Pohlavní úd? Ne, dělostřelecký náboj
Monument je složen ze sedmi dílů, měří šest metrů a váží 24 tun. Jeho šířka v nejsilnějším bodu je necelé dva metry. Vznikl z černé žuly dovezené z Jihoafrické republiky. Čas bez odchylek řídí signál přímo z atomových hodin ve Frankfurtu. Každou celou hodinu stroj krátce zazvoní a v pravidelných intervalech vydává kuličky, z nichž každá váží zhruba 90 gramů. Pořizovací cena byla 12 milionů korun.
|
Symbol Brna slaví deset let. Převálcoval krokodýla, těší tvůrce orloje
A co má orloj vlastně symbolizovat? Ačkoliv bývá posměšně přirovnáván k mužskému údu, tvarem podle autorů evokuje dělostřelecký náboj, čímž odkazuje na obranu města proti Švédům v roce 1645.
I reklamní slogan před patnácti lety uváděl, že hodiny z dílny sochaře Oldřicha Rujbra a architekta Petra Kameníka vlastně neukazují čas přímo, spíš vyprávějí příběh o obléhání Brna za třicetileté války. Autoři orloje vzešli před rokem 2010 z veřejné soutěže. Městu se do ní přihlásilo 18 zájemců.