Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Blansku ladí turbínu pro přeměnu Orlíku. Co umí technologie za osm miliard?

Jiří Ševčík
  14:28
Na přehradě Orlík vznikne do roku 2033 třetí největší přečerpávací elektrárna v České republice. Technologie pro výjimečný projekt testuje firma Litostroj Engineering ve své unikátní hydraulické laboratoři v Blansku. Reportér iDNES.cz nahlédl, jak celé zařízení funguje a co obnáší jeho instalace.

Po stisknutí startovacího tlačítka se celý systém pozvolna rozbíhá. Voda vstupuje do spirály a přes rozváděcí lopatky proudí do oběžného kola o průměru 35 centimetrů, roztáčí ho, rozjíždí se hřídel a generátor, čímž vzniká elektrická energie.

Tento model Francisovy turbíny v hodnotě zhruba pět milionů korun by se klidně vlezl do menší garáže, ve skutečnosti bude třináctkrát větší – jen u oběžného kola se počítá s průměrem čtyři metry. A místní experti při zkouškách pozorně sledují, jestli vše funguje tak, jak má.

Právě tady, v blanenské laboratoři společnosti Litostroj Engineering, se totiž aktuálně testují klíčové technologie pro unikátní modernizaci vodní elektrárny na přehradě Orlík. Díky nedávno oklepnuté osmimiliardové zakázce od ČEZu se vodní dílo na Vltavě do roku 2033 přemění na třetí největší přečerpávací elektrárnu v České republice s možností uložení 750 megawatthodin energie, tedy denní spotřeby až 80 tisíc domácností.

Firma Litostroj Engineering Blansko vyrobí vodní elektrárnu na Orlíku, kde tak do roku 2033 vznikne třetí největší přečerpávací elektrárna v České republice. (2. července 2026)
Model Francisovy turbíny v hodnotě zhruba pět milionů korun by se klidně vlezl do menší garáže, ve skutečnosti bude třináctkrát větší – jen u oběžného kola se počítá s průměrem čtyři metry.(2. července 2026)
Pohled do blanenské firmy Litostroj Engineering, která vytváří vodní elektrárnu pro Orlík. (2. července 2026)
V blanenské laboratoři společnosti Litostroj Engineering, se totiž aktuálně testují klíčové technologie pro unikátní modernizaci vodní elektrárny na přehradě Orlík. (2. července 2026)
V blanenské laboratoři společnosti Litostroj Engineering, se totiž aktuálně testují klíčové technologie pro unikátní modernizaci vodní elektrárny na přehradě Orlík. (2. července 2026)
12 fotografií

„Ještě před zahájením výroby skutečných turbín právě na fyzikálních modelech ověřujeme především hydraulické vlastnosti, účinnost, provozních stabilitu a další klíčové parametry. Díky tomu vyladíme návrh zařízení, snížíme technická rizika a dosáhneme maximálního výkonu, aby pak vše v reálu ideálně fungovalo,“ líčí Peter Šály, ředitel firmy Litostroj Engineering, která spadá do skupiny Wikov Group miliardáře Martina Wichterleho.

„Model budeme testovat zhruba dva měsíce, během čehož dokážeme změřit až tři tisíce provozních bodů, které poslouží k tomu, abychom vytvořili kompletní charakteristiku celé technologie,“ vysvětluje Šály.

Unikátnost? Vymění pouze „srdce“

Modernizace orlické vodní elektrárny do podoby „obří baterie“ přinese změnu typu části soustrojí – původní čtyři Kaplanovy turbíny z roku 1961 postupně nahradí modernější Francisovy, dvě z nich jsou navíc takzvaně reverzní, budou tedy fungovat obousměrně. Zároveň firma nainstaluje nové generátory a další související technologie.

Tyto změny umožní provoz ve dvou režimech: výrobu elektřiny i čerpání vody. V době přebytků tak bude možné vodu vracet zpět z přehrady Kamýk do horní orlické nádrže a energii ukládat. Ve chvíli, kdy bude elektřina potřeba, se celý proces otočí a elektrárna rychle dodá výkon do sítě.

Orlík bude plnit novou roli, po modernizaci se z něj stane i velká baterie

Součástí celé obří zakázky, kterou kompletně zaštiťuje právě společnost Litostroj Engineering se sídlem v brněnském Králově Poli, je dodání hydraulického návrhu, zmíněných modelových testů, mechanického designu i samotná výroba turbín z nerezových slitin. Ostrá fáze modernizace začne už příští rok. Postupná přestavba fungující elektrárny i samotná výměna dvou Kaplanových turbín za reverzní Francisovy, se stanou světovými unikáty.

„Výjimečnost spočívá právě v tom, že za pochodu vyměníme pouze srdce elektrárny, navíc zabetonované komponenty originální turbíny zůstávají, třeba spirála. A to je opravdu výzva,“ přiznává vedoucí hydraulického vývoje Lukáš Motyčák s tím, že díky zmíněné úpravě Vltavská kaskáda získá zcela novou funkci.

