Bizarní orloj v Brně slaví 15 let. Čelil posměškům, na Silvestra se obléká

  9:24
Přesně patnáct let uplynulo ode dne, kdy Brňané v centru svého města na náměstí Svobody spatřili netradiční orloj. Vyvolal rozporuplné reakce, leckoho dráždil hlavně jeho tvar a kritici mu vyčítali i obtížné odečítání zobrazovaného času. Za dobu svého fungování je však monument s Brnem již pevně spjatý, stal se turistickou atrakcí, symbolem města i reklamním artiklem. Redakce iDNES.cz k výročí přináší patnáct zajímavostí o něm.
Část 1/15

Pohlavní úd? Ne, dělostřelecký náboj

Tvůrci brněnského orloje Oldřich Rujbr (vlevo) a Petr Kameník krátce po instalaci svého díla na náměstí Svobody v roce 2010

Monument je složen ze sedmi dílů, měří šest metrů a váží 24 tun. Jeho šířka v nejsilnějším bodu je necelé dva metry. Vznikl z černé žuly dovezené z Jihoafrické republiky. Čas bez odchylek řídí signál přímo z atomových hodin ve Frankfurtu. Každou celou hodinu stroj krátce zazvoní a v pravidelných intervalech vydává kuličky, z nichž každá váží zhruba 90 gramů. Pořizovací cena byla 12 milionů korun.

Symbol Brna slaví deset let. Převálcoval krokodýla, těší tvůrce orloje

A co má orloj vlastně symbolizovat? Ačkoliv bývá posměšně přirovnáván k mužskému údu, tvarem podle autorů evokuje dělostřelecký náboj, čímž odkazuje na obranu města proti Švédům v roce 1645.

I reklamní slogan před patnácti lety uváděl, že hodiny z dílny sochaře Oldřicha Rujbra a architekta Petra Kameníka vlastně neukazují čas přímo, spíš vyprávějí příběh o obléhání Brna za třicetileté války. Autoři orloje vzešli před rokem 2010 z veřejné soutěže. Městu se do ní přihlásilo 18 zájemců.



