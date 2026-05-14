Stavby silnic váznou. Firmy si stěžují na Poláky, mají nejnižší cenu i nejkratší dobu

Dvěma stavebním společnostem – Porr a Eurovia – se totiž nelíbí, že ŘSD dalo přednost polské firmě Budimex, a napadly rozhodnutí u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Poláci nabídli nejen nejnižší cenu, ale i o dva měsíce kratší čas stavby.
„Firmy rozporují, že by vybraný dodavatel splnil zadávací podmínku, podle kterých měl předložit doklad o vlastnictví obalovny nebo smluvní zajištění dodávek směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s normou,“ konkretizoval obsah stížnosti Filip Vrána z tiskového oddělení ÚOHS. Rozhodnutí lze podle něj očekávat v následujících týdnech. I to však mohou neúspěšní uchazeči napadnout a vše by se dál zkoumalo.
„Termín zahájení stavby v tuto chvíli tedy nelze předpovědět,“ uvedla za ŘSD Lucie Trubelíková. Doplnila, že blíže neurčený neúspěšný uchazeč má problém i s tím, že Budimex získal také souběžně plánovanou stavbu v sousedství u Černé Hory. Tam se připravuje přeložka silnice, aby byla v přehlednějším terénu proti současnosti, kdy je cesta úzká a plná zatáček. K zemi už kvůli tomu šla část lesa v místech, kudy má frekventovaný tah nově vést.
Řidiči a lidé cestující autobusy tak na jednu stranu mohou jásat, že se jim cesta kvůli stavbě neprodlouží, na druhou stranu se nedočkají ani jiných oprav na ni navázaných. „Sami jsme kvůli tomu pozdrželi opravu silnice ze Šebrova k odbočce na Olešnou, která je ve špatném stavu včetně tří mostků,“ zmínil krajský náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS) silnici na Blansko, po které měla vést objízdná trasa.
Původně se počítalo s tím, že kvůli osmiměsíční stavbě pojedou osobní auta jedním směrem přes Blansko, v opačném pak přes Černou Horu a další malé obce. Podle starosty Závisti Jaroslava Poláčka (nez. ) to však bude nejspíš jinak. „Na posledním jednání od policie zaznělo, že půjde jen o doporučené objížďky,“ sdělil.
Kamiony a autobusy totiž měly dál jezdit po tahu z Brna na Svitavy, u Závisti by však čekaly na semaforech, které by dopravu kyvadlově řídily. Pravděpodobně se k nim přidají i běžná vozidla.
Podle Poláčka jsou se zdržením celé akce smíření. „Čekáme na to už 20 let, tak ještě ten další rok vydržíme. Hlavně ať se podepíše smlouva a nedopadne to jako most u České,“ naráží na havarijní stav konstrukce nad železničním koridorem z Brna na Vysočinu.
Komplikuje se navíc i další dlouho očekávaná rekonstrukce tahu I/53 ze Znojma na Brno. Dotčený úsek je častým místem smrtelných dopravních nehod, protože mnozí řidiči zde i přes nemožnost vidět za horizont riskují a předjíždějí i tam, kde je to nejen nepřehledné, ale přímo zakázané.
Loni už kolem tohoto tahu silničáři vykáceli některá stromořadí, aby bylo možné cestu rozšířit. Konkrétně se jedná o část mezi Pohořelicemi na Brněnsku a před několika lety vybudovaným obchvatem Lechovic poblíž Znojma.
Hodnotící komise už zasedala a probírala se šesti nabídkami, jenže konečného vítěze ŘSD zatím nepotvrdilo. „Připravujeme jednání vládní komise, které by se mělo uskutečnit v horizontu dvou týdnů. Důvodem jednání je fakt, že jsme museli nechat externě posoudit nejnižší podanou nabídku účastníka výběrového řízení,“ přiblížila Trubelíková.
Na dotaz MF DNES vysvětlila, že nejvýhodnější nabídka byla natolik nízká, že chce ŘSD zjistit, jestli uvedená cena může být skutečně reálná. Státní podnik počítá, že za úpravu více než 20 kilometrů silnice zaplatí zhruba 3,3 miliardy korun.
Některé křižovatky nechá přestavět na mimoúrovňové, v celém úseku budou nově také tři pruhy, u nichž se bude měnit směr toho určeného pro předjíždění. Původně se mělo začít se stavbou letos na podzim, teď se čeká na závěry připravovaného jednání.
Stále také běží další tendry na dlouho vyhlížené dokončení obchvatu Znojma a obchvat Břeclavi. Připravuje se rovněž výběrové řízení na obchvat Bučovic na Vyškovsku. Na všech třech místech by chtěli silničáři začít pracovat letos, vše ale záleží na výsledcích výběrových řízení, a zda i v těchto případech nebudou neúspěšní uchazeči výsledek napadat a tím celý proces prodlužovat.
6. května 2026