Řešení pro vodní díla po celém světě

Vše ale začíná právě v unikátní hydraulické laboratoři sídlící v blanenské místní části Horní Lhota, která ročně zvládne otestovat pět až sedm modelů podobných tomu pro Orlík. Podobných pracovišť je jen pár v celé Evropě, ta jediná v České republice má od roku 2011 dvě univerzální zkušební stanice, které umožňují nezávislé měření modelů vodních strojů ve vertikálním nebo horizontálním uspořádání.

Na základě modelových zkoušek místní experti dodávají výstupy v podobě měření nejrůznějších energetických, dynamických a silových veličin, například vyhodnocení spádu, průtoku, momentu a otáček či tlakových pulsací.

„Provoz laboratoře vychází ze strategické orientace Wikov Group nejenom na samotnou konstrukční a projekční činnost, ale také na kvalitní experimentální výzkum a vývoj,“ podotýká Šály.

Peter Šály, ředitel firmy Litostroj Engineering (2. července 2026)

V Blansku se řeší technologie pro vodní díla po celém světě – například zkoušky závlahových čerpadel pro čerpací stanici Gangaram v Indii, testování modelů Francisových turbín pro vodní elektrárnu Toro 3 v Kostarice nebo modelů pro novou elektrárnu Karakurt v Turecku.

Další projekty, na nichž se laboratoř podílela, se týkají vodních strojů v USA, Kanadě, Švédsku, Finsku, Norsku, Slovinsku nebo třeba jihoamerickém Ekvádoru.

Stoletý vývoj spojený s Blanskem

Nicméně projekt Orlík je pro Litostroj velmi významnou zakázkou v novodobé historii firmy. A to se už podílela na modernizaci ikonických Dlouhých strání v Jeseníkách nebo „přečerpávačky“ v Dalešicích na Vysočině.

„Jsme hrdí, že můžeme být součástí unikátního projektu, který promění největší českou vodní elektrárnu. Takto komplexní projekt lze provést pouze díky dlouholetým zkušenostem v oblasti hydroenergetiky, inovativnímu přístupu a spolupráci špičkových odborníků. Jde o důkaz, že české strojírenství a technická odbornost mají světovou úroveň,“ vyzdvihuje předseda představenstva Wikov Group Martin Wichterle s tím, že v Česku tak po třiceti letech vznikne další přečerpávací elektrárna, která dokáže v akumulačním cyklu uložit vodu o objemu 1 840 olympijských bazénů.

To nejlepší z lidského umu. Proč stavíme přehrady a jaké to má následky

Ostatně jeho firma zaštiťující osmimiliardovou investici navazuje v Blansku na věhlasnou historii výzkumu a vývoje vodních turbín, která je s tímto jihomoravským městem spojena víc než století. Zdejší ČKD bylo významným výrobcem vodních turbín, čerpacích elektráren a hydroenergetických zařízení.

Renomé podniku, jenž dodal technologie do více než stovky zemí na několika kontinentech, také stálo na schopnosti navrhovat řešení na míru pro konkrétní elektrárny. Tato firma však nakonec při éře ve vlastnictví ruské společnosti Ťažmaš po řadě problémů skončila s mnohamilionovými dluhy v konkursu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Táborsko ligu po Karviné nevzalo, na řadě je Artis Brno. Na rozhodnutí má jen den

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.

Fotbalisté Mladé Boleslavi pořád ještě nevědí, proti komu za tři týdny začnou nový ročník první ligy. Nebude to Táborsko, které volné místo po vyloučení Karviné nevzalo. Nabídka od Ligové fotbalové...

KVÍZ: Víte, že v Brně odbíjí poledne už v 11? Důvod vás možná překvapí!

Ilustrační obrázek

V Brně není jen Špilberk a vila Tugendhat. Najdete tu draka, šikmou věž i kostnici, která patří k největším v Evropě. Vyzkoušejte si kvíz plný legend, kuriozit a překvapivých faktů, které většina...

Bezdomovci z nádraží v Brně mizí, rozvalují se ale jinde. Město chystá další opatření

U nádraží v Brně se poslední týdny nepovaluje tolik bezdomovců a dalších osob,...

Častější hlídky strážníků i sociálních pracovníků přispěly k tomu, že z prostoru před hlavním nádražím v Brně zmizely problémové skupinky jedinců, často bezdomovců. Ti se proto přesunuli jinam,...

Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...

Artis míří do první ligy, nový los nebude. LFA vysvětlila, proč nevyhověla Dukle

Fotbalisté Artisu Brno slaví trefu v úvodním zápase baráže proti Slovácku.

Baráž se Slováckem nezvládli, přesto si první ligu zahrají. Fotbalisté brněnského Artisu zaplní volné místo po Karviné, kterou vedení soutěže vyloučilo. „Velká prestiž a výzva, zároveň ale ohromná...

