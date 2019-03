Opuštěné tratě na jihu Moravy našly po letech kupce, mohou na ně i drezíny

Poslední vlak projel po trati z Uhřic do Čejče v říjnu roku 2006, od té doby jsou koleje opuštěné. Když se stát před pěti lety rozhodl patnáctikilometrový úsek trati prodat, jeho cena se v prvním kole prodeje vyšplhala nad 46 milionů korun.

A i když se cena několikrát snížila, potenciální zájemce přesto dlouho odrazovala. Teprve ve třetím kole nabídkového řízení se Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) podařilo najít kupce.

Novým majitelem trati, která se složitě kroutí okolo Klobouk u Brna, Krumvíře nebo Terezína, by se měla stát společnost TMŽ.

„Předložila nabídku s vítěznou cenou 2,8 milionu korun,“ potvrdil mluvčí SŽDC Marek Illiaš. V tom, jestli trať skutečně převezme, má poslední slovo vláda. „Na její rozhodnutí dosud čekáme,“ dodal Illiaš.

Pro nás jsou podmínky příliš přísné, stěžují si obce

Jaké plány firma s tratí má, není zcela jasné. S jednatelem TMŽ Martinem Dvořákem se MF DNES nepodařilo spojit.

Zkušenosti z dopravy však podle všeho nemá. Další firmy, v nichž je zapojený, podnikají zejména v oblasti financí a ekonomického poradenství. Podle obchodního rejstříku je taktéž zainteresovaný v provozu letiště v Ústí nad Labem, i když tamní správce tvrdí, že tam Dvořák již nepůsobí.

Samotná TMŽ, jejímž předmětem podnikání je pronájem nemovitostí, byla založena pouze půl roku před tím, než stát uzavřel příjem nabídek na odkoupení trati. Jinou činnost zatím nevyvinula.

Faktem je, že při koupi trati velkou konkurenci neměla. Dalšího zájemce přeplatila a obce, které o trať dlouho stály, nakonec nabídku nepodaly. Odradila je nejprve vysoká cena a pak hlavně podmínky prodeje. Jejich součástí je totiž i zachování dráhy v provozuschopném stavu na dalších pět let.

Starostům vadí, že stát po kupcích chce něco, co sám léta nedělá. Obce v okolí trati chtěly koleje nahradit cyklostezkou, podobně jako to učinily v navazujícím úseku od Uhřic do Ždánic.

„Náš zájem stále trvá, ale vzhledem k tomu, že i ve třetí výzvě trať stát stále nabízel za podmínek pětiletého udržování a provozování železniční trati, jsme se nepřihlásili,“ komentoval to starosta Dambořic Zbyněk Pastyřík (SNK).

Starostům vadilo i to, že zájemci museli skládat finanční jistinu. „Pro nás jsou tyto podmínky příliš přísné. Sami teď čekáme, co se bude s tratí dít. A překvapuje nás, jak dlouho se její prodej vleče,“ poznamenal.

Drezíny mohou sloužit také cyklistům

Pětileté udržitelnosti provozu trati se naopak nebojí v Hevlíně na Znojemsku, kde chtějí koupit zrušenou trať vedoucí do Hrušovan nad Jevišovkou, a to i s budovou hevlínského nádraží. Stát za ně chce zhruba milion a půl.

„Trochu jsme předběhli dobu a máme už partnera, který by s námi trať provozoval. Rýsuje se více možností. Může tam jezdit vlak, nebo také drezíny, které jsou v současné době poměrně moderní,“ naznačil starosta Hevlína Antonín Pichanič (Moravané).

Nabídku odeslali v pátek, kdy končil termín pro podávání nabídek na koupi necelých sedmi kilometrů trati. Zároveň složili více než sedmdesátitisícovou finanční jistinu.

Plány mají Hevlínští smělé. Pokud Hevlín nenajde konkurenta, mohly by po tamější trati jezdit výletní drezíny podobně jako asi třicet kilometrů na jih mezi dolnorakouskými Asparnem a Ernstbrunnem. Pokud by vše ideálně fungovalo, mohli by drezínu mezi Hrušovany nad Jevišovkou a Hevlínem využít třeba i cyklisté, kteří by i s koly mohli část své trasy překonat na kolejích poháněni vlastní silou.

V samotném Hevlíně by se pak mohli pokochat expozicí v železničním muzeu ve výpravní budově. Ta je mimochodem od roku 2012 kulturní památkou.

Podobných tratí, které stát vyřadil z provozu, je na jižní Moravě hned několik. Například již zmiňovaná trať ze Ždánic do Uhřic u Kyjova, která se proměnila v cyklostezku. Podobně dopadla také trať z Mutěnic do Kyjova. Všechny byly v provozu více než sto let.