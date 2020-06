Rozebrat a vyzdít. Oprava zámecké věže v Břeclavi se prodraží

Nejprve rekonstrukci zkomplikoval fakt, že se do výběrového řízení na specifickou zakázku nikdo nepřihlásil, a město jej tak muselo vypsat znovu. Když v březnu konečně práce začaly, přišla další rána. Věž je v tak špatném stavu, že plánovaných pět a půl milionu korun na opravu zdí a omítek zřejmě zdaleka nebude stačit.

„Po zpřístupnění koruny věže jsme zjistili, že degradace zdiva spodních částí všech věžic (prvky zesilující nároží či zdi – pozn. red.) lemujících po obvodu korunu jižní věže je tak zásadní, že nelze přistoupit pouze k původně uvažované lokální výměně cihel, ale je třeba celou konstrukci rozebrat a opětovně vyzdít,“ vysvětlila mluvčí břeclavské radnice Jana Pelcová.

Původní projektová dokumentace přitom počítala s novým vyzděním pouze jedné z původních osmi věžic, která se zřítila v průběhu druhé poloviny 20. století.



„U ostatních měla být provedena lokální výměna poškozeného zdiva, základní statické zajištění, nové omítky a střešní krytina,“ poznamenala mluvčí.

Nakolik se oprava věže břeclavské dominanty prodraží, ještě není jasné. Výši nákladů zatím projektanti vyčíslují.

Rekonstrukce má být hotová v listopadu, další části zámku by mohly přijít na řadu v dalších letech. Projekt na jeho opravu má město zpracovaný už přes deset let, podle něj by však náklady přesáhly 200 milionů korun.

Proto Břeclav rekonstrukci rozdělila do několika etap a na jednotlivé práce se pokouší získávat dotace. Žádost letos podává do Norských fondů i na ministerstvo pro místní rozvoj.