Peníze od státu i EU téměř vyschly. Hrozí opětovný odklad oprav zničených silnic

Oldřich Haluza
  5:00
Se suverénně nejvíce penězi mohou počítat jihomoravští silničáři na začátku letoška. Na 72 staveb zahrnujících především opravy silnic a mostů mají připravené více než 2,5 miliardy korun. I přesto reálně hrozí, že na některé rozbité vozovky se kvůli nedostatku peněz nedostane. V balíku totiž chybí stovky milionů od státu, za něž se běžně opravovaly zničené silnice plné děr.

Silničáři začnou s rekonstrukcí mostů v Olomoucké ulici v Brně. Konstrukce čeká kvůli špatnému technickému stavu demolice, nahradí je jedna nová. Stejný postup se týká Černého mostu v Hodoníně nad železniční tratí. Přes něj vede jedna z hlavních příjezdových tras do města, využívají ji řidiči jedoucí od Kyjova. Bourání je v plánu na jaře, náhrada má být hotová v prosinci. Náklady dosáhnou 80 milionů. A šoféři musejí počítat s objížďkou.

Nejdřív komplikací a později nové silnice se dočkají lidé v Miroslavi na Znojemsku, kde je v plánu rekonstrukce Brněnské ulice za 38 milionů. O 15 milionů levněji vyjde oprava povrchu vozovky ve Znojmě v úseku mezi městskou částí Derflice a obcí Strachotice. Na 23 milionů vyjde výměna silnice v ulicích Antonína Smutného a Tetčická ve Střelicích na Brněnsku.

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
Plán jihomoravských silničářů na letošní opravy tras druhých a třetích tříd.
Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)
22 fotografií

Mezi velké stavby se řadí například oprava části silnice mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem na Blanensku, mezi Olešnicí a Rozsečí nad Kunštátem ve stejném okrese nebo mezi Omicemi a Troubskem na Brněnsku. U každé z nich se náklady pohybují zhruba okolo 30 milionů. U Znojma už započala rekonstrukce dobšického mostu za 96 milionů.

Většinu peněz na letošní opravy získají silničáři z krajského rozpočtu, konkrétně bezmála dvě miliardy. Dalších 462 milionů dostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a 119 milionů z Evropské unie. Oproti loňsku začínají na začátku roku s vyšší sumou.

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

„Ač se to může zdát jako velké číslo, zahrnuje i dopravní opatření na trasách související s dostavbou Dukovan, na což míří peníze ze SFDI. Nebudou se z toho opravovat naše rozbité silnice,“ upozornil náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS). Zmíněné peníze od státu musí kraj využít na přesně určené projekty, nikoliv opravu silnic s obřími dírami.

Stejná situace jako v loňském roce

Jinými slovy, hejtmanství se musí vypořádat s výpadkem 330 milionů na opravy rozbitých silnic od státu ze SFDI. Nedávno se Crha od ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) dozvěděl, že s nimi nemůže počítat. „Předloni jsme přitom dostali přes 300 milionů, v loňském roce 151 milionů,“ poznamenala mluvčí silničářů Monika Švehlová.

Kvůli letošní zimě jsou navíc silnice rozbitější a jejich opravy náročnější, což si podle Crhy vyžádá nad rámec 100 až 150 milionů. Největší problémy s výtluky evidují silničáři na Blanensku, Tišnovsku, Vyškovsku a v okolí Brna. Silničáře často připomínají spíš tankodromy.

Plán jihomoravských silničářů na letošní opravy tras druhých a třetích tříd.

Nyní se opakuje situace z loňska, kdy hejtmanství rovněž v této době chyběla podobná částka ze SFDI. Zmíněných 151 milionů doputovalo až později v průběhu roku, letos se však podle Crhy nedá příliš očekávat, že by nějaké peníze dorazily.

Aby se podařilo uskutečnit všechny připravené stavby, musel by je kraj doplatit ze své kasy. „Doufám, že ještě něco z našeho rozpočtu dáme, ale určitě to nebude 330 milionů. Podle mého odhadu půjde třeba o 100, 150 milionů,“ uvedl Crha.

Projekty čekají v zásobníku

Loni se ocitla v ohrožení rekonstrukce Kníničské na západě Brna, k níž díky sehnání peněz nakonec došlo. V zásobníku projektů nachystaných na letošek jsou třeba rekonstrukce silnice mezi obcemi Pravice a Břežany na Znojemsku, průtah v Mutěnicích na Hodonínsku. Do něj se silničáři chtěli pustit už loni, ale kvůli nedostatku peněz ho museli odložit.

Podobně na tom mohou i další v loňském roce neuskutečněné opravy silnic plných nerovností v Loděnici a u Zakřan na Brněnsku, protože v seznamu staveb pro letošní rok chybí. Dočká se naopak část silnice mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem na Blanensku, již bylo v plánu uskutečnit už v loňském roce.

Oprava výtluků, která vydrží roky. Silničáři u Brna sází na speciální technologii

Podle opoziční zastupitelky Ivany Solařové (ANO) by si krajské silnice zasloužily větší finanční injekci. „Silničáři budou hospodařit s 2,5 miliardami, z nichž ale více než půl miliardy půjde na stavby spojené s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany. Reálně jim tak zbydou necelé dvě miliardy, tedy mnohem méně než loni. Z těch si ukrojí velký kus náročné stavby, jakou je obchvat Blučiny za 695 milionů a oprava dobšického mostu. Po náročné zimě bude potřeba navíc zhruba 150 milionů na opravy výtluků a běžnou údržbu,“ řekla Solařová.

Začínající stavba obchvatu Blučiny je největší dopravní investicí v historií hejtmanství. Vedení kraje na něj využije část dvouapůlmiliardového úvěru, který si vzalo loni na významné investice. Na obchvat pošle i peníze z Evropské unie určené na dopravní infrastrukturu. Těch dlouhodobě ubývá. Ještě před pěti lety šlo o půl miliardy, letos už doteče pouze o 119 milionů.

11. února 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