3. července 2026  14:55,  aktualizováno  15:06

V Kanadě je úsměv na ulici normální, tady jste za blázna, říká baseballista Hrochů

Premium
Kanaďan Ryan Johnson je novou posilou Hrochů Brno.

Nová posila baseballových Hrochů Brno Ryan Johnson popisuje, jak se stal Čechem tělem i duší. Není to přitom tak dávno, co Česko ani neuměl najít na mapě. Dnes už mu řekne víc než jen název hlavního...

3. července 2026

V Blansku ladí turbínu pro přeměnu Orlíku. Co umí technologie za osm miliard?

Firma Litostroj Engineering Blansko vyrobí vodní elektrárnu na Orlíku, kde tak...

Na přehradě Orlík vznikne do roku 2033 třetí největší přečerpávací elektrárna v České republice. Technologie pro výjimečný projekt testuje firma Litostroj Engineering ve své unikátní hydraulické...

3. července 2026  14:28

Tornádo jim zničilo stadion a přišel úspěch. Hodonínští fotbalisté baví internet

Koláž. Hodonínský stadion před tornádem a po rekonstrukci.

Před pěti lety se přes Hodonínsko přehnalo ničivé tornádo. Zatímco lidé zachraňovali své domovy, ve fotbalovém klubu šel sport na čas stranou. Stadion U Červených domků přišel o střechu hlavní...

3. července 2026  10:13

Český postup na dosah, Kejval tvrdí: Máme co dokazovat. A proč si vybral Španělsko?

Adam Kejval ve stockholmské hale Hovet.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku V kulisách stockholmské haly Hovet, kde v roce 1969 českoslovenští hokejisté dvakrát slavně porazili Sověty, se pokusí basketbaloví reprezentanti vybojovat postup do další fáze kvalifikace o MS 2027....

3. července 2026  6:17

Další omezení kvůli přestavbě křížení dálnic u Brna, po dvě noci bude zavřená D2

Přestavba křížení dálnice D1 a D2 u Brna (červen 2026)

Přestavba jednoho z nejvytíženějších dálničních uzlů v Česku má před sebou další z milníků, který přinese ještě výraznější omezení pro řidiče. V noci na sobotu a na neděli bude nutná kompletní...

3. července 2026  5:22

Světoobčan po letech v Česku. Auda se vrací, jenže ne do Brna. Bude hrát v Praze

Patrik Auda zavítal na ligový zápas Basketu Brno.

Bývalý reprezentační pivot Patrik Auda se po takřka dvou dekádách v zahraničí vrátí do české basketbalové ligy a bude hájit dres USK Praha. O příchodu šestatřicetiletého podkošového hráče, který s...

2. července 2026  20:52

Kejval odchází z Brna, nejvyšší reprezentant bude hrát ve Španělsku

Adam Kejval z Basketu Brno hází trestný hod během sedmého čtvrtfinále s Děčínem.

Reprezentační pivot Adam Kejval po dvou sezonách opouští basketbalisty Brna. Jeho novým působištěm bude Menorca, která hraje druhou španělskou ligu.

2. července 2026  13:18,  aktualizováno  15:28

Odpad do brněnské spalovny bude vozit vlak, v Česku jde o unikátní řešení

SAKO Brno zprovozní železniční vlečku ze slatinského nádraží až do svého...

Pro ekologičtější způsob přepravy odpadu se rozhodli v brněnské spalovně. Po zprovoznění železniční vlečky ze slatinského nádraží až do areálu SAKO Brno bude spalovna jediným zařízením na energetické...

2. července 2026  15:24

Byznys jsou peníze, fotbal srdce. Miliardář Fait o Artisu Brno i investičním impériu

Miliardář Igor Fait ve Fait Gallery v Brně. (únor 2026)

Stejně jako roste investiční skupina kolem brněnského miliardáře Igora Faita, „vykvetlo“ nedávno i nové sídlo jeho společnosti Jet Investment na Strážném kopci nad Pisáreckým tunelem. Stojí na místě...

2. července 2026  14:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Táborsko ligu po Karviné nevzalo, na řadě je Artis Brno. Na rozhodnutí má jen den

Na ostravském stadionu v sekotoru pro hosty bylo devět příznivců Táborska.

Fotbalisté Mladé Boleslavi pořád ještě nevědí, proti komu za tři týdny začnou nový ročník první ligy. Nebude to Táborsko, které volné místo po vyloučení Karviné nevzalo. Nabídka od Ligové fotbalové...

2. července 2026  13:21,  aktualizováno  14:01

Kvůli poklesu kyslíku v Dyji uhynuly ryby, hasiči provzdušňovali vodu

Kvůli úhynu ryb hasiči u jezu v Bulharech nainstalovali norné stěny a pomocí...

Kvůli prudkému nočnímu poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku uhynula v řece přibližně tuna ryb. Je to výrazně méně než při podobných událostech v minulosti. O situaci...

2. července 2026  10:13,  aktualizováno  13:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.