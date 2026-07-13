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Opilý rybář mířil na dva chlapce plynovou pistolí. Předtím jim zlomil pruty

Jiří Černý
  11:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: archiv časopisu Kajman

Večerní rybaření u vodní nádrže Letovice se změnilo v dramatický zážitek pro dva školáky. Opilý rybář je obvinil z pytláctví, zlomil jim pruty, mířil na ně plynovou pistolí a při jejich odjezdu vystřelil. Policisté mu naměřili přes tři promile alkoholu. Muži zabavili zbraň a za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování mu hrozí až tři roky vězení.

Dva chlapci si vyrazili na večerní rybaření k vodní nádrži Letovice na Blanensku. Místo klidného zakončení dne ale museli utíkat před opilým mužem, který je obvinil z pytláctví, zlomil jim rybářské pruty a nakonec na ně namířil plynovou pistoli. Když z místa odplouvali na loďce, ozval se výstřel.

Incident se odehrál 7. července krátce před půlnocí, policisté o něm informovali až nyní. Chlapci kvůli dešti a konci povolené doby lovu zamířili ke břehu pod most, kde chtěli přenocovat. Tam je překvapil rozčilený muž v maskáčích, který je začal obviňovat z pytláctví.

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„Chlapci chtěli situaci vysvětlit a ukázat platné povolenky, ale muže v maskáčích nic nezajímalo. Jeho agresivita se stupňovala. Mladíkům zlomil rybářské pruty, ale to ještě nebyl konec. Muž držel v ruce střelnou zbraň, se kterou na ně mířil a k tomu pronesl: Ještě půl slova a bude to,“ popsala mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.

Muž pak hochům přikázal, aby okamžitě odjeli. Jakmile nasedli do loďky a začali se vzdalovat od břehu, uslyšeli výstřel. Ze strachu zhasli čelovky, aby na ně útočník neviděl, a přivolali policii. Operační důstojník s nimi zůstal na telefonu až do příjezdu hlídky.

Policisté zjistili, že agresorem byl devětačtyřicetiletý rybář, který lovil se synem a během večera pil alkohol. Dechová zkouška u něj prokázala více než tři promile. „Devětačtyřicetiletému muži byla odebrána plynová zbraň a bude se zodpovídat z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování,“ doplnila Hrůzová.

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