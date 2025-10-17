Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

Autor:
  13:52
V brněnském provozu zaujal minulý pátek ostatní šoféry zvláštní jízdou v autě, které mělo obě levé pneumatiky proražené. Padesátník za volantem měl kromě nich poničený celý levý přední bok vozu a rozbité čelní sklo na své straně. I přesto zvládl ještě ujet víc než dva kilometry po nové estakádě a přes Husovický tunel až do Merhautovy ulice, kde mu cestu zatarasily hlídky městské policie.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Muž poté na základě výzvy od strážníků sice vypnul motor, ale i ve stojícím autě dál sešlapával plynový pedál. Při vysvětlování tvrdil, že pouze najel na obrubník.

„Dotaz hlídky na pití alkoholu se pokusil zlehčit poznámkou, že si ráno nalil trochu rumu do čaje,“ poznamenal mluvčí strážníků Jakub Ghanem k incidentu z minulého pátku.

Dechová zkouška vzápětí ukázala, že alkoholu muž vypil mnohem víc. „Nadýchal totiž bezmála tři a půl promile alkoholu a kromě dalších účastníků provozu ohrozil i svou třiaosmdesátiletou matku sedící na místě spolujezdce,“ uvedl mluvčí.

Řidič se třemi promile ujel od kolize i sraženého muže. Pil jsem až poté, tvrdil

Druhá hlídka mezitím na nové estakádě našla čerstvě poškozená svodidla. Nejednalo se patrně o jedinou nehodu opilého šoféra, protože proražená kola měl už před nájezdem na most.

Na jeho nebezpečné počínání za volantem upozornil mladý pár. „Řidič jel natolik zvláštně, až měli muž se ženou na okamžik dojem, že možná upadl do bezvědomí. Se svými obavami se proto svěřili na lince 156 a městská policie okamžitě poslala do oblasti nejbližší hlídky,“ upřesnil Ghanem.

Strážníci šoféra předali republikovým policistům kvůli podezření z trestného činu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Přináší zážitky, hájí miliardář sruby v radějovské oboře. Úřady je chtějí zbořit

Nelegálně postavené sruby v radějovské oboře na Hodonínsku by měly jít k zemi. Plyne to z rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, kam se majitel obory a miliardář Leoš Novotný starší obrátil se...

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

Silně opilý šofér se řítil Brnem s proraženými koly. Vezl 83letou matku

V brněnském provozu zaujal minulý pátek ostatní šoféry zvláštní jízdou v autě, které mělo obě levé pneumatiky proražené. Padesátník za volantem měl kromě nich poničený celý levý přední bok vozu a...

17. října 2025  13:52

Přes plnou čáru, na červenou. Policie ukázala případy nebezpečně spěchajících šoférů

Nehledě na šrafování a plnou čáru vyrazil za tmy do protisměru, aby předjel kolonu aut. Ke smůle šoféra středního věku sedícího za volantem luxusního SUV v ní byli i policisté. Hlídka jej u Slavkova...

17. října 2025  12:55

Dva muži se vloupali do 115 aut po celé Moravě, uvnitř často nic nenašli

Dvojice mužů se podle brněnské policie vloupala do 115 vozů napříč Moravou. Oba skončili ve vazbě. Celková škoda je asi 750 tisíc korun. Sérii vloupání objasnili brněnští kriminalisté ze 4. oddělení...

17. října 2025  10:23

Z brněnského pokoje na světovou scénu. Můj vlastní styl je chaos, říká tanečník

Brněnský tanečník Jan „Lil H“ Ničovský letos ovládl české finále Red Bull Dance Your Style – soutěže, kde tanečníci improvizují na nečekané hudební mixy a o vítězi rozhoduje publikum. V půlce října...

17. října 2025  9:24

Basketbalistky KP Brno vyhrály v Evropském poháru v Dubrovníku o 39 bodů

Basketbalistky KP Brno zvítězily v druhém kole Evropského poháru v Dubrovníku nad domácí Ragusou 85:46 a připsaly si první výhru ve skupině. Po 18 bodech daly Lucie Svatoňová a Američanka Cameron...

16. října 2025  21:33

V krátké době zemřel další z exmajitelů Zbrojovky. Jeho podnikání pojí kauzy

V den, kdy se fotbalové i hokejové osobnosti a fanoušci na pohřbu loučili s někdejším majitelem fotbalové Zbrojovky Lubomírem Hrstkou, který ji v 90. letech postavil na nohy, přišlazpráva o úmrtí...

16. října 2025  15:17

Policejní ajťák pomáhal s prodejem steroidů, zopakoval soud původní verdikt

Odvolací soud původní rozsudek zrušil, ten krajský v Brně ale opět policejního IT specialistu R. Š. uznal vinným. Podle obžaloby se podílel na nelegálním prodeji steroidů, za nějž si už odpykává...

16. října 2025  14:40

Sportem žil. Brno se rozloučilo se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra

Rodina, ale i známí, fotbalové a hokejové osobnosti i fanoušci se ve čtvrtek odpoledne rozloučili s Lubomírem Hrstkou. Mužem, který se na počátku 90. let stal majitelem současné fotbalové Zbrojovky a...

16. října 2025,  aktualizováno  14:15

„Osoba blízká“ řidiči při jízdě na červenou nepomůže, hlídky budou v centru dál

Vynalézaví motoristé, kteří dnes neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna a vymlouvají se, že o nutnosti povolenky nevědí, nejspíš budou mít snahu se vyhýbat postihům. A to především trestným...

16. října 2025  11:25

Dal jsem si „perník“, přiznal žák autoškoly. Na vrácení řidičáku si ještě počká

Nejspíš policisté čekali, že to bude jen rutinní kontrola, zvlášť když zastavili vozidlo autoškoly. Jenže v tomto případě nastal pravý opak. Osmadvacetiletý muž na Brněnsku byl za volantem pod vlivem...

16. října 2025  9:17

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční...

16. října 2025

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.