situaci, kdy jsem se o ni staral, otočila proti mně,“ prohlásil u soudu.

Nesouhlasil s tím, že by dceru někdy bil. „Pouze jednou jsem jí dal dvě facky, když jsem se dozvěděl, že měla ukrást zlato od babičky,“ hájil se muž.

Dívka se však později obrátila na policii a dostala se i do krizového centra. O co konkrétně šlo, u soudu nezaznělo. Při procházce si však na ni otec údajně počkal. „Měl ji zatáhnout bokem a nutit k tomu, aby obvinění stáhla, jinak prý bude hůř,“ doplnil státní zástupce.

Soud tento incident, které se ostatně nestal poprvé, vyhodnotil jako vyhrožování. Obžalovaný ale opět nesouhlasil a tvrdil, že na dceru nijak netlačil.

Podle trestního zákoníku hrozí muži až dvanáct let vězení. Vedle toho chce dcera vymoci po otci 600 tisíc korun jako bolestné.

Soud bude v dalších pokračovat výslechem svědků z řad rodiny a přátel.

26. srpna 2025  14:11,  aktualizováno  14:36

