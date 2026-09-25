Nejprve vazba, další důvody neznámé. Zastupitel za ODS čtyři roky nepřišel na schůzi

Jeho politickou kariéru totiž nabourala policejní razie, která propukla v Brně zhruba týden po zmíněných volbách.
Znovuzvolený zastupitel skončil v policejních poutech. Kriminalisté jej obvinili z korupce a manipulace při přidělování městských bytů.
Bradáč byl totiž šéfem komise, která vybírala konkrétní žadatele o byty. Podle policie dokázal zařídit, aby se byt dostal k zájemci, s nímž byl Bradáč dopředu domluvený. To ostatně rozkrývají už soudy, u nichž se podrobně rozebírá, jaký úplatek a za jak velký byt bylo potřeba komu donést.
Ze začátku jsem se na něj několikrát obrátil, jestli by nezvážil vzdání se mandátu, ale nijak na to nereagoval. Zkoušel jsem to i přes jeho právního zástupce, ale taky jsem nijak neuspěl.