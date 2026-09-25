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Nejprve vazba, další důvody neznámé. Zastupitel za ODS čtyři roky nepřišel na schůzi

Marek Osouch
  11:00

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Otakar Bradáč u Městského soudu v Brně (15. května 2024) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Dvě dekády patřil ke stálicím brněnské politiky. Díky svým funkcím na radnici městské části Brno-střed si budoval vliv. Lidé tomuto dlouholetému zastupiteli ODS Otakaru Bradáčovi a blízkému spolupracovníkovi brněnských špiček ODS včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka dali důvěru i v komunálních volbách na konci září 2022. Jenže za poslední čtyři roky se na žádné schůzi neukázal.

Jeho politickou kariéru totiž nabourala policejní razie, která propukla v Brně zhruba týden po zmíněných volbách.

Znovuzvolený zastupitel skončil v policejních poutech. Kriminalisté jej obvinili z korupce a manipulace při přidělování městských bytů.

Bradáč byl totiž šéfem komise, která vybírala konkrétní žadatele o byty. Podle policie dokázal zařídit, aby se byt dostal k zájemci, s nímž byl Bradáč dopředu domluvený. To ostatně rozkrývají už soudy, u nichž se podrobně rozebírá, jaký úplatek a za jak velký byt bylo potřeba komu donést.

Ze začátku jsem se na něj několikrát obrátil, jestli by nezvážil vzdání se mandátu, ale nijak na to nereagoval. Zkoušel jsem to i přes jeho právního zástupce, ale taky jsem nijak neuspěl.

Vojtěch Mencl (ODS)bývalý spolustraník a starosta MČ Brno-střed

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