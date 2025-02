Opravy rozbitých silnic jsou v ohrožení, chybí stovky milionů od státu

Ideálně do začátku Velké ceny silničních motocyklů, která se po pětileté odmlce pojede na Masarykově okruhu 20. července, chtějí jihomoravští silničáři stihnout opravu víc než tříkilometrového úseku Kníničské ulice v brněnském Komíně. Frekventovaná silnice je dlouhodobě ve špatném stavu a nápravu vyhlíží už roky.

Do rekonstrukce vytíženého tahu, který slouží jako hlavní spojnice s Bystrcí i okolními obcemi, se hodlají silničáři pustit co nejdříve. V tuto chvíli se však záměr za 85 milionů korun paradoxně nachází „pod čarou“ mezi projekty, na které postrádají peníze. „Nemáme ji (Kníničskou) finančně pokrytou, i když ji chceme opravit za každou cenu,“ přiznává investiční náměstek ředitele krajských silničářů Jindřich Hochman.

Stavby, které letos silničáři dokončí Rekonstrukce silnice druhé třídy v Zaječí na Břeclavsku (161 milionů korun)

Rekonstrukce druhého jízdního pruhu v Černovické ulici v Brně (58 milionů korun)

Rekonstrukce Pitrova mostu v Rajhradě na Brněnsku (15 milionů korun)

Rekonstrukce mostu v Tišnově na Brněnsku (45 milionů)

Hejtmanství totiž v tuto chvíli chybí zhruba 330 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), se kterými počítalo na letošní opravy krajských silnic a mostů. V předchozích čtyřech letech se tento příspěvek od státu pohyboval v rozmezí 338 a 467 milionů.

„O Kníničské diskutuji s hejtmanstvím minimálně od loňského listopadu. Všichni vědí, že je největší prioritou ji do začátku MotoGP opravit,“ podotýká brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS), který věří, že kraj peníze sežene a opravné práce se tak stihnou.

V tuto chvíli sice mohou jihomoravští silničáři počítat ze SFDI se 141 miliony, ale ty jsou určené striktně na dvě konkrétní investiční akce. Drtivá většina poputuje na návozové trasy využívané v souvislosti s chystanou dostavbou Jaderné elektrárny Dukovany, 2,5 milionu pak na přípravu přestavby dvou mostů v Olomoucké ulici v Brně. Na zbylé opravy, které hejtmanství plánovalo ze SFDI zaplatit, peníze dosud nemá.

Domluva je, ale čas letí

Do letoška získávaly kraje státní příspěvek na rekonstrukce silnic a mostů právě skrze tento fond. Systém se však má změnit kvůli novele rozpočtového určení daní. Návrh zákona počítá s tím, že peníze od státu na opravu silnic nižších tříd poputují k hejtmanstvím v rámci přerozdělování daní přímo, nikoliv prostřednictvím SFDI. Pro letošek se jedná v souhrnu o čtyři miliardy korun pro všechny kraje.

Novela už víc než rok leží ve Sněmovně a není jisté, zda ji do podzimních voleb poslanci schválí. Jejím velkým prosazovatelem je jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), protože právě „jeho“ kraj dostává od státu v přepočtu na obyvatele nejméně peněz. To se podle vládnoucích krajských politiků projevuje i v neutěšeném stavu, ve kterém se silnice nižších tříd na jihu Moravy dlouhodobě nacházejí.

Hejtmanství doufá, že zmíněných 330 milionů dostane v každém případě. Hodily by se i kvůli tomu, že zanedlouho skončí zima a některé silnice si vyžádají opravy mrazem poničených úseků. „Máme předjednáno s ministerstvem dopravy, že pokud nedopadne rozpočtové určení daní, peníze ze SFDI k nám doputují. Potřebujeme ale co nejdříve vědět, jak to bude. Ideálně tak do poloviny roku, abychom případně ještě stihli peníze proinvestovat,“ oznamuje Grolich.

Ten společně s dalšími hejtmany toto téma probíral minulý týden na schůzce Asociace krajů s prezidentem Petrem Pavlem. „Podpořil nás, vyjádřil se, že by k nám tyto peníze měly doputovat, abychom je mohli dát na opravy krajských silnic,“ sděluje hejtman.

Aktuální výpadek peněz ohrožuje vedle Kníničské i další dopravní stavby. Zajištěné finance nejsou třeba pro opravu silnice mezi Lipůvkou a Blanskem, jež je součástí hlavního tahu z Brna do tohoto okresního města, který denně využívají tisíce řidičů. V tuto chvíli čelí nejistotě i rekonstrukce vozovky z Mutěnic do Hodonína za 145 milionů, první etapa oprav mezi Drnholcem a Mikulovem na Břeclavsku za 56 milionů či druhá etapa v Drásově na Brněnsku za 38 milionů.

Méně staveb, ale za víc peněz

Z vlastního rozpočtu hejtmanství už nyní nachystalo pro silnice nižších tříd téměř jednu a půl miliardy korun. Tato částka je nejvyšší, jakou kdy na začátku roku na tyto investice vyčlenilo, a bude ji dál navyšovat. V souhrnu s ostatními zdroji od státu a Evropské unie se má celková suma vyšplhat na dvě a půl miliardy.

V tuto chvíli silničáři počítají se 75 projekty. Loni jich uskutečnili skoro dvojnásobek, předloni víc než stovku. „Letos se jedná o větší, nákladnější stavby. Plánujeme jich několik s náklady okolo 100 milionů, zatímco v minulých letech vyšly třeba na 15 až 20 milionů. Proto je jich letos méně,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Kromě absentujících peněz ze SFDI letos půjde na jihomoravské silnice nižší částka také z Evropské unie. Konkrétně 100 milionů, dřív to byl i pětinásobek. Kraj však tuto sumu zvolil záměrně, protože zbytek ze zbývajících 600 milionů z evropských dotací pošle na výstavbu obchvatu Blučiny na Brněnsku v příštím roce, až po letošním podzimním zahájení poběží naplno. Poté tento zdroj peněz zcela vyschne.