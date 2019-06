Lidé trpí horkem, speciální osvěžovací budka za půl milionu je ve skladu

Když loni ke konci letních prázdnin tehdejší brněnský náměstek pro životní prostředí Martin Ander (SZ) zahajoval na Malinovského náměstí provoz speciální ochlazovací budky za půl milionu korun, sliboval, že nebude poslední.



„Pokud se prototyp ozeleněného mobiliáře v centru města osvědčí, můžeme už příští rok umístit další třeba na náměstí Svobody, Zelný trh či Dominikánské náměstí, kde se lidé na velkých rozpálených plochách potřebují skrýt před sluncem a ochladit,“ prohlásil tehdy Ander.

Ale nejen že další osvěžovny plné zeleně nevznikly, letos nefunguje ani ta jediná. Leží rozmontovaná ve skladu Veřejné zeleně města Brna v Božetěchově ulici.

„Už v květnu jsem se ptal, kam ji umístíme, s tím, že o ni stojí i městské části. Odbor životního prostředí však vzkázal, že to vyřeší, a trvá na tom, že by buňka měla být někde v historickém centru,“ popsal šéf městské firmy Jozef Kasala.

A tak zatímco Brňané trpí v horku a meteorologové předpovídají i na další dny teploty kolem třicítky, odbor životního prostředí magistrátu hledá vhodné místo pro osvěžovnu.

„Naší snahou je uvedení městské buňky do provozu v co nejkratší době,“ ujistila Kateřina Gardoňová z tiskového oddělení magistrátu.

Podle ní chce město buňku umístit dlouhodobě, protože opakovaná demontáž škodí materiálu. „Zároveň je cílem ukázat lidem, jak doplňovat do centra města potřebnou ochlazující zeleň a přitom dobře hospodařit s dešťovou vodou,“ dodala Gardoňová.

Jenže s dlouhodobým umístěním zařízení v historickém jádru nesouhlasí památkáři, takže osvěžovna zůstává dál ve skladu. „Jakmile se to vyřeší, pracovníci Veřejné zeleně jsou připraveni buňku neprodleně postavit,“ přislíbila Gardoňová.

Podle Kasaly to ale potrvá nejméně tři dny. „Konstrukce je smontovaná za jeden den, ale je třeba ji osadit fotovoltaickými panely, čerpadlem a zelení, protože budka je samozávlahová a energeticky soběstačná,“ poznamenal.

To, že drahá osvěžovna zatím nikde nestojí, štve některé starosty, kteří by ji rádi viděli ve své městské části. Podle Gardoňové však mimo Brno-střed nejsou natolik vhodná místa absorbující teplo, kde by chyběla zeleň či vodní prvek a zároveň by zde buňka plnila edukativní funkci.

„Vím nejmíň o třech místech v naší městské části, kde by byla moc užitečná – u židenického nádraží, u Staré osady či u Dělnického domu. Jsou to dopravní uzly, kde se denně pohybují davy lidí a praží tam slunce. Nechápu, že toto úředníci neřešili dřív, stačilo poslat e-mail na městské části a měli by tipů spoustu,“ řekl místostarosta Židenic Petr Kunc (TOP 09).

Podle Kasaly mají zájem také Královo Pole nebo Kohoutovice. „První místo, o kterém jsme jednali, se ukázalo jako nevhodné. Nabídli jsme druhé, ale oni odpověděli, že to vyřeší jinak. Je to škoda,“ podotkl místostarosta Kohoutovic Karel Kalivoda (ANO).

Památkáři nemají problém s letním umístěním buňky, třeba i v historickém centru, ale dlouhodobější instalaci odmítají.

„Vyžaduje například také rozhodnutí příslušného silničního správního či stavebního úřadu o umístění dočasné stavby. Je tak pravdou, že umístění na Římském náměstí či na souběhu ulic Jánské a Kobližné jsme dlouhodobě nedoporučili, ale po dobu letní sezony to jistě možné je,“ potvrdil zástupce vedoucího městských památkářů Petr Havlíček.

Nehledě na problémy s osvěžovnou, ochlazování brněnského centra už začalo. Třikrát denně vyjíždí od středy do ulic kropicí vůz. Lidé mají k dispozici také pítka a na náměstí Svobody chodce rosí mlžná clona. Další „mlžítka“ chystá město v lužáneckém parku.