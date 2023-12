Hokejová vlna se vyvalila ze Znojma, fanoušky veze na derby i party vagon

Nádraží ve Znojmě zaplavily po obědě červenobílé barvy hokejového Znojma. Ve vlaku, vypraveném odtud na utkání do Třebíče, pak místo průvodčího s čtečkou jízdenek chodil dobrovolník s basou piv a nabízel občerstvení.

„Já Znojmu fandím dvacet let, synovi je devět a na zimák chodí skoro od narození. Na zápasy ven nejezdíme pokaždé, ale tenhle vlak jsme si nechtěli nechat ujít, bude to zážitek,“ vyprávěl na peronu jeden z pasažérů s šálou hokejových Orlů na krku a synem se stejnou šálou po boku.

Organizovaný výjezd vlakem nepořádá Fan klub znojemských hokejistů poprvé. V minulé sezoně takto souprava vyjela dvakrát do Hodonína, letos má „Orlí expres“ premiéru. Celkem se v Třebíči očekává na pět set fanoušků hostí.

„Celý výjezd připravujeme déle než měsíc. Vlak máme jen pro nás, to dohodl s Českými drahami kolega, není to souprava z jízdního řádu. V minulé sezoně nás takhle do Hodonína jelo jednou osmdesát a jednou kolem sto dvaceti, letos se to se zájmem trochu zvrtlo,“ usmíval se při pohledu na napěchované vagony Filip Kubík, jeden z organizátorů výjezdu.

Jeden „motorák“ dnes vyjel s předstihem z příhraničního Hevlína, k dalším třem vagonům se připojil ve Znojmě. Jeden vagon je vyhrazen pro rodiny, dva pro největší skupinu fanoušků a v jednom vagonu probíhá od startu party. V uličce je pultík s prodejem občerstvení, k dispozici jsou malé soudky piva. Tančí se, blikají světýlka a zpívají písně, třeba Plakala od skupiny Divokej Bill.

Do píšťalky zadul výpravčí přesně ve 14:40 a fanouškům mávali na cestu i policisté, dohlížející na klidný průběh akce. Jízdenky, platné i jako vstupenky na utkání, nástup fanoušků do vagonů a další organizační procedury zajišťovala šestice členů Fan klubu.

Cestu si nenechala ujít ani pětičlenná skupina fanoušků Orlů z Rakouska. Také tihle nadšenci na sobě měli dresy znojemského klubu.

„Znojmo sledujeme zhruba dvanáct let, od časů, kdy hrálo EBEL. Je nám sympatické. Máme to sem zhruba dvacet minut autem,“ pověděl Christoph, jeden z nich, a jako důkaz věrnosti Orlům vytáhl z peněženky permanentku na domácí zápasy Znojma. Přes dres měl na sobě ještě černou bundu fotbalistů Rapidu Vídeň. „Jojo, Rapid, to je moje. Ale fandit v hokeji Vídni? Proč, prosím? Já mám rád Znojmo,“ rozesmál se.

Po letech zpátky rivalita ve stejné lize

Třebíč je největším soupeřem Znojma už od dob, kdy se oba týmy potkávaly ve druhé lize. Pak se rivalita vytratila, protože Znojmo hrálo extraligu a následně mezinárodní EBEL. Letos se s návratem Orlů do první ligy zase vrátila.

„Asi to nebude tak vyhrocené jako dřív, kdy to bylo opravdu na nože. Teď je to nejvíc o pokřikování, kočkování a škádlení. Najdou se asi jedinci, kteří nemají problém druhému kotli ukrást šálu, ale není to jako kdysi,“ očekával na začátku cesty Kubík.

Výjezd berou fanoušci Orlů také prestižně. Jsou hrdí na to, že jich dokáže naráz vyjet tolik. „Momentálně jsme v situaci, kdy nám hrozí sestup, motáme se na dně tabulky, a stejně nás jede několik set do Třebíče. Bude nás tam dvojnásobné množství než fanoušků z Jihlavy, která to má blíž,“ oznamuje hrdě Kubík.

Od vlaku měli fanoušci Znojma naplánován i společný pochod na stadion v Třebíči. Osobní věci a zavazadla si mohli nechat ve vagonech, ve kterých se večer zase vrátí domů. Odpoledne nepochybovali, že to bude vítězný návrat.

Na tom, zda je dobře, že jejich tým už nehraje mezinárodní ligu, ale znovu se poměřuje s českými konkurenty, se příznivci Orlů neshodnou. „Sto lidí, sto chutí, říkají lidožrouti. Já jsem rád, že jsme znovu v české první lize. Můžu jet na zápas ven a pořád jsem vlastně doma. Je to fajn,“ uvažoval před vagonem fanoušek Vladimír. „To já jsem zklamán, a to hodně. Vždyť bylo hezčí jet na hokej do Innsbrucku nebo do Salcburku do hor, než se trmácet do Sokolova,“ přiznal naopak Kubík.

Protagonistovi Fan klubu vyhovovalo kromě atraktivnějších destinací i přátelské prostředí v mezinárodní EBEL. „My Znojmáci nejsme takoví, že bychom kradli šály nebo vlajky. Raději jsme si s fanoušky soupeřů připili. To v české lize moc není. Vztahy v zahraničí byly přátelštější, s lidmi z Fehérváru jsme v kontaktu dodnes. Oni jezdí na zápasy k nám, my k nim,“ dodal Kubík.

Na rozpacích je i z toho, jak si Orli v první lize vedou. Místo bojů v horní polovině tabulky, což se od ambiciózního celku očekávalo, je mužstvo u dna. „Čekali jsme víc,“ říká otevřeně. „Myslel jsem, že budeme bojovat o předkolo play off. Že se budeme strachovat o udržení je pro nás překvapení.“