„Oprava středního rozsahu, jakou nyní provádíme, v Pisáreckém tunelu dosud neproběhla. Jde o první takto komplexní obnovu technologického vybavení. V minulosti se prováděly pouze dílčí opravy a výměny jednotlivých technologií,“ říká ředitel dopravní divize technologické firmy Eltodo Petr Kovář v rozhovoru pro iDNES.cz.
Určitě jste zaznamenal kolaps brněnské dopravy v důsledku uzavření Pisáreckého tunelu. Ředitelství silnic a dálnic minimálně ještě loni počítalo s uzavřením tunelů na 60 dnů, vy jste nabídli nejkratší dobu oprav se čtyřicetidenní kompletní uzavírkou. Dá se uzavírka ještě zkrátit vzhledem k nastalé situaci? Nebo jste na maximu?
Už při přípravě nabídky jsme hledali způsob, jak dobu úplné uzavírky zkrátit na nezbytné minimum. Navrhli jsme proto maximální dobu 40 dnů, což bylo o několik dnů méně než u konkurenčních nabídek. Je ale potřeba si uvědomit, že jde o rozsáhlou modernizaci tunelu po přibližně 30 letech provozu. Teprve při postupném odkrývání jednotlivých konstrukcí a technologických částí se může ukázat jejich skutečný stav a mohou se objevit komplikace, které nebylo možné předem předvídat. I proto je důležité zachovat technologické postupy a nepodcenit žádnou fázi prací. Na stavbě pracuje přibližně 100 lidí v nepřetržitém režimu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Děláme maximum pro to, abychom práce dokončili co nejdříve, ale bezpečnost a kvalita opravy, která má sloužit další desítky let, musí zůstat prioritou.
Proč nejde Pisárecký tunel opravovat po polovinách, případně do nich pustit alespoň vozy MHD nebo sanitky?
Z technologického ani stavebního hlediska není uzpůsoben k tomu, aby během modernizace zůstal jeden z tubusů v provozu. Řídicí a bezpečnostní systémy i napájení jsou koncipovány jako jeden funkční celek pro oba tubusy. Současně stavební uspořádání a technologická infrastruktura neumožňují bezpečné vedení obousměrného provozu pouze jedním tubusem. Omezení se proto týká i vozidel MHD a složek integrovaného záchranného systému. Úplná uzavírka je nezbytná nejen pro samotné provedení modernizačních prací, ale především pro zajištění bezpečnosti provozu i pracovníků v tunelu.
Po provedené opravě už půjde příští uzavírku rozdělit tak, aby provoz fungoval po polovinách?
Technologicky to bude zajištěné. Záleží potom, co se bude dělat v tunelu za opravy, což je také důležité zmínit. Ale pokud půjde o údržbu nebo jednoduchou opravu, půjde využít jeden tubus. Bude záležet na rozsahu oprav.
Jak dlouho obnovené technologie vydrží?
Předpokládaná životnost modernizovaných technologií je přibližně 15 až 20 let. Při pravidelné odborné údržbě, servisních kontrolách a průběžné péči o jednotlivé systémy mohou spolehlivě sloužit po celé toto období. Zásadní je především dlouhodobé zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu.
Kdo je Petr Kovář
Proč se opravuje i tunel Hlinky, který byl zprovozněn až devět let po Pisáreckém tunelu?
Oba tunely mají společný řídicí systém. Přestože byl tunel Hlinky uveden do provozu později než Pisárecký tunel, při plánování modernizace je potřeba zohlednit nejen stáří samotné stavby, ale především technický stav a životnost jednotlivých technologií, které jsou propojené s Pisáreckým tunelem. Tunely jsou důležitou součástí brněnského dopravního systému a jejich technologické vybavení musí odpovídat současným požadavkům na bezpečnost a spolehlivost provozu. Součástí modernizace je také úprava technologických systémů tak, aby oba tunely mohly fungovat nezávisle na sobě při jednoduchých opravách a údržbě. Společná modernizace proto dává smysl i z hlediska dlouhodobého provozu, údržby a správy obou tunelů. ŘSD jako investor tak zřejmě přistoupilo k řešení, které zohledňuje nejen současné potřeby, ale i spolehlivé fungování obou tunelů v dalších letech. A také jde určitě o ekonomickou výhodnost oprav.
Do budoucna půjde opravit každý tunel zvlášť?
Pokud půjde o jednoduché opravy a údržbu, tak určitě. Bude vždy záležet na rozsahu.
Zdůrazňujete, že se jedná o opravu středního rozsahu, nikoliv rekonstrukci ani modernizaci. Co to znamená?
