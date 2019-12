Hrboly, díry, kanály na kopci. Lidé ve Znojmě si fotí zfušované chodníky

Příkladem je nedávno revitalizované náměstí Armády. Na prostranství sice vzniklo dětské hřiště a je tam nová zeleň, ale terénní úpravy se nepovedly. Pouhým okem je třeba vidět křivá dlažba.

Předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě Otto Bouda vzal vodováhu a metr, aby to potvrdil čísly. „Každý schod má jinou výšku, kanály jsou na kopci, voda stéká k budově a stojí tam. Dlažba je hrbolatá a spáry nedrží. Je to zfušované až hanba,“ zlobí se.

Mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková říká, že u nově budovaných chodníků, jako na náměstí Armády, se nedostatky řeší hned, při reklamačním řízení.

„Zrovna tady je bohužel v jednom místě problém s výškami, a to jak stávající vpusti, tak i okolních objektů. Samozřejmě to řešíme,“ uvedla. Na nedostatcích se tady podle ní už pracovalo. „Pokud se ukáže jako potřebné řešit další, budeme je taktéž řešit,“ dodává.

Jak se ale redakce MF DNES přesvědčila na místě, například dlažba se vlní pořád.

Zastupitelka Olga Štefaniková už na kontrolní výbor, ve kterém zasedá, podala písemný podnět ke kontrole náměstí.

„Schválili jsme, že se zkontrolují i ostatní investiční akce, je to na programu po Novém roce. Chtěla bych být ve skupině, která to bude fyzicky kontrolovat. A půjde o všechny investice v posledních dvou letech. Podíváme se, jak byly předány a jak byly řešeny reklamace,“ říká.

Nejde totiž zdaleka o jedinou nedotaženou rekonstrukci. Lidé ohyzdné chodníky z okolí posílají třeba na facebookovou stránku Znojmo ne-chutná, kde se diskutuje o dění ve městě. Správce stránky, který chce zůstat v anonymitě, má o příspěvcích přehled.

Co se letos ve Znojmě opravovalo rekonstrukce ulic Bala a Na Vyhlídce (8,6 mil.)

rekonstrukce komunikací ulic Otokara Březiny (7,2 mil.) a ulice U Rybníka (4,8 mil.)

oprava ulice Legionářská , silnice + chodník na jedné straně (7,1 mil.) ulice Hradní v areálu pivovaru (13,7 mil.)

opravy ostatních komunikací (8 mil.) – například cesta na Kraví horu nebo v lokalitě Cínové hory, vyasfaltování prostoru pro otáčení aut v ulici Gránická. Z těchto peněz se provádí i běžná údržba, například výtluky.

další opravy se dějí v rámci projektu participativního rozpočtu, například nové chodníky na náměstí Armády

Všechny jsou podle něj z letoška. „U chodníků je problém v jejich návaznosti na další část komunikace, na zelené pásy a parkovací plochy. Chodníky mimo centrum se často opravují narychlo, nekoncepčně, prostě se vymění stará dlažba za novou, ale účelovost chybí a vznikají různé bizarnosti,“ popisuje.

Největší znojemské investice v tomto čtvrtletí putovaly právě do městských komunikací, bylo to 36,4 milionu korun. Celkem letos do jejich oprav a investic nateklo přes 49 milionů.

Problém ale není jen s letošními opravami. Bouda poukazuje i na Palackého ulici, kde dokončili chodník loni těsně před volbami. Taky má hrboly. Nebezpečné to je ve tmě nebo při náledí. „Opravdu mě štve, když šlápnu na kachli a ona mě ocákne,“ kritizuje Bouda, podle kterého jde o systémovou chybu a nefunguje stavební dozor.

„Když to zvládnu zkontrolovat já, tak může i on. A to se bavíme jen o povrchu. Možná kdyby se začaly kontrolovat konstrukční vrstvy, tak bychom zjistili, že je dlažba jen tak položená,“ naráží na jednu z nejčastějších výtek – patrnou „vykvedlanost“ dlažby.

Žena si na zalátaném chodníku zranila nohu

Pastrňáková říká, že podněty kvůli vadám na komunikacích se na radnici dostávají běžně. „Za což jsme rádi. Opravu zajistíme hned, jakmile jsou volné kapacity,“ tvrdí.

Jenže právě nekvalitní opravy kritizují další lidé. Upozorňují třeba na Aninskou ulici. Ta se zatím nerekonstruovala, ale část chodníku město zalátalo po tom, co si tam na začátku listopadu jedna žena zranila nohu.

„Odtrhali kusy dlažby, takže jsou tam větší díry než předtím. Další části čouhají ven. Zasypali to štěrkem a pískem. Takže když se to zamete nebo přijde přívalový déšť, je to pryč,“ popisuje opravy paní Marie, která svoje příjmení zveřejnit nechce, ale redakce je zná.

Žena teď město žádá o odškodnění, bolestné a ušlý zisk. Má totiž po pádu těžký výron a podezření na potrhané vazy.

Už před třemi lety zněla kritika na rekonstrukci stadionu v parku za 100 milionů. Konkrétně na její kvapnost, nedbalost a příliš vysokou cenu. Kontrolním výborem doporučeného soudního znalce radní odmítli.

I tehdy vedení města tvrdilo, že se chyby odstraňují a reklamace je běžná. Opozice podala trestní oznámení, policie ale pochybení nezjistila.