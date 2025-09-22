Na nedostatky v hospodaření černovické radnice při rekonstrukcích bytů podle Ladislava Kotíka upozornil už audit, který byl součástí účetní závěrky, již schvalovali v červnu zastupitelé.
S kolegy z opozičního sdružení Společně pro Černovice si postupně vyžádal další a další podklady a dnes jsou přesvědčeni o tom, že radnice platila za některé opravy zbytečně moc.
Poukazují na to, že za kotel s tržní cenou 30 tisíc korun zaplatila radnice bezmála 47 tisíc. Radiátor za 2 600 korun vyšel městskou pokladnu na více než dvojnásobek, a dokonce téměř třikrát víc stály sprchové dveře proti těm stejné značky, které si dohledali na e-shopu. „A to jde přitom o ceny pro spotřebitele, živnostníci by je měli určitě ještě nižší,“ poznamenal Kotík.
Podle svých slov chápe, že jde jen o pár desítek tisíc korun. Když se to však nasčítá, může jít podle něj o nadbytečné výdaje v řádu stovek tisíc nebo přímo milionů.
Starostka a zároveň poslankyně STAN Petra Quittová, která letos znovu kandiduje ve sněmovních volbách, se hájí tím, že co je levné, nemusí být nejlepší. „My jedeme na kvalitu a s určitými dodavateli máme dobré zkušenosti. Naopak ve chvíli, kdy jsme je soutěžili, byla kvalita velmi nízká a museli jsme to pak vlastními silami opravovat,“ prohlásila.
Kotík naproti tomu tvrdí, že práce jsou i v současnosti špatně provedené a opravy se nedostatečně kontrolují. Navíc poukázal na fakt, že se zakázky účelově dělí, aby nebyly objednávky dohledatelné v registru smluv, kde musí být zveřejněná každá nad 50 tisíc korun. „U jednoho z dodavatelů je 85 procent faktur v intervalu 45 až 50 tisíc korun,“ upozornil. Účelovost podle něj vychází z toho, že jde o zakázky třeba pro jeden dům.
Chceme oponentní posudek, řekla starostka
Quittová toto dělení při vyjádření pro iDNES.cz nedokázala vysvětlit, podle ní jde o provozní záležitosti, které ona sama nedohlédne. „Neříkám, že jsme ve všem stoprocentní,“ uvedla s tím, že už nějaká opatření na radnici v reakci na zjištění auditu zavedli.
Zároveň podotkla, že k auditu si na radnici chtějí nechat vytvořit oponentní posouzení. V současnosti se tam navíc koná hloubková kontrola z brněnského magistrátu. „Vše je tak v řešení,“ řekla Quittová.
Kotíkovo sdružení se sedmi zastupiteli, což je nejvíc ze všech tamních uskupení, ale nechce čekat a na starostku, místostarostu Davida Rampulu (KDU-ČSL), který má správu bytů na starosti, a vedoucího bytového odboru Radomíra Křemečka podá trestní oznámení.
Starostka to vnímá jako cílený útok před volbami na ni a hnutí STAN. Kotík namítá, že to nemá zapotřebí, protože on sám ani nikdo z jeho kolegů nekandiduje, ani není členem jiné konkurenční strany na celostátní úrovni. „Vše se poskládalo až v tuto chvíli, takže jsme nuceni konat až nyní,“ oznámil.