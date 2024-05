Opilý vandal demoloval auta, do jednoho z nich zapíchl dopravní značku

„Tísňovou linku kontaktoval oznamovatel s tím, že ho vzbudil hluk a z okna vidí, že se v ulici Fryčajově pohybuje zjevně opilý muž a demoluje zaparkovaná vozidla,“ informovala policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Hlídka vandala dostihla na konečné tramvaje v brněnských Obřanech. Výtržník nadýchal 1,29 promile.

Co ho vedlo k demolování aut a proč si vybral právě ta, do kterých se pustil, říct kvůli opilosti nedokázal. „Možná to policistům přiblíží při podání vysvětlení, k němuž si ho předvolali,“ dodala Cejnková.

Přenosnou dopravní značku našel nedaleko, jejím zapíchnutím do čelního skla vozu způsobil jeho majiteli škodu za 60 tisíc korun. Celková újma na všech autech se vyšplhala na 120 tisíc korun.

Muž se bude zodpovídat z přečinu poškození cizí věci a může mu hrozit i pobyt ve vězení až na jeden rok. Trestní rejstřík má dosud čistý.