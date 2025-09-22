Opravy bytů jsou předražené, tvrdí opozice v brněnské části vedené poslankyní STAN

Marek Osouch
  13:43
Opozičnímu sdružení se nelíbí, jakým způsobem městská část Brno-Černovice zadává zakázky na opravy bytů. Podle zástupce uskupení a bývalého starosty této čtvrti Ladislava Kotíka jsou účelově dělené, navíc předražené. Chystá proto trestní oznámení. Jeho nástupkyně v čele radnice Petra Quittová, která je zároveň poslankyní hnutí STAN, pochybení odmítá.

Na nedostatky v hospodaření černovické radnice při rekonstrukcích bytů podle Ladislava Kotíka upozornil už audit, který byl součástí účetní závěrky, již schvalovali v červnu zastupitelé.

Poslankyni STAN hrozí vyšetřování za opravy bytů v části Brna
Kandidátka na post brněnské primátorky za stranu Věci veřejné - Petra Quittová
Po třiceti dnech od voleb se sešla nově složená Sněmovna kvůli tomu, aby zvolení poslanci složili slib. Petra Quittová je česká politička, od října 2021 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, od května 2021 starostka městské části Brno-Černovice. Je členkou hnutí STAN(8. listopadu 2021)
S kolegy z opozičního sdružení Společně pro Černovice si postupně vyžádal další a další podklady a dnes jsou přesvědčeni o tom, že radnice platila za některé opravy zbytečně moc.

Poukazují na to, že za kotel s tržní cenou 30 tisíc korun zaplatila radnice bezmála 47 tisíc. Radiátor za 2 600 korun vyšel městskou pokladnu na více než dvojnásobek, a dokonce téměř třikrát víc stály sprchové dveře proti těm stejné značky, které si dohledali na e-shopu. „A to jde přitom o ceny pro spotřebitele, živnostníci by je měli určitě ještě nižší,“ poznamenal Kotík.

Podle svých slov chápe, že jde jen o pár desítek tisíc korun. Když se to však nasčítá, může jít podle něj o nadbytečné výdaje v řádu stovek tisíc nebo přímo milionů.

Zastupitelka brněnských Černovic získala byt určený matkám s dětmi v nouzi

Starostka a zároveň poslankyně STAN Petra Quittová, která letos znovu kandiduje ve sněmovních volbách, se hájí tím, že co je levné, nemusí být nejlepší. „My jedeme na kvalitu a s určitými dodavateli máme dobré zkušenosti. Naopak ve chvíli, kdy jsme je soutěžili, byla kvalita velmi nízká a museli jsme to pak vlastními silami opravovat,“ prohlásila.

Kotík naproti tomu tvrdí, že práce jsou i v současnosti špatně provedené a opravy se nedostatečně kontrolují. Navíc poukázal na fakt, že se zakázky účelově dělí, aby nebyly objednávky dohledatelné v registru smluv, kde musí být zveřejněná každá nad 50 tisíc korun. „U jednoho z dodavatelů je 85 procent faktur v intervalu 45 až 50 tisíc korun,“ upozornil. Účelovost podle něj vychází z toho, že jde o zakázky třeba pro jeden dům.

Chceme oponentní posudek, řekla starostka

Quittová toto dělení při vyjádření pro iDNES.cz nedokázala vysvětlit, podle ní jde o provozní záležitosti, které ona sama nedohlédne. „Neříkám, že jsme ve všem stoprocentní,“ uvedla s tím, že už nějaká opatření na radnici v reakci na zjištění auditu zavedli.

Zároveň podotkla, že k auditu si na radnici chtějí nechat vytvořit oponentní posouzení. V současnosti se tam navíc koná hloubková kontrola z brněnského magistrátu. „Vše je tak v řešení,“ řekla Quittová.

Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy

Kotíkovo sdružení se sedmi zastupiteli, což je nejvíc ze všech tamních uskupení, ale nechce čekat a na starostku, místostarostu Davida Rampulu (KDU-ČSL), který má správu bytů na starosti, a vedoucího bytového odboru Radomíra Křemečka podá trestní oznámení.

Starostka to vnímá jako cílený útok před volbami na ni a hnutí STAN. Kotík namítá, že to nemá zapotřebí, protože on sám ani nikdo z jeho kolegů nekandiduje, ani není členem jiné konkurenční strany na celostátní úrovni. „Vše se poskládalo až v tuto chvíli, takže jsme nuceni konat až nyní,“ oznámil.

