Jedu akorát do Lidlu, vymlouval se řidič hlídce. Přiznal, že od rána pije pivo

Policisty ve Slavkově u Brna zaujala minulý týden v půl třetí odpoledne značně nejistá a pomalá jízda osobního auta. Poté, co zastavilo u obchodu s potravinami, se proto hlídka rozhodla řidiče zkontrolovat.
Z pětatřicetiletého muže za volantem byl výrazně cítit alkohol a první dechová zkouška ukázala hodnotu 2,52 promile. „No já říkám, že nafoukám. Já souhlasím s tím,“ pronesl šofér. Napodruhé nadýchal dokonce 2,81 promile.
Policistům prozradil, že jel „akorát do Lidlu a zpátky.“ Zda takto cestoval pro další zásoby alkoholu, už neřekl. Přiznal však, že na návštěvě u kamaráda popíjel už od rána pivo, protože mu chutná. Na otázku, kolik toho vypil, opáčil: „To už ani nevím.“
„Svou upřímností si rozhodně nepolepšil. Za nebezpečnou jízdu pod vlivem alkoholu mu nyní hrozí trestní stíhání. To může skončit nejen dlouhodobým zákazem řízení, ale i pobytem za mřížemi,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala s tím, že muži policisté na místě zadrželi řidičák.