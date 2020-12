Můj táta je vyšší důstojník než vy dohromady, vyhrožoval opilý řidič

Silně opilého muže si v pondělí večer povšimla mladá slovenská dvojice na čerpací stanici u Mikulova na Břeclavsku, když měl problém se zaplacením útraty.

Jejich podezření se naplnilo, když muž usedl za volant a vyrazil na silnici, po níž kličkoval ze strany na stranu. Dvojice auto chvíli sledovala a natáčela, u čehož zavolala tísňovou policejní linku.

Hlídka dálniční policie šoféra vypátrala v nedaleké obci. Ten však zapíral, že by auto řídil. „Ukažte mi tu kameru, která mě natočila,“ vyzýval hlídku.

A vzápětí začal policistům vyhrožovat. „Má to řešit můj táta? Vyšší důstojník než jste vy dva dohromady? V Olomouci zavřeli čtyři policajty, jestli chcete zavřít i vy, tak klidně,“ vyprávěl.

Nakonec se podrobil dechové zkoušce, která naměřila víc než dvě promile alkoholu, řízení však nadále zapíral. „Vy celou dobu tvrdíte, že sem to řídil já. Já jsem to auto neřídil, takže víte co, já to budu říkat slušně, polibte mi...,“ říkal policistům.

Ti zjistili, že výtečník už má za jízdu v opilosti několik měsíců soudem zakázáno řízení.

„Za trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí mu nyní hrozí až několikaletý pobyt za mřížemi,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.