Vrávoral a táhlo to z něj. Večer jsem vypil láhev whisky, přiznal na D1 řidič kamionu

Autor:
  15:07
Útěchu v alkoholu hledal zahraniční řidič kamionu, kterého minulý týden zastavili dálniční policisté na D1 u Vyškova. Padesátiletý šofér nadýchal opakovaně kolem dvou promile alkoholu, což vysvětlil tím, že pár hodin před jízdou vypil láhev whisky. Hned druhý den jej soud ve zkráceném řízení potrestal zákazem řízení v Česku a vyhoštěním.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Padesátiletý cizinec na sebe minulý čtvrtek ráno přitáhl pozornost policistů, když na D1 u Vyškova předjížděl v místě, kde to mají nákladní vozy zakázané.

„Po zastavení soupravy a vystoupení řidiče bylo z jeho nestabilní chůze i silného alkoholového odéru okamžitě jasné, že neměl za volantem co pohledávat,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Kamion při výjezdu z benzinky zablokoval dálnici, řidič nadýchal čtyři promile

Šofér napoprvé nadýchal 2,3 promile alkoholu. Při následných dvou zkouškách tato hodnota klesla, ale pořád se držela kolem dvou promile. Muž jedoucí z Rakouska přiznal, že během předchozího večera vypil celou láhev whisky a s pitím skončil jen pár hodin před odjezdem. „Do policejního protokolu uvedl, že alkoholem řešil osobní problémy,“ podotkl Vala.

Policisté muži sebrali řidičský průkaz. Na odstranění kamionu zavolali odtahovou službu, ještě předtím však vůz pomohl přeparkovat muž, který zrovna projížděl kolem.

Cizinec skončil v policejní cele a hned druhý den mu Okresní soud ve Vyškově ve zkráceném řízení uložil dvouletý zákaz řízení na území Česka a zároveň dvouleté vyhoštění.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

Móda z plesu jako Brno: Dámy předvedly sexy výstřihy a šperky za miliony

Móda na Plese jako Brno (24. ledna 2026)

Ples jako Brno se od svého prvního ročníku koná ve strojírně bývalé továrny německého průmyslníka Friedricha Wanniecka. Ani letos si tuto společenskou akci v jihomoravské metropoli nenechaly ujít...

Kluziště na D1. Po srážce 20 vozů další střet, jeden člověk je v kritickém stavu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

V ledovou past se během pátku proměnila dálnice D1 v okolí Brna. Dopoledne se na 215. kilometru ve směru na Brno stala hromadná nehoda, v niž bouralo téměř dvacet vozidel. Dálnice byla v úseku na...

Jih Moravy ochromila ledovka. Po dopravní kalamitě zažívají nápor nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku. (23.ledna 2026)

Situace na jižní Moravě, kterou v pátek ráno postihla ledovka, se před polednem začala zlepšovat. Kvůli námraze s obtížemi jezdila MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2....

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

Vrávoral a táhlo to z něj. Večer jsem vypil láhev whisky, přiznal na D1 řidič kamionu

Řidič kamionu před jízdou vypil láhev whisky

Útěchu v alkoholu hledal zahraniční řidič kamionu, kterého minulý týden zastavili dálniční policisté na D1 u Vyškova. Padesátiletý šofér nadýchal opakovaně kolem dvou promile alkoholu, což vysvětlil...

27. ledna 2026  15:07

Celníci při razii objevili drogy, kradená elektrokola za milion i střelné pero

Celníci při razii na jižní Moravě a Třebíčsku našli drogy i materiál na jejich...

Pestrou skladbu věcí objevili celníci při razii na jižní Moravě. Našli drogy, zakázané střelné pero i kradená elektrokola za milion korun. Zároveň zadrželi čtyři lidi české a slovenské národnosti,...

27. ledna 2026  12:57

Boj o poháry v Liberci vyměnil za druhou ligu. Zvažoval jsem to hodně, řekl Plechatý

Liberecký obránce Dominik Plechatý (vpravo) se snaží ubránit Erika Prekopa z...

