Patnáctileté čekání se ještě protáhne. Opravy tankodromů musí silničáři odložit

Oldřich Haluza
  10:42
Černý scénář se naplnil. Kvůli nedostatku peněz musejí jihomoravští krajští silničáři přesunout na příští rok pět staveb, přestože je už mají nachystané a chtěli se do nich pustit ještě letos. Předpokládané náklady na opravy rozbitých komunikací, které místy připomínají spíš tankodrom, činí dohromady 142 milionů korun.
Hlavní silnice spojující Rosice na Brněnsku s Velkou Bíteší na Vysočině je v...

Hlavní silnice spojující Rosice na Brněnsku s Velkou Bíteší na Vysočině je v zoufalém stavu. První část se má dočkat oprav letos, i když původně se počítalo už s loňským rokem. (březen 2023) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Silnice z Ostrovačic do Veverské Bítýšky na Brněnsku je plná děr a záplat, s...
Plán jihomoravských silničářů na letošní opravy tras druhých a třetích tříd
Silnice z Ostrovačic do Veverské Bítýšky na Brněnsku je plná děr a záplat, s...
Hlavní silnice spojující Rosice na Brněnsku s Velkou Bíteší na Vysočině je v...
23 fotografií

Po silnicích plných nerovností budou řidiči jezdit déle v Loděnici a u Zakřan na Brněnsku, v Mutěnicích na Hodonínsku, mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem na Blanensku a mezi Velkými Němčicemi a Křepicemi na Břeclavsku. V případě Loděnice a Mutěnic se jedná o průtah obcí, v první z nich povrch tvoří takzvané kočičí hlavy. U staveb, které to vyžadují, mají už silničáři stavební povolení.

„Oprava silnice se u nás plánuje už asi 15 let. Pořád se odkládala, pak se spoustu let chystala,“ podotýká starosta Loděnice Radek Galáš (nez.). Silničáři museli odložit druhou etapu oprav v obci za 40 milionů, první fáze je už hotová z letoška. Galáš doufá, že příští rok na práce skutečně dojde. „Máme příslib, že je tato oprava ve skupině staveb odložených na příští rok ta prioritní,“ dodává.

Hlavní silnice spojující Rosice na Brněnsku s Velkou Bíteší na Vysočině je v zoufalém stavu. První část se má dočkat oprav letos, i když původně se počítalo už s loňským rokem. (březen 2023)
Silnice z Ostrovačic do Veverské Bítýšky na Brněnsku je plná děr a záplat, s opravou se stále nepočítá. (únor 2024)
Plán jihomoravských silničářů na letošní opravy tras druhých a třetích tříd
Silnice z Ostrovačic do Veverské Bítýšky na Brněnsku je plná děr a záplat, s opravou se stále nepočítá. (únor 2024)
23 fotografií

Podobně mluví i starosta Mutěnic Jiří Zálešák (nez.). Loni silničáři opravili vozovku z této obce směrem na sever do sousedních Hovoran, letos se zaměřili na opačnou stranu do Hodonína, kde práce dodělají v prosinci.

„Průtah naší obcí zbývá jako poslední k tomu, aby cesta z Hodonína do Brna přes nás byla kompletně opravená,“ poznamenává Zálešák. Silničáři předpokládají náklady na opravu přímo v Mutěnicích ve výši 36 milionů. Obec ji nedočkavě vyhlíží i kvůli tomu, že na ni má navázané vlastní projekty – opraví chodníky, přidá přechody, posune autobusové zastávky.

Opravy rozbitých silnic jsou v ohrožení, chybí stovky milionů od státu

Mezi tři nejdražší opravy silnic nuceně přesunuté na příští rok patří také úsek mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem. Jedná se o první etapu za 37 milionů. Nepůjde o rekonstrukci komunikace v celé délce, ale pouze v některých částech mimo obce na trase, například Malou Roudku.

„Když už práce přesouvají, bylo by vhodné přidat i opravy v intravilánu, kde je to ještě horší než v extravilánu,“ říká starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová (nez.).

„Opravdu velmi citlivé téma“

Silničáři nechtěli několik týdnů konkrétní seznam odložených staveb zveřejnit. Upřesnili je až poté, co o odsunu prací informovali vedení obcí.

„Nechtěli jsme, aby se informaci dozvěděli nejdříve z médií a pak teprve od nás. Pro některé obce je to opravdu velmi citlivé téma. Pro nás je to špatná pozice, protože se tu bavíme o desítkách milionů korun,“ zdůvodňuje mluvčí silničářů Monika Švehlová.

Na látání děr nestačí ani miliardy, kilometrů rozbitých silnic neubývá

Na opravy jihomoravských silnic druhých a třetích tříd šlo letos v souhrnu téměř 2,4 miliardy korun. Z kasy hejtmanství putovalo 2,1 miliardy, od Evropské unie 100 milionů. Stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) poslal 151 milionů.

Vedení kraje přitom doufalo, že dostane 330 milionů. Inkasovaná nižší částka vycházela z toho, že bude schválena změna v přerozdělování daní krajům, na základě níž by získaly peníze přímo, a ne dál skrze SFDI. K tomu však nedošlo, zároveň stát ani nenavýšil sumu na opravy krajských silnic.

27. února 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

Draci, světelný kočár i výhled na náměstí. Podívejte se na vánoční fotopointy Brna

Světelnou stezkou v brněnské ulici Bašty je možné dojít až na Denisovy sady. Po...

Nejen dárky, chuťové prožitky či slavnostní náladu si odnášejí lidé z brněnských vánočních trhů. Spousta z nich „loví“ také fotky na památku. Kromě těch klasických si letos mohou pořídit také...