Oprava středního rozsahu neznamená pouze výměnu původních zařízení za nová. Jde o mnohem komplexnější proces, který zahrnuje důkladnou přípravu, projektování jednotlivých částí, výměnu kabeláže i obnovu technologií, které jsou pro bezpečný a spolehlivý provoz tunelů nezbytné. Zásadní je především vzájemné propojení všech technologií a jejich správná komunikace s centrálním řídicím systémem. Právě jeho kompletní přeprogramování představuje jednu z nejnáročnějších částí celé opravy.
Řidiči po dokončení prací uvidí především nová zařízení a dopravní značení. Podstatná část naší práce se ale odehrává v místech, která běžně nevidí – za stěnami tunelů, v kabelových trasách a technologickém zázemí. Naším cílem je zajistit, aby obnovené technologie spolehlivě sloužily co nejdéle. Před opětovným uvedením tunelů do provozu proto musí celý systém projít důkladnými funkčními a bezpečnostními zkouškami. Teprve jejich úspěšné dokončení umožní bezpečné obnovení provozu.
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Technologie v tunelu jsou už daleko za hranicí své životnosti. Jak se to v poslední době projevovalo v praxi?
Nejviditelnějším příkladem je osvětlení tunelu, které řidiči vnímají při každém průjezdu. S postupujícím stářím svítidel rostla potřeba servisních zásahů a s tím samozřejmě i náklady na jejich údržbu. Podobně tomu bylo u dopravního značení. Původní značky už postupně ztrácely svou svítivost a čitelnost, což je v prostředí tunelu, kde musí řidič během krátkého okamžiku správně vyhodnotit dopravní informace, mimořádně důležité. Další oblastí jsou bezpečnostní a řídicí technologie. Ty sice nadále plnily svou funkci, ale jejich technické možnosti už neodpovídaly současným standardům a možnostem moderních systémů.
Nejde tedy jen o stáří jednotlivých zařízení. Podstatné je zajistit dlouhodobou spolehlivost celého technologického systému, snížit nároky na jeho údržbu a především zachovat vysokou úroveň bezpečnosti provozu. Právě to je hlavním smyslem probíhající obnovy.
Oprava tunelů vyjde ŘSD na čtvrt miliardy korun, což je vysoká částka i vzhledem k tomu, že stavební práce tvoří jen menší část. Co stojí tolik peněz?
Je potřeba si uvědomit, že nejde o běžnou stavební opravu, ale především o rozsáhlou obnovu technologického vybavení obou tunelů. Jak jsem už zmínil, největší část prací se přitom odehrává v místech, která řidiči při průjezdu vůbec nevidí. Zásadní položkou je řídicí systém, který představuje pomyslné srdce celého tunelového komplexu. Na něj navazují další technologie, od dopravního značení přes osvětlení včetně vodicího až po bezpečnostní a komunikační systémy, například SOS hlásky. Součástí je také výměna desítek kilometrů datových a napájecích kabelů, které všechny tyto technologie propojují. Vedle technologické části provádíme i stavební úpravy, zejména sanaci a obnovu nátěrů na téměř osmi tisících metrech čtverečních tunelových stěn.
Celková cena tak neodráží pouze množství nového vybavení, ale také náročnost jeho instalace, vzájemného propojení, naprogramování a následného odzkoušení. Výsledkem musí být jeden plně funkční a bezpečný celek, nikoliv jen soubor nově instalovaných zařízení.
Jaké technologie, které řidiči při průjezdu tunelem nepostřehnou, jsou pro provoz nejdůležitější?
Zásadní je především centrální řídicí systém, který představuje pomyslný mozek celého tunelu. Propojuje jednotlivé technologie, vyhodnocuje informace o jejich provozu a zajišťuje jejich vzájemnou koordinaci. Bez něj by tunel nemohl bezpečně fungovat jako jeden celek. Každá technologie má přitom svou nezastupitelnou úlohu. Ať už jde o osvětlení, dopravní značení, bezpečnostní systémy nebo komunikační zařízení, všechny musí spolehlivě spolupracovat. Řidiči většinu těchto procesů vůbec nevnímají, ale právě jejich správné fungování je zásadní pro bezpečný a plynulý průjezd tunelem.
Proč je na technologie kladen tak velký důraz? Jde především o nutnost zajistit bezpečný a spolehlivý provoz?
Přesně tak. Tunely jsou součástí kritické dopravní infrastruktury, a proto je na prvním místě bezpečnost a spolehlivost provozu. Tomu musí odpovídat i veškeré technologické vybavení.
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Co bude na opravě nejnáročnější?
Nejnáročnější bude koordinace všech prací v přesně vymezeném čase 40 dnů. Jednotlivé činnosti na sebe navazují a je potřeba je naplánovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám, které by mohly ovlivnit termín dokončení nebo celkové náklady. Určitou výzvou je také skutečnost, že při postupném odkrývání konstrukcí a technologických částí tunelů se mohou objevit okolnosti, které nebylo možné předem zjistit. Na takové situace musíme být připraveni pružně reagovat, abychom jejich případný dopad na harmonogram i cenu minimalizovali.
