Opilého řidiče prozradily stopy ve sněhu, nadýchali také nezletilí spolujezdci

Hlídka dopravních policistů si minulý čtvrtek večer poblíž nádraží v brněnských Řečkovicích všimla tmavého BMW, které vjíždělo do protisměru. Při spatření policistů auto na chvíli zastavilo, vzápětí však začalo vysokou rychlostí ujíždět.
Hlídka se vydala za ním, BMW však i přes sněžení uhánělo vysokou rychlostí směrem na Kuřim a svým pronásledovatelům se ztratilo z dohledu.
|
Sedmnáctiletý mladík popíjel, pak matce sebral auto. S kamarádem vyjížďku nezvládli
„Zanedlouho se ale štěstí k policistům otočilo čelem, když u železniční zastávky v obci Česká objevili čerstvé stopy po vozidle na zasněženém chodníku,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.
U nádraží stálo ukryté auto. To jeho řidič při výzvě k vystoupení řádně nezajistil, takže se rozjelo a najelo do jiného zaparkovaného vozu. Následně devětadvacetiletý šofér, který se podle policistů choval značně arogantně, nadýchal 2,78 promile alkoholu, a přišel tak o řidičák. I přesto tvrdil, že vypil jen jedno pivo.
|
Opilý řidič srazil u nádraží seniora o holi, pak ujížděl. Strážník tasil zbraň
„Ještě větší šok čekal na hlídku uvnitř automobilu, kde seděli čtyři cestující, z toho dva nezletilí chlapci a dvě mladistvé dívky. Nezletilí přitom nadýchali 0,28 a 0,52 promile alkoholu. Plechovky od piva poházené po vozidle situaci jen podtrhly,“ vylíčil Vala.
Pro děti si museli přijet jejich zákonní zástupci, policisté navíc zjišťují, kde chlapci k alkoholu přišli. Řidič je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za nějž mu hrozí i několikaleté vězení.