Pekárna v brněnském Albertu byla prolezlá hmyzem, inspekce ji zavřela

Státní zemědělská a potravinářské inspekce uzavřela pekárnu v obchodním domě...

Živé i mrtvé hmyzí škůdce objevili pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce při kontrole pekárny, která je součástí prodejny řetězce Albert v brněnských Zábrdovicích. Prostor pro pečení...

Na brněnském letišti hořel hangár. Zásah brzdil sníh, škoda je v desítkách milionů

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár...

V areálu letiště v Brně-Tuřanech dnes ráno hořelo v hale s plochou asi pět tisíc metrů čtverečních. Požár se podařilo lokalizovat a nerozšířil se na další objekty. Podle informací ČTK šlo o hangár,...

Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze

Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od...

Když v tomto týdnu zasahovali kriminalisté na ředitelství Správy železnic, zajímali se podle dostupných informací i o nové nádraží v Brně. A není to jediné mračno, který se nad stavbou za 70 miliard...

28. listopadu 2025  5:48

Zažijte Life! Festival her, tance sportu a zábavy ovládne brněnské výstaviště

Gabriela Soukalová, Annie Camel, Ondřej Sokol, Jan Hanko, Patrik Kincl a Eva...

Sport, tanec, počítačové hry i rodinná zábava na jednom místě. To je festival Life!, který od pátku do neděle zaplní brněnské výstaviště a ve čtyřech pavilonech nabídne program pro všechny věkové...

27. listopadu 2025  16:15

Šilhání i tupozrakost moravských dětí bude řešit nová oční klinika ve Vyškově

Nová oční klinika ve Vyškově je největším lékařským centrem pro dětské pacienty...

Operace šedého i zeleného zákalu, estetické zákroky i všeobecná oční ambulance na jednom místě. Hlavně ale soustředění péče na dětské pacienty. To do Vyškova přinesla nová oční klinika Gemini, která...

27. listopadu 2025  14:50

Fanoušci chtějí stadion za Lužánkami protlačit politicky. Chystají se do voleb

Na jednání brněnského zastupitelstva dorazili fanoušci fotbalové Zbrojovky...

Výběrové řízení, které brněnský magistrát zahajuje kvůli zrychlení výstavby vytouženého fotbalového stadionu za Lužánkami, může být podle fanoušků jen zástěrkou pro pozdržení či úplné zastavení...

27. listopadu 2025  14:13

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

27. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  13:20

Kontrola dala opozici za pravdu. Opravy městských bytů v Brně byly předražené

Starostka brněnských Černovic a nyní už bývalá poslankyně STAN Petra Quittová.

Nezveřejněné nebo neexistující objednávky a smlouvy či práce prováděné bez patřičného živnostenského oprávnění. Interní kontrola na bytovém odboru brněnské městské části Brno-Černovice potvrdila...

27. listopadu 2025  13:08

Vychvaloval Putina a žádal denacifikaci Ukrajiny, rozsudek označil za blábol

Ruský tank pálí na ukrajinské pozice. Záběr ruského ministerstva obrany (12....

Krajský soud v Brně dnes po odvolání potvrdil devítiměsíční podmíněný trest Lubomíru Boušemu, který na sociální síti zveřejnil několik desítek příspěvků, ve kterých vychvaloval činy ruského...

27. listopadu 2025  12:23

Přestavba starých Albertů v Brně naráží na odpor, jeden plán už se zastavil

Prostranství kolem prodejny Albert v brněnské Líšni, kde se často scházejí lidí...

Poslední roky života měla mít před sebou stará budova s prodejnou Albert v Novolíšeňské ulici v brněnské Líšni. Plán developerské firmy Crestyl vypadal jasně: přízemní objekt zbourat a na jeho místě...

27. listopadu 2025

Zemina zasypala dva dělníky, skončili v nemocnici s podezřením na vážná zranění

Sníh od rána komplikuje dopravu na většině území Česka. Na snímku Jablonec nad...

Dva dělníci byli dnes odpoledne na staveništi v Podolí u Brna zasypáni zeminou ve výkopu. Záchranáři je po vyproštění a prvotním ošetření převezli do nemocnice s podezřením na vážná zranění, uvedla...

26. listopadu 2025  19:30

Spalovna v Brně získá nový kotel za 5,4 miliardy. Nižší cena přitom politikům vadila

Pracovníci městské společnosti Sako Brno vyčistili spalovací komoru odstaveného...

Městská spalovna SAKO Brno po řadě odkladů uzavřela smlouvu na dodávku třetího kotle a celé linky na energetické využití odpadu. Ostře sledovaný tendr byl před dvěma roky i tématem zastupitelů, kteří...

26. listopadu 2025  16:28

Obrana před Švédy i vila Tugendhat. Na zdech Špilberku běží historie Brna

Videomapping promítaný na dvou zdech hradu Špilberk přibližuje historii Brna.

První písemná zmínka o Brně, získání statusu královského města, vybudování hradu Špilberk, obrana před švédským vojskem, postavení vily Tugendhat či pořádání MotoGP. Patnáct zásadních a zajímavých...

26. listopadu 2025  14:51

Další volby na dohled, strany v Brně už se houfují. Otazník je u primátorky i ANO

Brněnská primátorka Markéta Vaňková u Městského soudu v Brně, který pokračoval...

Sotva jedny volby skončily, už politické strany musí řešit ty další, komunální, které se konají příští rok na podzim. Jestli brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) půjde do své druhé obhajoby,...

26. listopadu 2025  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.