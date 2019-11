Cizinec vydatně popíjel v baru, poté do něj zacouval autem

Mylnou představu o své schopnosti ovládat auto měl cizinec, který o víkendu vydatně popíjel v Letovicích na Blanensku. Hned po nastartování vrazil do budovy baru, z něhož vyšel, krátce na to naboural také do hromady trubek. Přišel kvůli tomu o řidičský průkaz.