Boj o evropské poháry v ambiciózním klubu vyměnil za druhou ligu. Liberecký obránce Dominik Plechatý přestoupil do Artisu Brno, který chce postoupit mezi elitu. „Zvažoval jsem to ze všech stran,“...

27. ledna 2026  12:04

Grolich šéfem lidovců? Jihomoravský hejtman oznámí své další politické plány

Celostátní konference KDU-ČSL. Jan Grolich. (10. října 2025)

Žádný z lidoveckých politiků se nemůže v poslední době pochlubit takovým úspěchem u voličů jako Jan Grolich. Ten předloni v krajských volbách obhájil post jihomoravského hejtmana, když jako lídr...

27. ledna 2026  11:13

Sigmácká klika má být zbraní Artisu. Co v Brně čekají od zkušených posil?

Radim Breite v dresu Artisu Brno.

Kdo má na Radima Breiteho s Janem Navrátilem, musí mít i na mikrobus. Druholigový fotbalový Artis Brno musel kvůli novým posilám pořídit minivan, aby se celá olomoucká ekipa mohla na tréninky do...

27. ledna 2026  9:55

D1 před Brnem zablokoval hořící kamion, řidič stihl zachránit tahač

Požár kamionu na dálnici D1 před Brnem směr Ostrava, 185. km. (27. ledna 2026)

Na 185. kilometru dálnice D1 před Brnem směrem na Ostravu hořel v noci kamion. Kvůli technické závadě se vzňal návěs. Řidič stihl zastavit v odstavném pruhu a s tahačem popojet, aby nezačal hořet i...

27. ledna 2026  8:56

Jachtaři pod Pálavou přišli o polovinu zázemí, obec dala pozemky klubu z Čech

Plachtili jsme na lodi Sunway.

Zmařené investice, propouštění a možná méně soutěží. Břeclavští jachtaři musejí na Nových Mlýnech ustoupit klubu se sídlem poblíž Prahy. Ten obci za využití jejích pozemků u nádrže totiž nabídl více...

27. ledna 2026  6:07

Sedmnáctiletý mladík popíjel, pak matce sebral auto. S kamarádem vyjížďku nezvládli

Sedmnáctiletý mladík bez řidičského oprávnění skončil v příkopě, po nehodě...

Noční projížďka dvou sedmnáctiletých mladíků na Brněnsku skončila nehodou. Řidič bez oprávnění usedl za volant po požití alkoholu, na zledovatělé silnici nezvládl řízení a s autem skončil převrácený...

26. ledna 2026  17:46

Z ředitele nemocnice se stává supermanažer. Bude mít deset tisíc podřízených

Bývalý ekonomický náměstek Baťovy nemocnice ve Zlíně a člen jejího...

Dnes oznámené sloučení řízení dvou brněnských fakultních nemocnic znamená, že stejného šéfa bude mít přibližně 10 tisíc zaměstnanců, které obě zařízení mají. Krok chválí i bývalý ministr...

26. ledna 2026  17:16

Zhudebnili šest odrůd vína. Na koncertu v New Yorku propojí nápoj i s tancem

Symfonie vína, která propojením hudby, tance a samotného nápoje přibližuje chuť...

Symfonie vína, která propojením hudby, tance a samotného nápoje přibližuje chuť vybraných českých a moravských vín, míří do New Yorku. Tamním zájemcům se představí v úterý v Bohemian National Hall.

26. ledna 2026  14:47

Vojtěch nachystal změny ve vedení nemocnic. V Praze i v Brně mají nové šéfy

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází na zasedání vlády, která mimo jiné...

Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo změny ve vedení několika fakultních nemocnic. Nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka v Praze podle něj přejdou od 2. února pod společné vedení Petra...

26. ledna 2026  12:13,  aktualizováno  12:34

Český unikát. Lékaři odebrali dárci šest orgánů, všechny pak transplantovali

Lékaři z brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie odebrali...

Odborníci brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) odebrali před několika dny šest orgánů od dárce po zástavě oběhu. Podle zařízení to bylo v Česku poprvé, kdy se u...

26. ledna 2026  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.