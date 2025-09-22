Jedu akorát do Lidlu, vymlouval se řidič hlídce. Přiznal, že od rána pije pivo

  12:20
Vysoké hodnoty nadýchal při zkoušce na přítomnost alkoholu pětatřicetiletý řidič, kterého zastavili policisté na Vyškovsku. Napoprvé mu přístroj naměřil 2,52 promile, napodruhé dokonce 2,81. Hříšník to vysvětlil tím, že mu chutná pivo, které si od rána dopřával na návštěvě u kamaráda. Nyní mu hrozí trestní stíhání.

Policisty ve Slavkově u Brna zaujala minulý týden v půl třetí odpoledne značně nejistá a pomalá jízda osobního auta. Poté, co zastavilo u obchodu s potravinami, se proto hlídka rozhodla řidiče zkontrolovat.

Z pětatřicetiletého muže za volantem byl výrazně cítit alkohol a první dechová zkouška ukázala hodnotu 2,52 promile. „No já říkám, že nafoukám. Já souhlasím s tím,“ pronesl šofér. Napodruhé nadýchal dokonce 2,81 promile.

Můžu si dát ještě prosecco? Řidič nadýchal přes dvě promile, jel bez pneumatiky

Policistům prozradil, že jel „akorát do Lidlu a zpátky.“ Zda takto cestoval pro další zásoby alkoholu, už neřekl. Přiznal však, že na návštěvě u kamaráda popíjel už od rána pivo, protože mu chutná. Na otázku, kolik toho vypil, opáčil: „To už ani nevím.“

„Svou upřímností si rozhodně nepolepšil. Za nebezpečnou jízdu pod vlivem alkoholu mu nyní hrozí trestní stíhání. To může skončit nejen dlouhodobým zákazem řízení, ale i pobytem za mřížemi,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala s tím, že muži policisté na místě zadrželi řidičák.

Varovný výstřel v brněnských Řečkovicích. Muž zachránil ženu před agresorem

V pátek ráno se Kolaříkova ulice v brněnských Řečkovicích stala dějištěm dramatické události. Muž, který se zastal ženy napadené agresorem, musel následně čelit jeho útoku a použil tak varovný...

19. září 2025  19:23

Vysypaný náklad částečně zablokoval D1 u Vyškova, srazil se tam kamion s dodávkou

Na 229. kilometru D1 u Vyškova se ve směru na Ostravu v pátek odpoledne po nehodě dodávky a kamionu vysypal náklad. Dálnice byla víc než hodinu neprůjezdná, kolem 17:00 se podařilo provoz obnovit...

19. září 2025  15:57,  aktualizováno  18:36

