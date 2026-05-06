Oprava havarijního mostu by byla příliš levná, spojení tak zajišťuje provizorium

Marek Osouch
  8:34
Most nad železničním koridorem z Brna na Vysočinu je už v takovém stavu, že nad ním museli silničáři nechat postavit speciální provizorní konstrukci. Stavba spojující obce Lelekovice a Česká na Brněnsku byl přitom před dvěma roky těsně před startem oprav. Nabídnutá cena se však tehdy silničářům zdála podezřele nízká, a tak nakonec veřejnou soutěž zrušili.

Ušetřit na stavebních zakázkách je přání každé obce nebo jiné veřejné instituce. Jenže Správě a údržby silnic Jihomoravského kraje se nabídka jedné z firem na opravu mostu přes železniční koridor u Lelekovic na Brněnsku zdála příliš nízká a měla pochybnosti, že bude dodrženo vše, jak zájemce slibuje.

Nejdříve jej správci silnic proto z tendru vyřadili. Když se ho po stížnosti zastal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nakonec celou soutěž předloni zrušili. Vypsání nového tendru však nenásledovalo, přestože most je už roky v havarijním stavu.

Most nad železničním koridorem mezi obcemi Lelekovice a Česká na Brněnsku je už v takovém stavu, že nad ním museli jihomoravští silničáři nechat postavit speciální provizorní konstrukci. (květen 2026)
Už tehdy byl průjezd přes most zúžen, aby na něm mohlo jet vždy jen jeden směr, následovalo omezení tonáže, kdy tak do obce nemohly běžné autobusy, ale jen menší minibusy. Před týdnem přes most vybudovali speciální provizorní konstrukci za 4,5 milionu korun.

Cílem je, aby se stav mostu, pod nímž jezdí řada vlaků, dál nezhoršoval a spojení zůstalo zachované. „Pochopitelně zde platí omezení. Rychlost přes provizorní most je snížená na 20 kilometrů za hodinu a dopravu řídí chytrý semafor,“ sdělila mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová s tím, že toto provizorium most nijak nezatíží. Po položené konstrukci už mohou znovu přejíždět i běžné autobusy.

Hlavní otázkou ale je, kdy havarijní most silničáři nechají opravit nebo nahradit zcela novým, aby se nakonec stárnutím a dalšími vlivy úplně nezhroutil. Loni na podzim hovořila Švehlová jen obecně o přípravě nové veřejné soutěže, dnes však mluví ještě neurčitěji. „Aktuálně jednáme se Správou železnic. Jakmile budeme znát výsledek, pak můžeme hovořit o dalších krocích,“ uvedla.

Oprava se neustále odsouvá

Práce na mostu totiž logicky chtějí sladit s výlukou na železnici, jinak by kompenzace za vyloučení vlaků a náhradní autobusovou dopravu vyšlo jihomoravské silničáře draho. Původním plánem proto bylo opravit most před dvěma roky, kdy byl kvůli rekonstrukci nádraží v Brně-Králově Poli omezený provoz na koridoru z Brna na Žďár nad Sázavou.

Loni železničáři na dotaz iDNES.cz odpověděli, že se s tříměsíční výlukou jedné koleje kvůli opravě tohoto mostu počítá letos. Sami silničáři však mluví jinak, podle mluvčí v tuto chvíli počítají s pozdějším datem – rokem 2027.

To je totiž i termín, kdy se železničáři chystali znovu vrhnout do prací na této části trati, konkrétně na opravě nádraží v Tišnově a úseku k Brnu, konkrétně do Kuřimi. Náklady na tuto výluku by tak šly primárně za nimi.

Plány se ale mění a opravy trati i stanice se nejspíš posunou až za rok 2030 kvůli souběžným pracím na koridoru přes Českou Třebovou, kudy mohou dotčený úsek dopravci objíždět, jak popsal server Zdopravy.cz.

„Výsledek jednání se Správou železnic nemůžu předjímat. Jakmile budou jasné závěry, ráda je zveřejním,“ dodala mluvčí silničářů.

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Stovky bytů i supermarket. Komplex za miliardy oživí zašlou čtvrť i nábřeží

Od loňského léta dělníci staví první část bytového komplexu Urban Park v...

Na Svitavském nábřeží v brněnských Husovicích vzniká první etapa obytného komplexu Urban Park. Na místě někdejšího průmyslového areálu vedle husovické vozovny nabídne 236 bytů a pět obchodních...

Tragický příběh Monyové míří na obrazovky. Synové řekli, proč souhlasili se zfilmováním

Tereza Ramba coby představitelka zavražděné spisovatelky Simony Monyové po...

Příběh jako vystřižený z románu. Nebo ze seriálu. Spisovatelka píše knihy o domácím násilí. Samozřejmě se jedná jen o její představivost. Nic, co by se byť jen podobalo jejímu životu, čtenáři na...

Komerční využití bývalé pošty v Brně? Majitel má utrum, narazil také u soudu

V prostoru před bývalou nádražní poštou počmáranou vandaly dnes kolemjdoucí...

Další vrásky přidělala budova bývalé pošty u hlavního brněnského nádraží jejímu majiteli, společnosti Recollect spadající pod Trinity Bank českého miliardáře Radomíra Lapčíka. Krajský soud v Brně...

První stromová kaple v Česku má deset let. Plnou podobu uvidí až další generace

Stromová Kaple vnitřního ticha zasazená v dubnu 2016 nad Novou Lhotou v Bílých...

Zatímco řada kaplí rozesetých po krajině postupně chátrá, tato naopak roste do krásy. Není totiž tvořená cihlami, ale stromy. Kaple vnitřního ticha obklopená působivou scenérií Bílých Karpat vznikla...