Hrozí, že by v takovém případě mohla uzavírka trvat déle než 40 dnů?
Jedeme podle plánu, tedy dodržet 40 dnů. To je naše priorita. Pokud se objeví něco nepředvídatelného, budeme to okamžitě řešit se zadavatelem a zástupci města. Uděláme takové kroky, které budou mít co nejmenší dopady na to, abychom uzavírku museli prodlužovat. Může se to ale stát.
Jste v napětí, v jakém stavu budou po téměř 30 letech původní rozvody a konstrukce poté, co je odkryjete? Jedna věc je předpokládaný stav podle projektové dokumentace, druhou reálná situace...
Každá stavba je svým způsobem živý organismus a při odkrývání jednotlivých konstrukcí a technologických částí se mohou objevit skutečnosti, které projektová dokumentace nemohla předem zachytit. Určitá míra nejistoty je proto přirozená. Jsme ale připraveni na případné komplikace pružně reagovat a hledat účinná řešení. Naší prioritou je odvést práci v maximální kvalitě, dodržet stanovený harmonogram a umožnit co nejrychlejší obnovení bezpečného provozu v obou tunelech.
Vyměníte mimo jiné zašlé osvětlení. Jak je zajištěno, aby pořád nějaká světla v tunelu svítila, i kdyby došlo k výpadku?
Tohle všechno řeší řídicí systém. Myslí se na to. Při výpadku či poruše je zajištěno náhradní, bezpečné řešení spočívající ve využití záložních, nouzových světel, která dokážou tunel přisvítit na běžnou viditelnost.
Totéž se děje i při blackoutu?
Ano. Pokud se bavíme o tom, že by z nějakého důvodu vypadly systémy i napájení kvůli blackoutu, máme záložní zdroj, který je schopen technologie podržet, než naběhnou nouzové a kritické bezpečnostní systémy, abychom pak mohli zajistit odbavení tunelu a uzavřít ho. Nikdo neví, jak dlouho může blackout trvat, záložní zdroj není navržen, aby tunel držel několik dnů nebo týdnů, ale aby zabezpečil aktuální provoz v tunelu a mohly se aktivovat všechny bezpečnostní prvky.
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Může technologie tunelu ohrozit kybernetický útok?
Kybernetická bezpečnost je nedílnou součástí ochrany tunelových technologií a věnujeme jí náležitou pozornost. Z bezpečnostních důvodů však nemůžeme komentovat konkrétní opatření ani způsob zabezpečení jednotlivých systémů.
Co nově obnovené technologie dokážou, když dojde k mimořádné události v tunelu?
Obnovené technologie umožní především rychlejší a efektivnější vyhodnocování bezpečnostních situací. Například už při otevření dvířek SOS hlásky se okamžitě přenese informace do řídicího systému i na dispečink, což dosavadní technologie neumožňovaly. Součástí obnovy jsou také modernější technologie, které bude možné v budoucnu využít například při změnách povolené rychlosti nebo dopravního značení.
Během obnovy umístíte do tunelů novou generaci LED portálového a tunelového značení. Co umí nového?
Nová generace LED zobrazovačů umožňuje vzdáleně informovat řidiče o mimořádných situacích a operativně zobrazovat aktuální dopravní informace. Technologie nabízí širší možnosti využití, záleží však na rozhodnutí zadavatele, tedy ŘSD, které funkce budou aktivovány. V současnosti budou značky zobrazovat stanovené dopravní informace, do budoucna je však možné jejich potenciál využít v širším rozsahu.
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Obnovíte i povrch Pisáreckého tunelu? Například na stěnách při vjezdu od Pisárek je vidět značná opotřebovanost.
Ano, stěny tunelu jsou ve velmi špatném stavu a jejich obnova tvoří významnou část stavebních úprav. Provedeme sanaci dilatačních spár po celém obvodu tunelu, tedy na bočních stěnách i stropě. Samotný nový nátěr pak bude proveden od úrovně vozovky přibližně do výšky čtyř a půl metru.
Nově do tunelu umístíte radary na úsekové měření rychlosti. Stačí pak jen dát pokyn, aby začaly reálně dohlížet na řidiče?
Technologii poskytneme a dáme ji tam, ale jak bude využívána, je opět na zadavateli.
Zřejmě už příští rok, i když vzhledem k nastalému dopravnímu kolapsu to není zdaleka jisté, se má dočkat opravy i Královopolský tunel v Brně. Hodláte se ucházet také o tuto zakázku?
Určitě. Servis, údržba a obnova tunelových technologií patří mezi významné oblasti činnosti společnosti Eltodo. Pokud bude veřejná zakázka vypsána, rádi bychom se o ni ucházeli.