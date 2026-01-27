Vrávoral a táhlo to z něj. Večer jsem vypil láhev whisky, přiznal na D1 řidič kamionu

Padesátiletý cizinec na sebe minulý čtvrtek ráno přitáhl pozornost policistů, když na D1 u Vyškova předjížděl v místě, kde to mají nákladní vozy zakázané.
„Po zastavení soupravy a vystoupení řidiče bylo z jeho nestabilní chůze i silného alkoholového odéru okamžitě jasné, že neměl za volantem co pohledávat,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.
Kamion při výjezdu z benzinky zablokoval dálnici, řidič nadýchal čtyři promile
Šofér napoprvé nadýchal 2,3 promile alkoholu. Při následných dvou zkouškách tato hodnota klesla, ale pořád se držela kolem dvou promile. Muž jedoucí z Rakouska přiznal, že během předchozího večera vypil celou láhev whisky a s pitím skončil jen pár hodin před odjezdem. „Do policejního protokolu uvedl, že alkoholem řešil osobní problémy,“ podotkl Vala.
Policisté muži sebrali řidičský průkaz. Na odstranění kamionu zavolali odtahovou službu, ještě předtím však vůz pomohl přeparkovat muž, který zrovna projížděl kolem.
Cizinec skončil v policejní cele a hned druhý den mu Okresní soud ve Vyškově ve zkráceném řízení uložil dvouletý zákaz řízení na území Česka a zároveň dvouleté vyhoštění.